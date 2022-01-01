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7/24 Dinle Resitaller 1

Resitaller 1 Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Resitaller 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Resitaller 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Resitaller 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Resitaller 1

  • Mühür Gözlüm

  • Acılara Tutunmak

  • Hani Benim Gençliğim

  • Şafak Türküsü

  • Önce Dişlerimiz Döküldü

  • Odam Kireçtir Benim

  • Ağlama Bebek

  • Kara Yılan

  • Amenna

  • Geçmiyor Günler

  • Dersim Dört Dağ İçinde

  • Metris Türküsü

  • Bacalar

  • Kadınlar

  • Yüreğim Kanıyor

  • Katlime Ferman

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