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Mesaj Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Mesaj şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Mesaj şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mesaj sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Mesaj

  • Yalan Dünya

  • Etme Eyleme

  • Söyle Canım

  • Bu Gece

  • Deli Divane

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