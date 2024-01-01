Neşet Ertaş

Kavuşmak Günah Oldu kavuşmak güman olduda oy oy oy oy hallarım yaman olduda gel sevdiğim gel gel ( 2 defa) hasretını cekerim oy oy oy bir hayli zaman olduda gel sevdiğim gel gel (2 defa ) ** sevdayı ceken bılır oy oy oy oy gözyaşı doken bılırde gel sevdığım gel gel (2 defa ) bu sevdanın elinden oy oy oy oy** belını buken bılırde gel sevdığım gel gel ( 2defa) ** garıbım bıldır gayrıda oy oy oy oy yuzumu guldur gayrıda gel sevdığım gel ( 2defa) ya benım muradımı ver oy oy oy oy ya benı oldur gayrıda gel sevdığım gel ( 2defa) ** ya benım muradımı ver oy oy oy oy ya benı oldur gayrıda gel sevdığım gel ( 2defa)

Bir Garip Ahh bir garip dünyada derdin elinden Derdim zehirini içmiş gidiyor Ah ne çare ki gidememiş yolundan vay vay vay Kaybetmiş yolunu şaşmış gidiyor, şaşmış Gidiyor vay, şaşmış gidiyor, şaşmış gidiyor Ah ne çare ki gidememiş yolundan vay vay vay Kaybetmiş yolunu şaşmış gidiyor, şaşmış Gidiyor vay, şaşmış gidiyor, şaşmış gidiyor Ahh kim anlar ki gariplerin halından Kim dutar ki düşenlerin elinden Ah o zalım feleğin acı acı Zulmünden vay vay vay Diyardan diyara geçmiş gidiyor, geçmiş Gidiyor vay, geçmiş gidiyor, geçmiş gidiyor Ah o zalım feleğin acı acı Zulmünden vay vay vay Diyardan diyara geçmiş gidiyor, geçmiş Gidiyor vay, geçmiş gidiyor, geçmiş gidiyor Ahh derdin zehirini içirdi felek Diyardan diyara geçirdi felek Hangi dala konsa uçurdu felek Felek felek felek vay Garip bir kuş gibi uçmuş gidiyor Uçmuş gidiyor vay, uçmuş gidiyor Uçmuş gidiyor Ah hangi dala konsa uçurdu felek Felek felek felek vay Garip bir kuş gibi uçmuş gidiyor Uçmuş gidiyor vay, uçmuş gidiyor Uçmuş gidiyor

Badı Saba Bad-ı saba bir mevlayı seversen Başın için nazlı yare de gelsin of Vücudum şehrine düştü bir ateş, ateş of Yeter etti sitem kâra de gelsin De gelsin, de gelsin Ama vücudum şehrine düştü bir ateş, ateş of Yeter etti sitem kâra de gelsin De gelsin, de gelsin Karşıdan karşıya yanmaz mı ışık Herkes sevdiğine olmaz mı aşık of Kaşları kara da zülfü dolaşık, dolaşık of Meftunuyum o dilbere dе gelsin De gelsin, dе gelsin Yeter etti sitem kâra de gelsin De gelsin, de gelsin

Dost İle Sohbet Himmet edin ey erenler Dost ile sohbet edelim Gerçek sırrına erenler Dost ile sohbet edelim Gerçek sırrına erenler Dost ile sohbet edelim Engel girmesin araya Dost merhem olsun yaraya Dost için geldik dünyaya Dost ile sohbet edelim Dost için geldik buraya Dost ile sohbet edelim Açsın dost bağında güllеr Dost için ötsün bülbüller Tatlı kelam edеn kullar Dost ile sohbet edelim Tatlı kelam eden kullar Dost ile sohbet edelim Garip bilir alisini âlimlerin velisini Sunsun aşkın dolusunu dost ile sohbet edelim Sunsun aşkın dolusunu dost ile sohbet edelim

Dostlara Selam Dostlar selamı saldıktan keri Dostlar selamımız aldıktan keri Canan yüzümüze güldükten keri Dert kalır mı Eyüp'te, dost ya'hü Var mı Kerem gibi ataşa yanan? Var mı Mecnun gibi çöllerde kalan? Erenlere dolu sunarmış Canan Birde biz alalım elinden ya'hu dost ya'hü Halim Erenlere beyan edeyim Canımı yoluna ya dost kurban edeyim Ben de o canana doğru gideyim Koyman şu garibi yolundan ya'hü dost ya'hü Koyman şu garibi yolundan ya'hü dost ya'hü

Gurbet Ele Düştü Gurbet ele düştü bizim yolumuz Seyir ettim bizim eller görünmez Gam elinden çok perişan halimiz Bi' çare gönlümü eyler bulunmaz Eyler bulunmaz Gam elinden çok perişan halimiz Bi' çare gönlümü eyler bulunmaz Eyler bulunmaz Ben göreli Mecnun oldum Leyla'yı Gönül yıkma seviyorsan Mevla'yı Yunus gibi gezdim yedi deryayı Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz Yunus gibi gezdim yedi deryayı Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz

