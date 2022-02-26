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7/24 Dinle Cadde

Cadde Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Cadde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Cadde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cadde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Cadde

  • Şad Olup Gülmedim

  • Anlatamıyorum

  • Cadde

  • Gamzelendi

  • Geri Gelmez Misin

  • Gözlerinde Sabah

  • Kahretsin

  • Neler Oluyor

  • Sevmemiz Lazım

  • Yalnızım Hülasa

  • Yanarım Aşkın

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