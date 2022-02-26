Neşet Ertaş

Şu garip halimden bilen, işveli nazlı Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? *** Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen Bütün dertlerim' anlayıp, gönlümü bilen *** Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? *** Sinemde gizli yaramı, kimse bilmiyo' Hiç bir tabip yarama, merhem olmuyo' *** Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyo' Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyo' Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?