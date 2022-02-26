Neşet Ertaş

Lelo'm Şarkı Sözleri
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Ta küçükten bir aşk düştü özüme
Ağladı gözlerim, güle mi bildim?
Felek zehir kattı datlı aşıma
Uzatıp elimi ala mı bildim?
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Ah Lelo'm, Lelo'm, Lelo'm
Ben gurbanım sana Lelo'm
Ben hayranım sana Lelo'm ley
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Düştü şu gönlüme datlı bir acı
O oldu dünyada derdim' ilacı
O deyişik hancı, ben garip yolcu
Eğlenip bir yerde kala mı bildim?
***
Ah Lelo'm, Lelo'm, Lelo'm
Ben gurbanım sana Lelo'm
Ben hayranım sana Lelo'm ley
***
Kaldı yüreğimde bu aşkın derdi
Garibim, güldüğüm' acep kim gördü
Serhoştum sevdiğim içkim zehirdi
Gerçek sen olduğunu bile mi bildim?
***
Ah Lelo'm, Lelo'm, Lelo'm
Ben gurbanım sana Lelo'm
Ben hayranım sana Lelo'm ley
***
Vah Lelo'm, Lelo'm, Lelo'm
Ben gurbanım sana Lelo'm
Ben hayranım sana Lelo'm ley