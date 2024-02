Neşet Ertaş

O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi *** Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara Ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde Bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde? *** O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi Tanrım böyle acıya katlanamam, imkansız Mutluluğa koşarken şimdi yalnızım, yalnız *** Tanrım böyle acıya katlanamam, imkansız Mutluluğa koşarken şimdi yalnızım, yalnız Toprak nasıl muhtaçsa yağacak yağmurlara Ben de ona muhtacım, dar gelir dünya bana *** Bir avuç mutluluğun izi kaldı içimde Bu kaderi kim yazdı böyle zalim biçimde? O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi *** O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi O benim her şeyimdi, ruhumdu, bedenimdi Hep onda yaşıyordum, ellerim, gözlerimdi

Kolay değil artık seni unutmak Baktığım gördüğüm duyduğum sensin Senin hayalinle yaşarım her an Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin *** Senin hayalinle yaşarım her an Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin *** Martılar ismini gelir fısıldar Sahilde sensizlik benimle ağlar Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Şimdi ben acılar ülkesindeyim Yolcusuz yolları beklemekteyim Çaresizce seni özlemekteyim Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Çaresizce seni özlemekteyim Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Martılar ismini gelir fısıldar Sahilde sensizlik benimle ağlar Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin