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7/24 Dinle TOP 10

TOP 10 Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş TOP 10 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş TOP 10 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan TOP 10 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

TOP 10

  • Neredesin Sen

  • Akdeniz Akşamları

  • Kar Taneleri

  • Eledim Eledim

  • Sen Mutlu Ol Ne Olur

  • Sessiz Gemi

  • Çabuk Olalım Aşkım

  • Neredesin Sen

  • Tam Ondört Saat Oldu

  • Ah Bir Ataş Ver

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