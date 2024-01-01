Neşet Ertaş

Seher vakti çaldım yarin kapısını aman aman aman Baktım yarin kapıları sürmeli aman aman aman Boş bulmadım otağının yapısını aman aman aman Çıka geldi bir gözleri sürmeli *** Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişanım halleri *** Hep gönüller muradıdır aşığın aman aman aman Nöbetin bekliyen alır keşiğin aman aman aman Beklemeli o sultanın eşiğini aman aman aman Günde yüzbin kere yüzler sürmeli *** Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişan halleri *** Açtırdım kapıyı girdim içeri aman aman aman Aklımı başımdan aldı o peri aman aman aman Dedim sende buldum halis gevheri aman aman aman Dedi yok yok bir menge sürmeli *** Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişan halleri *** Gahı karıştırır kanı yaş ile aman aman aman Hak bulunmaz hayal ile düş ile aman aman aman Yetilmez menzile bu gidiş ile aman aman aman Hemen aşk atına binip sürmeli *** Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişan halleri *** Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişan halleri