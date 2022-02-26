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7/24 Dinle Yüzyılın Şarkıları

Yüzyılın Şarkıları Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Yüzyılın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Yüzyılın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüzyılın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Yüzyılın Şarkıları

  • Köprüden Geçti Gelin

  • Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

  • Enginde Yavaş Yavaş

  • Hüzün Çiçeğim

  • Kimseye Etmem Şikayet

  • Leyla Bir Özge Candır

  • Nihansın Dideden

  • Rüzgar Söylüyor

  • Saçların Tarumar

  • Şimdi Uzaklardasın

  • Hüzün

  • Yalan

  • Bakmıyor Çeşm-i Siyah

  • İnleyen Nağmeler

  • Dün Gece Mehtaba Dalıp Seni Andım

  • Eski Dostlar

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