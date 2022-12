Neşet Ertaş

İndim gönlünün derinlerine her yanı altın Ulaştım yüzünün gizlerine bi çocuk masun Gitme diyor anla diyor ne yaptıysam yaptım Biliyorum anlıyorum her şeyi göze aldım *** Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın Ya elini dikeniyle kanatacaksın Durum ebedi ne yapacaksın Elbet bir gün huzurla koklayacaksın *** Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı *** İndim gönlünün derinlerine her yanı altın Ulaştım yüzünün gizlerine bi çocuk masun Gitme diyor anla diyor ne yaptıysam yaptım Biliyorum anlıyorum her şeyi göze aldım *** Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın Ya elini dikeniyle kanatacaksın Durum ebedi ne yapacaksın Elbet bir gün huzurla koklayacaksın *** Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı *** Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın Ya elini dikeniyle kanatacaksın Durum ebedi ne yapacaksın Elbet bir gün huzurla koklayacaksın *** Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı