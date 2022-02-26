Karanfil Suyu Neyler Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Karanfil Suyu Neyler
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Karanfil suyu neyler gülüm?
Güzel kokuyu neyler gülüm?
Güzel kokuyu neyler gülüm?
İki baş bir yastıkta gülüm
O göz uykuyu n'eyler gülüm?
O göz uykuyu n'eyler gülüm?
***
Le le le le le Leyla'm yâr, Leyla'm yâr
Her gün akşam böyle yâr, böyle yâr
Küstü isen söyle yâr, söyle yâr
***
Karanfil deste gider gülüm
Kokusu dosta gider gülüm
Kokusu dosta gider gülüm
Sevip de alamayan gülüm
Gurbete hasta gider gülüm
Gurbete hasta gider gülüm
***
Le le le le le Leyla'm yâr, Leyla'm yâr
Her gün akşam böyle yâr, böyle yâr
Küstü isen söyle yâr, söyle yâr