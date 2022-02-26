Neşet Ertaş

Gayfeyi kavuranlar
Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley
Dumanın savuranlar aman
Dumanın savuranlar aman
***
Cennet yüzü görmesin
Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley
Seveni ayıranlar aman
Seveni ayıranlar aman
***
Vay vay vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay vay
***
Gayfenin zehirleri
Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley
Doyurdu ikimizi vay vay
Doyurdu ikimizi vay vay
***
Girdi felek araya
Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley
Ayırdı ikimizi vay vay
Ayırdı ikimizi vay vay
***
Vay vay vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay vay
***
Gayfeyi kaynatırlar
Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley
Fincana damlatırlar vay vay
Fincana damlatırlar vay vay
***
Alırlar yari elinden
Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley
Garip'i ağlatırlar vay vay
Garip'i ağlatırlar vay vay
***
Vay vay vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay vay
***
Vay vay vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay vay
Şen olsun bağlamanın telleri vay vay