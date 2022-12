Belki bundan sonra sonra göremem seni Belki bundan sonra göremem seni Helal et hakkını canım helal et Bilmedim kadrini bağışla beni Helal et hakkını canım helal et *** Bu ahiret günü günü bir gün gelecek Bu ahiret günü bir gün gelecek Hakimler hakimi Allah olacak Allah olacak Haklı olan orda hakkın alacak Helal et hakkını n'olur helal et *** Ben de bir garibim gözümde yaşlar Ben de bir garibim gözümde yaşlar Cahildim başıma geldi bu işler geldi bu işler Kul kusur eyler ya sultan bağışlar Helal et hakkını canım helal et *** Gidiyor bu garip garip eğlenemez ki Gidiyor bu garip eğlenemez ki Gerçek güneş gibi söylenemez ki söylenemez ki Anaların hakkı ödenemez ki Helal et hakkını canım helal et Anaların hakkı ödenemez ki Helal et hakkını canım helal et