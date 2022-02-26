Olay Bitmiştir Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Olay Bitmiştir
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Ne Güzel Yaratmış (Yâr Yâr) Seni Yaradan
Ne Güzel Yaratmış (Yâr Yâr) Seni Yaradan
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İstemem Esmesin (Yâr Yâr) Yeller İncinir
İstemem Esmesin (Yâr Yâr) Yeller İncinir
Güzelsin Sevdiğim Gülden Goncadan.
Güzelsin Sevdiğim Gülden Goncadan.
Uzanmasın Sana (Yâr Yâr) Eller İncidir
Uzanmasın Sana (Yâr Yâr) Eller İncidir
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Kirpiklerin Oktur (Yâr Yâr) Kaşın Yay Gibi
Kirpiklerin Oktur (Yâr Yâr) Kaşın Yay Gibi
Gözlerin Aklımı (Yâr Yâr) Etti Zay Gibi
Gözlerin Aklımı (Yâr Yâr) Etti Zay Gibi
Cemalin Güneşe Benzer Yüzün Ay Gibi
Cemalin Güneşe Benzer Yüzün Ay Gibi
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Değmesin Zülüfler (Yâr Yâr) Teller İncidir
Değmesin Zülüfler (Yâr Yâr) Teller İncidir
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Bir Garibim Düştüm (Yâr Yâr) Gurbet Ellere
Bir Garibim Düştüm (Yâr Yâr) Gurbet Ellere
Âşığım Ben (Yâr Yâr) Sinemdeki(Bağımdaki) Güllere
Âşığım Ben (Yâr Yâr) Sinemdeki(Bağımdaki) Güllere
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Korkarım Adını (Yâr Yâr) Demem Ellere
Korkarım Adını (Yâr Yâr) Demem Ellere
Düşersin Dillere (Yâr Yâr) Diller İncidir
Düşersin Dillere (Yâr Yâr) Diller İncidir
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Aklın varsa evlenme
Biri gider, biri gelir hayatını yaşa bence
***
Bir zamanlar hey ah ben neydim ben yok muydum be
Daldan dala ah konar uçardım her güzele
Dal kırıldı bak
Ah dedim vah dedim hata ettim
Ben ne yaptım acırım kendime
***
Ben ettim sen etme çekersin bak böyle
Ahhh ahhh.
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Ben ettim sen etme çekersin bak böyle
Ahhh ahhh
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
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Ne güzel yaratmış seni yaradan
İstemem esmesin yar yar yeller incidir
Güzelsin sevdiğim gülden goncadan
Uzanmasın sana eller incidir
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Kirpiklerin oktur kaşın yay gibi
Gözlerin aklımı etti zay gibi
Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi
Değmesin zülüfler teller incidir
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