Neşet Ertaş

Gözümde bir yerdesin ordan çok zor inişin Adını koyalım mı artık bu gidişin Söyler misin nerdesin ordan yok mu dönüşün Sonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dövüşün *** Bir başka oldum senle bir başka ben Kim derdi aşkla vurulur hercai beden Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen *** Bundan sonra durmaz, hiç uymaz Bana gözlerin lazım Bundan sonra napsam kışa bakmaz Ben her mevsim yazım Senden sonra kaçmaz tadım asla Bir tek sana nazım Bir tek sana nazım *** Bundan sonra durmaz, hiç uymaz Bana gözlerin lazım Bundan sonra napsam kışa bakmaz Ben her mevsim yazım Senden sonra kaçmaz tadım asla Bir tek sana nazım Bir tek sana nazım *** (Bir tek sana nazım) *** Bir başka oldum senle bir başka ben Kim derdi aşkla vurulur hercai beden Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen *** Bundan sonra durmaz, hiç uymaz Bana gözlerin lazım Bundan sonra napsam kışa bakmaz Ben her mevsim yazım Senden sonra kaçmaz tadım asla Bir tek sana nazım Bir tek sana nazım *** Bundan sonra durmaz, hiç uymaz Bana gözlerin lazım Bundan sonra napsam kışa bakmaz Ben her mevsim yazım Senden sonra kaçmaz tadım asla Bir tek sana nazım Bir tek sana nazım *** (Bir tek sana nazım) *** Ben her mevsim yazım