Kurusa Fidanım Kurusa fidanın güllerin solsa Göynümde solmayan gülümsün benim Gülümsün benim Yaprakların gazel olsa dökülse Daha taze fidan dalımsın benim Dalımsın benim Saçların ağarsa belin bükülse Birer birer hep dişlerin dökülse Canım dökülse vücudun kurusa kanın çekilse Yine şu gönlümün yarisin benim, yarisin benim Bülbülün gül için zârı misâli Kerem'in bağrının nârı misâli, nârı misâli İnler garip gönlüm arı misâli Tadına doyulmaz balımsın benim Balımsın benim İnler garip gönlüm arı misâli Tadına doyulmaz balımsın benim Balımsın benim, balımsın benim

Gelin Dostlar Gelin muhabbet edek Hak muhabbettendir muhabbet haktan Biz de bilenlerin yoluna gidek Hak muhabbettendir, muhabbet hak'tan ** Muhabbetinen dost yanına varılır Muhabbetinen dost cemali görülür Muhabbetinen can alınır verilir Hak muhabbettendir, muhabbet hak'tan ** Muhabbettir yerin göğün direği Aşkı olmayanın yanmaz yüreği Muhabbetinen yakın eden ırağı Hak muhabbettendir, muhabbet hak'tan ** Garibim muhabbet hak'tır hak olur Muhabbet edenler paktır, pak olur Muhabbetin nimetleri çok olur Hak muhabbettendir, muhabbet hak'tan

Ne Söyleyim Ne söyle'yim şu dünyanın hâlına? Dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı Şu insanlar bölüşmüşler dünyayı Hudut ayrı ayrı, yol ayrı ayrı Hudut ayrı ayrı, yol ayrı ayrı Yol ayrı ayrı İnsanlık gastine silah yapılmış Belli insan kötülüğe gapılmış Tetikler çekilmiş, atom atılmış Tetik ayrı ayrı, el ayrı ayrı El ayrı ayrı O Hak gökte güneş, yerde yâr olmuş Şüphesiz ki her canlıda var olmuş Neden kimse bilmez? Çünkü sır olmuş İrenk ayrı ayrı, dil ayrı ayrı İrenk ayrı ayrı, dil ayrı ayrı Dil ayrı ayrı Gulak vermiş, dört köşeyi diynemiş Gönül yârsız bu dünyayı n'eylemiş Garip bülbül gül dalına dönemiş Dallar ayrı ayrı, gül ayrı ayrı Dallar ayrı ayrı, gül ayrı ayrı Gül ayrı ayrı

Kara Kaşlar Kara Gözler Kara kaşlar kara gözler sende var sende var Yenilmeyen deli gönül bende var aman aman Yedi sene derde derman aradım aradım Demedin ki "derde derman bende var" aman aman Insafsız seni seni öldürdün beni Beni alırım seni seni Kara kaşın kara gözün arası arası Öldürüyo' kaşların karası beni beni Sende gama bende gönül yarası yarası Olmayınca vermem seni ellere aman aman Insafsız sеni seni öldürdün beni Beni alırım sеni seni

Son Bakışım Son bakışım oldu da toklumen'in köyüne Ağlayı ağlayı indim de ırmak kıyına Kan gibi akıyor da baktım suyuna Ağla anne kaderime yazıma Hem canıma kıydım hem de kuzuma Ağla anne kaderime yazıma Hem canıma kıydım hem de kuzuma Acel gelmiş de alamadım öğüdü Analığımın hiç insafı yoğudu Kınaman komşular derdim çoğudu Ağla anne kaderime yazıma Hem canıma kıydım hem de kuzuma

Bıraktın Yalnız Bıraktın yalnız, yalnız, yalnız Gurbet ellere, ellere Aradım bahçanda, bahçanda Nar bulamadım (anam, anam) Gezdim mecnun gibi nice çöllerde Şu yanan bağrıma kar bulamadım Gezdim mecnun gibi nice çöllerde Şu yanan bağrıma kar bulamadım Yamandır feleğin, feleğin, feleğin Gahrı yamandır, yamandır Çektim çilesini hayli zamandır (anam, anam) Bülbül gibi işim, işim, işim, işim, işim Daim figandır, figandır Ben gönlüme sadık, sadık Yar bulamadım (anam, anam) Bülbül gibi işim daim figandır Ben gönlüme sadık Yar bulamadım

Baharı Görmedim Baharı görmedim anam, yazımdan oldum Baharı görmedim anam, yazımdan oldum Yâr için ağladım anam, gözümden oldum Gözümden oldum Yâr için ağladım anam, gözümden oldum Gözümden oldum Ben de düştüm bu dertlerin gayrı, eline Ben de düştüm bu dertlerin gayrı, eline Ah ede, ah ede anam, özümden oldum Özümden oldum Bu dertlere düştüm anam, ben o yâr diye Bu dertlere düştüm anam, ben o yâr diye Yârim de gelmiyor şimdi derdi var diye Derdi var diye Yârim de gelmiyor şimdi derdi var