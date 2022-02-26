Cadde Şarkı Sözleri
Neşet Ertaş Cadde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Cadde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cadde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Şad olup gülmedim de eller içinde
Soldu benim gülüm, güller içinde
Bir bahtı karalıyım, oy kullar içinde
Gitti yarim, gurbet elden gelmedi
Gurbete gideni de gelmez diyorlar
***
Akar gözyaşları, dinmez diyorlar
Öksüzler murada ermez diyorlar
İşte benim nazlı yarim gelmedi
Garipler murada ermez diyorlar
Gitti yarim, gurbet elden gelmedi
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Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben
Neden Seni Unutamıyorum
Dur Bir Bak
Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak
Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın
Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım
Yar Senin Gözlerin Unutamıyorum
***
Aşkım Vakit Çok Geç Değil
Sana Yalvarsam Umrunda Değil
Yarınından Avuçlarından
Deli Aklından Beni Atmasaydın
***
Yollarımdan Geçmez Oldun
Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun
Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor
Sen Dönmüyorsun
***
Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum
Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak
Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken
Ağlıyorsak Benim Olmasaydın
Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım
Yar Senin Gözlerin Anlatamıyorum
***
Aşkım Vakit Çok Geç Değil
Sana Yalvarsam Umrunda Değil
Yarınından Avuçlarından
Deli Aklından Beni Atmasaydın
***
Yollarımdan Geçmez Oldun
Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun
Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor
Sen Dönmüyorsun
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