Her Mevsim Yazım Şarkı Sözleri
Neşet Ertaş Her Mevsim Yazım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Her Mevsim Yazım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Mevsim Yazım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş
Her Mevsim Yazım
-
Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı
İbibikler öter ötmez ordayım
Mektubunda diyorsun ki gel gayrı
Vatan borcu biter bitmez ordayım
***
Aramızda dağlar vardır koskoca
Benim derdim o dağlardan da yüce
Bir gün değil beş gün değil her gece
Yatağıma yatağıma yatmaz ordayım
***
Bahar geldi koyun kuzu koklaştı
İki aşık kaç senedir bekleşti
Karagözlüm düğün dernek yaklaştı
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım
-
Gözümde bir yerdesin ordan çok zor inişin
Adını koyalım mı artık bu gidişin
Söyler misin nerdesin ordan yok mu dönüşün
Sonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dövüşün
***
Bir başka oldum senle bir başka ben
Kim derdi aşkla vurulur hercai beden
Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen
***
Bundan sonra durmaz, hiç uymaz
Bana gözlerin lazım
Bundan sonra napsam kışa bakmaz
Ben her mevsim yazım
Senden sonra kaçmaz tadım asla
Bir tek sana nazım
Bir tek sana nazım
***
Bundan sonra durmaz, hiç uymaz
Bana gözlerin lazım
Bundan sonra napsam kışa bakmaz
Ben her mevsim yazım
Senden sonra kaçmaz tadım asla
Bir tek sana nazım
Bir tek sana nazım
***
(Bir tek sana nazım)
***
Bir başka oldum senle bir başka ben
Kim derdi aşkla vurulur hercai beden
Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen
***
Bundan sonra durmaz, hiç uymaz
Bana gözlerin lazım
Bundan sonra napsam kışa bakmaz
Ben her mevsim yazım
Senden sonra kaçmaz tadım asla
Bir tek sana nazım
Bir tek sana nazım
***
Bundan sonra durmaz, hiç uymaz
Bana gözlerin lazım
Bundan sonra napsam kışa bakmaz
Ben her mevsim yazım
Senden sonra kaçmaz tadım asla
Bir tek sana nazım
Bir tek sana nazım
***
(Bir tek sana nazım)
***
Ben her mevsim yazım