Neşet Ertaş

İki büyük nimetim var Biri anam, biri yarim ey İkisine de hürmetim var Biri anam, anam, biri yarim *** Ana deyip de geçilmez Yar anadan seçilmez İkisine de kıymat biçilmez Biri anam, biri yarim *** Birisi var etti beni Birisi yar etti beni İkisinin de birdir yeri Biri anam, biri yarim *** Garibim, halımı bildir Hikmetleri gizli sırdır Hep onların hakkı birdir Biri anam, biri yarim *** Anam, anam, garip anam Bu derdimi ben kime, kime, kime yanam