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7/24 Dinle Niye Çattın Kaşlarını

Niye Çattın Kaşlarını Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Niye Çattın Kaşlarını şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Niye Çattın Kaşlarını şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Niye Çattın Kaşlarını sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Niye Çattın Kaşlarını

  • Niye Çattın Kaşlarını

  • Yine Telli Turnam Yarelenmişsin

  • Ne Yaşamış Ne Yaşıyor Ne Yaşar

  • Yar İmiş Meğer

  • İncitme Canı İncitme

  • Bilmiyorum Bana Ne Oldu

  • Hele Bakın Şu Feleğin İşine

  • Niğde Bağları

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