Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını
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Seher vakti çaldım yarin kapısını aman aman aman
Baktım yarin kapıları sürmeli aman aman aman
Boş bulmadım otağının yapısını aman aman aman
Çıka geldi bir gözleri sürmeli
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Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişanım halleri
***
Hep gönüller muradıdır aşığın aman aman aman
Nöbetin bekliyen alır keşiğin aman aman aman
Beklemeli o sultanın eşiğini aman aman aman
Günde yüzbin kere yüzler sürmeli
***
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Açtırdım kapıyı girdim içeri aman aman aman
Aklımı başımdan aldı o peri aman aman aman
Dedim sende buldum halis gevheri aman aman aman
Dedi yok yok bir menge sürmeli
***
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Gahı karıştırır kanı yaş ile aman aman aman
Hak bulunmaz hayal ile düş ile aman aman aman
Yetilmez menzile bu gidiş ile aman aman aman
Hemen aşk atına binip sürmeli
***
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişan halleri