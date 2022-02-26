Küstürdüm Gönlümü Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Küstürdüm Gönlümü
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Küstürdüm gönlümü güldüremedim
Küstürdüm gönlümü güldüremedim
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Gönüle yârimi bulduramadım
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
***
Şu fani dünyada murad almadan
Şu fani dünyada murad almadan
Eller gibi şad olup da gülmeden
Ellerin bağında gülü solmadan
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
***
Garibim yoldaşım bir gırık sazım
Garibim yoldaşım bir gırık sazım
Feleğin elinde yazılmış yazım
Geçti ömrüm daha gülmedi yüzüm
Baharım güz oldu yazım kış oldu
Geçti ömrüm daha gülmedi yüzüm
Baharım güz oldu yazım kış oldu