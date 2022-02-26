Neşet Ertaş

Ta küçükten bir aşk düştü özüme Ağladı gözlerim, güle mi bildim? Felek zehir kattı datlı aşıma Uzatıp elimi ala mı bildim? *** Ah Lelo'm, Lelo'm, Lelo'm Ben gurbanım sana Lelo'm Ben hayranım sana Lelo'm ley *** Düştü şu gönlüme datlı bir acı O oldu dünyada derdim' ilacı O deyişik hancı, ben garip yolcu Eğlenip bir yerde kala mı bildim? *** Ah Lelo'm, Lelo'm, Lelo'm Ben gurbanım sana Lelo'm Ben hayranım sana Lelo'm ley *** Kaldı yüreğimde bu aşkın derdi Garibim, güldüğüm' acep kim gördü Serhoştum sevdiğim içkim zehirdi Gerçek sen olduğunu bile mi bildim? *** Ah Lelo'm, Lelo'm, Lelo'm Ben gurbanım sana Lelo'm Ben hayranım sana Lelo'm ley *** Vah Lelo'm, Lelo'm, Lelo'm Ben gurbanım sana Lelo'm Ben hayranım sana Lelo'm ley