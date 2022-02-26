Neşet Ertaş

Yalan Dünya Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim; yalan dünyada Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada *** Ah, yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada *** Sen ağladın, canım, ben ise yandım Dünyayı gönlümce olacak sandım Boş yere aldandım, boşuna kandım Rengi gözümde solan dünyada *** Ah, yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada *** Bilirim sevdiğim, kusurun yoktu Sana karşı benim gayet de çokdu Felek bulut oldu, üstüme yağdı Yaşları gözüme dolan dünyada Felek bulut oldu, üstüme yağdı *** Yaşları gözüme dolan dünyada Ah, yalan dünyada, yalan dünyada *** Yalandan yüzüme gülen dünyada Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı Garip bülbül gibi feryadım kaldı Alamadım, eyvah, muradım kaldı Ben gidip ellere kalan dünyada *** Ah, yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah, yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada

Etme Eyleme Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Yazık olur gençliğime (Etme eyleme canım) Sana gönül verdim diye (Etme eyleme canım) Bana gülüp geçme öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Acı çökmüş gözlerime (Etme eyleme canım) Alın yazım buymuş diye (Etme eyleme canım) Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?