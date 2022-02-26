İki Büyük Nimetim Var Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
İki Büyük Nimetim Var
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İki büyük nimetim var
Biri anam, biri yarim ey
İkisine de hürmetim var
Biri anam, anam, biri yarim
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Ana deyip de geçilmez
Yar anadan seçilmez
İkisine de kıymat biçilmez
Biri anam, biri yarim
***
Birisi var etti beni
Birisi yar etti beni
İkisinin de birdir yeri
Biri anam, biri yarim
***
Garibim, halımı bildir
Hikmetleri gizli sırdır
Hep onların hakkı birdir
Biri anam, biri yarim
***
Anam, anam, garip anam
Bu derdimi ben kime, kime, kime yanam