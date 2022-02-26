Neşet Ertaş

Küstürdüm gönlümü güldüremedim Küstürdüm gönlümü güldüremedim Baharım güz oldu, yazım kış oldu Gönüle yârimi bulduramadım Baharım güz oldu, yazım kış oldu *** Şu fani dünyada murad almadan Şu fani dünyada murad almadan Eller gibi şad olup da gülmeden Ellerin bağında gülü solmadan Baharım güz oldu, yazım kış oldu *** Garibim yoldaşım bir gırık sazım Garibim yoldaşım bir gırık sazım Feleğin elinde yazılmış yazım Geçti ömrüm daha gülmedi yüzüm Baharım güz oldu yazım kış oldu Geçti ömrüm daha gülmedi yüzüm Baharım güz oldu yazım kış oldu