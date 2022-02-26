Dile Geldim Şarkı Sözleri
Neşet Ertaş Dile Geldim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Dile Geldim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dile Geldim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kaşların karasına
Kaşların karasına
Kurbanım arasına
Kurbanım arasına
Kurbanım arasına
Kurbanım arasına
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Anca sen melhem olun
Anca sen melhem olun
Göynümün yarasına
Göynümün yarasına
Göynümün yarasına
Göynümün yarasına
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İnce belinden, yârim
Datlı dilinden, yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden, yârim
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Kaşların kara kara
Kaşların kara kara
Açtı bağrıma yara
Bağrıma açtı yara
Açtı bağrıma yara
Bağrıma açtı yara
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Başka tabip istemem
Başka doktor istemem
Sensin göynüme çare
Sensin derdime çare
Sensin derdime çare
Sensin derdime çare
***
İnce belinden, yârim
Datlı dilinden, yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden, yârim
***
İnce belinden, yârim
Datlı dilinden, yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden, yârim
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İnce belinden, yârim
Datlı dilinden, yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden, yârim
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