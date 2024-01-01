Neşet Ertaş

-
Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı
İbibikler öter ötmez ordayım
Mektubunda diyorsun ki gel gayrı
Vatan borcu biter bitmez ordayım
***
Aramızda dağlar vardır koskoca
Benim derdim o dağlardan da yüce
Bir gün değil beş gün değil her gece
Yatağıma yatağıma yatmaz ordayım
***
Bahar geldi koyun kuzu koklaştı
İki aşık kaç senedir bekleşti
Karagözlüm düğün dernek yaklaştı
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım
-
-
Suda balık oynuyor
Suda balık oynuyor
Canım sana kaynıyor
Canım sana kaynıyor
***
Düştüm merhametsize
Düştüm merhametsize
Hiç halime koymuyor
Hiç halimden bilmiyor
***
Leyli leyli köylü kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Yine doğdu tan yıldızı
Doğmaz olsun tan yıldızı
***
Suda balık yan gider
Suda balık yan gider
Açma yaram kan gider
Açma yaram kan gider
***
Açma güzel sineni
Açma güzel sineni
Cahilim aklım gider
Cahilim aklım gider
***
Leyli leyli köylü kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Yine doğdu tan yıldızı
Doğmaz olsun tan yıldızı
***
Leyli leyli köylü kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Yine doğdu tan yıldızı
Doğmaz olsun tan yıldızı
-
Ay gibi yüzler sende, tükenmez sözler bende
Can alan gözler sende
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
Can alan gözler sende
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
***
Aman eller görmesin, sakın eller duymasın
Aman eller görmesin
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
***
Cilvelice nazlıca hem sazlıca sözlüce
Yar gizlice gizlice
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
Yar gizlice gizlice
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
***
Aman eller görmesin, sakın eller duymasın
Aman eller görmesin
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma
-
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
***
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
***
Dağı boran olanın
Hali yaman olanın
Uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
***
Uyku girmez, uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
-
Sevda olmasaydı da
Gönülle dolmasaydı
Sevda olmasaydı da
Gönülle dolmasaydı
Dünya neye yarardı da
Gözeli olmasaydı
Dünya neye yarardı da
Gözeli olmasaydı
Nar danesi danesi de
Seviyom merdanesi
Güzellerin içinde de
Sevdiğim bir danesi
O yar zülfünü darar da
Gönül yarini arar
Bu dünyada sevmeyenler
Ölünce neye yarar
Nar danesi danesi de
Seviyom merdanesi
Güzellerin içinde de
Sevdiğim bir danesi
Güzel gönül gülüdür de
Seveni bülbülüdür
Sevmeyeni neyleyim de
Sevenim sevgilidir
Nar danesi danesi de
Seviyom merdanesi
Gözellerin içinde de
Sevdiğim bir danesi
-
Geleli gülmedim ben bu cihanda
Cektiğim ah ile zardır yareden
Giriftar olmuşum da (of .) bunca
Cektiğim ah ile zardır yareden
***
Benmiyim dünyada bir bahtı kara
Tabipler derdime bulmuyor çare
Muhtaç etmen beni zalim kula
Kula muhtaç olmak zordur yareden
***
Ararım derdime bir çare yoktur
Anladım evlerden böyledir taktir
Ele düğün bayram bana haktır
Ne çekilmez kahrım vardır yareden
-
Gar mı yağmış yüce dağlar başına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
***
Daha değmemiştim onbeş yaşına
Vurdu felek gırdı gollarımı dalından
Nerelere gidem arz edeyim halimden
***
Şu dünyanın vefasını görmedim
Geçti cahil ömrüm bir murada ermedim
Geçti cahil ömrüm bir murada ermedim
***
Eller gibi demi devran sürmedim
Vurdu felek gırdı gollarımı dalından
Nerelere gidem arz edeyim halimden
Vurdu felek gırdı gollarımı dalından
Nerelere gidem arz edeyim halimden
-
Açma zülüflerin yar yar yellere karşı
Senin zülfün benim benim telim değil mi?
Bülbül figan eder eder güllere karşı
O yar benim gülüm gülüm, gülüm değil mi?
***
O yar benim gülüm gülüm, gülüm değil mi?
***
Sallama saçlarını yar sen de bulursun
Azrail misali yar yar canımı alırsın
Etme bu cefayı yar yar kanlım olursun
Bu kul senin kulun kulun, kulun değil mi?
***
Etme bu cefayı, kanlım olursun
Bu kul senin kulun kulun, kulun değil mi?
-
Garşıdan garşıya elmalı dağlar, oy
Garşıdan garşıya elmalı dağlar
Ah dağlar, aman
Elması yetmiş, suları of çağlar
***
10-15 yaşında bir güzel ağlar
Gaş kaldırıp gözlerini süzerek
***
10-15 yaşında bir güzel ağlar
Gaş kaldırıp gözlerini süzerek
***
Mestine de deli gönül mestine
Mestine de deli gönül mestine
Ah mestine, aman
Deste deste gül yolluyor dostuna
***
Sallanı sallanı gelir üstüme
Ölmüş ruhumu söyledir, gelir
***
Sallanı sallanı of gelir üstüme
Ölmüş ruhumu söyledir, gelir
-
Nedir bu başımda bu sevda nedir oy
Yandım ataşıma ben kaç senedir
Sevdiğim derdime derman sendedir oy
Derdim dermanım of ver de öyle git
***
Gönül mecnun olmuş çölde geziyor
Talih kalem olmuş bana yazıyor oy
Gün geçtikçe yarelerim azıyor
Mevlayı seven sen sar da öyle git
***
Bülbül gibi ahım kaldı güllerde
Baykuş gibi öttüm viran yerlerde
Bir garibim kaldım gurbet ellerde
Perişan halimi sor da öyle git
-
Köprüden geçti gelin
Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin, di loy loy
Haldan bilmez, di loy loy
Söz anlamaz, ne fayda
***
Eğil bir yol öpeyim
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin, di loy loy
Haldan bilmez, di loy loy
Söz anlamaz, ne fayda
***
Köprüden geçemiyo'm
Köprüden geçemiyo'm
Az doldur içemiyo'm, di loy loy
Haldan bilmez, di loy loy
Söz anlamaz, ne fayda
***
Sen benden geçtin ama
Sen benden geçtin ama
Ben senden geçemiyo'm, di loy loy
Haldan bilmez, di loy loy
Söz anlamaz, ne fayda
***
Di loy, di loy, di loy
Di loy loy
Haldan bilmez, di loy loy
Söz anlamaz, ne fayda
-
Mercan mercana kurban
Elde fincana kurban
Alem malı mal etmiş
Bende bir cana kurban
***
Dön beri de hanım
Al başından çemberi
Burçak burçak terlemiş
Şu kızın sineleri
***
Kayalar merdin merdin
Kim bilir kimin derdin
Sular mürekkep olsa
Yazılmaz benim derdim