Neşet Ertaş

Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım Yar Senin Gözlerin Unutamıyorum *** Aşkım Vakit Çok Geç Değil Sana Yalvarsam Umrunda Değil Yarınından Avuçlarından Deli Aklından Beni Atmasaydın *** Yollarımdan Geçmez Oldun Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor Sen Dönmüyorsun *** Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım Yar Senin Gözlerin Anlatamıyorum *** Aşkım Vakit Çok Geç Değil Sana Yalvarsam Umrunda Değil Yarınından Avuçlarından Deli Aklından Beni Atmasaydın *** Yollarımdan Geçmez Oldun Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor Sen Dönmüyorsun