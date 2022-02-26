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7/24 Dinle Dile Geldim

Dile Geldim Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Dile Geldim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Dile Geldim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dile Geldim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Dile Geldim

  • Kaşların Karasına

  • Allah Etmesin

  • Bahçeye Gel Bahçeye

  • İntizar

  • Kaşların Karasına

  • Unutursun Mihribanım

  • Yeşil Başlı Güvel Ördek

  • Yine Bir Hal Oldu

  • Zahidem

  • Dile geldim

  • Yare gidem

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