Neşet Ertaş

Ne Güzel Yaratmış (Yâr Yâr) Seni Yaradan Ne Güzel Yaratmış (Yâr Yâr) Seni Yaradan *** İstemem Esmesin (Yâr Yâr) Yeller İncinir İstemem Esmesin (Yâr Yâr) Yeller İncinir Güzelsin Sevdiğim Gülden Goncadan. Güzelsin Sevdiğim Gülden Goncadan. Uzanmasın Sana (Yâr Yâr) Eller İncidir Uzanmasın Sana (Yâr Yâr) Eller İncidir *** Kirpiklerin Oktur (Yâr Yâr) Kaşın Yay Gibi Kirpiklerin Oktur (Yâr Yâr) Kaşın Yay Gibi Gözlerin Aklımı (Yâr Yâr) Etti Zay Gibi Gözlerin Aklımı (Yâr Yâr) Etti Zay Gibi Cemalin Güneşe Benzer Yüzün Ay Gibi Cemalin Güneşe Benzer Yüzün Ay Gibi *** Değmesin Zülüfler (Yâr Yâr) Teller İncidir Değmesin Zülüfler (Yâr Yâr) Teller İncidir *** Bir Garibim Düştüm (Yâr Yâr) Gurbet Ellere Bir Garibim Düştüm (Yâr Yâr) Gurbet Ellere Âşığım Ben (Yâr Yâr) Sinemdeki(Bağımdaki) Güllere Âşığım Ben (Yâr Yâr) Sinemdeki(Bağımdaki) Güllere *** Korkarım Adını (Yâr Yâr) Demem Ellere Korkarım Adını (Yâr Yâr) Demem Ellere Düşersin Dillere (Yâr Yâr) Diller İncidir Düşersin Dillere (Yâr Yâr) Diller İncidir

Aklın varsa evlenme Biri gider, biri gelir hayatını yaşa bence *** Bir zamanlar hey ah ben neydim ben yok muydum be Daldan dala ah konar uçardım her güzele Dal kırıldı bak Ah dedim vah dedim hata ettim Ben ne yaptım acırım kendime *** Ben ettim sen etme çekersin bak böyle Ahhh ahhh. *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Ben ettim sen etme çekersin bak böyle Ahhh ahhh *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme