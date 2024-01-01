Neşet Ertaş

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Garşıdan garşıya elmalı dağlar, oy
Garşıdan garşıya elmalı dağlar
Ah dağlar, aman
Elması yetmiş, suları of çağlar
***
10-15 yaşında bir güzel ağlar
Gaş kaldırıp gözlerini süzerek
***
10-15 yaşında bir güzel ağlar
Gaş kaldırıp gözlerini süzerek
***
Mestine de deli gönül mestine
Mestine de deli gönül mestine
Ah mestine, aman
Deste deste gül yolluyor dostuna
***
Sallanı sallanı gelir üstüme
Ölmüş ruhumu söyledir, gelir
***
Sallanı sallanı of gelir üstüme
Ölmüş ruhumu söyledir, gelir
-
Mutlu olmak nasıl bir şey?
Hiç tatmadım, bilmiyorum
Ömre değer sevgileri
Yaşamadım, bilmiyorum ah
Ömre değer sevgileri
***
Yaşamadım, bilmiyorum
Hasret çökmüş yüreğime
Biraz umut diliyorum
Avuç açtım kaderime
***
Borç mutluluk istiyorum ah
İstiyorum, istiyorum
Borç mutluluk istiyorum
***
Fazlasında değil gözüm
Bir kerecik gülsün yüzüm
Kalbim üzgün, ben üzgünüm
Borç mutluluk istiyorum ah
***
Kalbim üzgün, ben üzgünüm
Borç mutluluk istiyorum
Yarınım yok beklediğim
Bir mazim yok özlediğim
***
Elindeyim ben kaderin
Borç mutluluk istiyorum ah
İstiyorum, istiyorum
Borç mutluluk istiyorum
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O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
***
Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara
Ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana
Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde
Bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde?
***
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
Tanrım böyle acıya katlanamam, imkansız
Mutluluğa koşarken şimdi yalnızım, yalnız
***
Tanrım böyle acıya katlanamam, imkansız
Mutluluğa koşarken şimdi yalnızım, yalnız
Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara
Ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana
***
Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde
Bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde?
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
***
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi
Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi
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-
Secde ettim aşka taparcasına
Uğrunda tanrının yolundan oldum
Sebep sensin bütün günahlarıma
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Secde ettim aşka taparcasına
***
Uğrunda tanrının yolundan oldum
Sebep sensin bütün günahlarıma
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyr beni mahşer günlerin
****
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyr beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
***
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
İbadetim oldun inancım oldun
Saki sen yarattın ben kulun oldum
Affet tanrım diye yalvardım durdum
***
Sevdikçe sayende günahkar oldum
İbadetim oldun inancım oldun
Saki sen yarattın ben kulun oldum
Affet tanrım diye yalvardım durdum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyr beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyr beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
-
Kolay değil artık seni unutmak
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
Senin hayalinle yaşarım her an
Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin
***
Senin hayalinle yaşarım her an
Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin
***
Martılar ismini gelir fısıldar
Sahilde sensizlik benimle ağlar
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Şimdi ben acılar ülkesindeyim
Yolcusuz yolları beklemekteyim
Çaresizce seni özlemekteyim
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Çaresizce seni özlemekteyim
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Martılar ismini gelir fısıldar
Sahilde sensizlik benimle ağlar
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
-
eller girdi bizim günahımıza,
hiç kimse bakmadı gözyaşımıza,
çaresiz ayrıldık işte sonunda
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
kopardılar bizi birbirimizden,
bir veda edipte sarılamadık.
ayrılık hem seni, hem beni yıktı,
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
yıllarca umutla bekledim durdum.
bir gün kavuşuruz diye avundum.
göz göze diz dize hayaller kurduk.
sevgilim seninle kavuşamadık.
***
kopardılar bizi birbirimizden,
bir veda edipte sarılamadık.
ayrılık hem seni, hem beni yıktı,
sevgilim seninle kavuşamadık...
-