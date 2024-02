Neşet Ertaş

Yanıyorum Ft Yasin Keleş Yanarım senin aşkına Gel kaçma gel gel *** Derdinden döndüm şaşkına Gel kaçma gel gel *** Mecnunum bu çöllerde Bülbülüm şu güllerde *** Kaldım gurbet ellerde Gel kaçma gel gel *** Hasretin dağlar beni Gel kaçma gel gel *** Zülfüne bağlar beni Gel kaçma gel gel *** Mecnunum bu çöllerde Bülbülüm şu güllerde *** Kaldım gurbet ellerde Gel kaçma gel gel

Beni Hatırla Resimlere bak Mektubumla avun Şarkılar tut *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla *** Mektupları yak Şarkılara küs Hasretler giy *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla *** Sen bir yerlerde Ben bir şehirde Akşam olunca Beni hatırla

Hay Hay O senin neyin olur derlerse Gülüm olur balım olur diyeceğim O senin neyin olur derlerse Sevgilim, sevgilim diyeceğim *** O benim kalbimi isterse Seve seve veriyim diyeceğim *** Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu Terliğini, duvardaki resmi *** Ne varsa alsın Toplasın gelsin Benim için gelsin İsterse kalsın *** Hay hay buyursun gelsin Hay hay temelli kalsın Hay hay buyursun gelsin Hay hay beni seven kalsın Hayy hayy... *** O senin neyin olur derlerse Gözüm olur, yaşım olur diyeceğim O senin neyin olur derlerse Yazım olur, kışım olur diyeceğim O bunun aksini söylerse Bir bildiği vardır diyeceğim *** Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu Terliğini, duvardaki resmi *** Ne varsa alsın Toplasın gelsin Benim için gelsin İsterse kalsın *** Hay hay buyursun gelsin Hay hay temelli kalsın Hay hay buyursun gelsin Hay hay beni seven kalsın Hayy hayy...

Hokka Kuş uçtu gitti kafesinden Bilsem kapatırdım kapıları geceden Giyindim çıktım koştum peşinden Gördüm ki her şey gitmiş elimden *** Kime anlattın dertlerini Kimlerle geçirdin günlerini Kimler ısıttı ellerini Kimler kuşattı gecelerini *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık Yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Gerildim ben de yay gibi hemen Kötü söz söyledim o an öfkemden Bilsem döneceksin şu an köşeden Zil takar oynardım günden geceden *** Kime anlattın dertlerini Kimlerle geçirdin günlerini Kimler dokundu hassas kalbine Kime bıraktın benim yerimi *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Köfte dudaklarını Hokka gibi ağzını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden *** Serçe parmağını Fıstık Yanaklarını Lokma lokma her yanını Öpsem yeniden Dönsen köşeden

Nereye Böyle Gözümden yaş geldi İçimden ağlamak Yüzümden düşen bin parça Konuşmak lazım konuşmak *** Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere Sütten kesilmiş bebek gibiyim Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere Sütten kesilmiş bebek gibiyim *** Soruyor musun bakalım nasılsın diye Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? *** Belki ben yatak döşek Duygularım parça parça Her günümü her gecemi Yaşıyorum iki kişilik *** Halimi sordular söyledim birilerine Söylemese miydim acaba? Halimi sordular söyledim birilerine Söylemese miydim acaba? *** Soruyor musun bakalım nasılsın diye Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? *** Anlamadan (Anlamadan) Dinlemeden (Dinlemeden) Son sözümü (Son sözümü) Söylemeden (Aah) Nereye böyle? Nereye böyle?

Ukala Dümbeleği Bir gün tren duracak Vagonlar boş kalacak Bugünün kıymetini bil Yarın geç olacak *** Bırak gülünç olayım İster sefil olayım İzin ver umutlanayım Bırak serap göreyim *** Başka hayat yok bunu bende biliyorum Başka rüyam yok ama ben onu istiyorum *** Ukala dümbeleği Çok biliyorsun işini Beğenmiyorsun bir şeyi Zor dostum zor *** Mühim olan hangisi Bana lazım sevgisi Yere batsın serveti Ah gönlüm ah *** Gönül direnme bana Sus kes sesini Ben ki sabırlıyımdır Vefalı kararlıyımdır *** Bırak hata yapayım Düşündüğüm gibi yaşayım Ne halim varsa göreyim Sonucuna katlanayım *** Başka hayat yok bunu bende biliyorum Başka rüyam yok ama ben onu istiyorum

Beyoğlu Beyoğlu'na götür beni kitaplara bakalım Sokaklarda gitar çalalım, tatil için para yapalım Oturalım bir yerde, bir iki laf edelim Sinemaya gidelim sonra karanlıkta öpüşelim Mesela acı yok, ağrı yok, sızı yok Cepte para çok Hadi gel gidelim, yaraları saralım Hadi gel gidelim, anıları yazalım Afrika'ya götür beni ोसी बिसरा मंडेला Çöllerde dolaşalım, derelerle mesela Avrupa'ya gel benle, uyuruz köprülerde Beatles, van Gogh, Don Quijote bir şarap şişesinde Bir bilet alalım trenlere binelim Çuf çuf gidelim Hadi gel gidelim, yaraları saralım Hadi gel gidelim, acıları yazalım Kıyılara götür beni, kıyıları yaşayalım Takalara binelim, balıkçılık yapalım Kapı kapı gezelim, maceraysa değer Hayat acılarla geçer, battı balık yan gider Mesela acı yok, ağrı yok sızı yok Sözde neşe çok Hadi gel gidelim, yaraları saralım Hadi gel gidelim, tutuşalım yanalım ***

Atıyorsun Burası dingonun ahırı değil Burası yolgeçen hanı değil Peri masalıyla uyuttun beni Yıldızları saya saya avuttun beni Her gece bir hatunun derdine düştün Kim ilk uyusan işte onu öptün Esmer, sarışın karı kızlarla Marilyn Monroe gibi bombalarla Her gece or'da, her gece bur'da Daha sayayım mı, anlatayım mı daha? Senin yalanlarına doyum olmaz Benim kalbimle oyun olmaz Arı gibi uçuyo'sun, kitap gibi yazıyo'sun Atıyo'sun, atıyo'sun, atıyo'sun Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Geliyor gidiyor atıyo'sun Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Yatıyor kalkıyor atıyo'sun Ananın babanın paralarını Sokaklara attın çabalarını Her gördüğün güzeli emmi mi sandın? Başkası kahrını çekermi sandın? Hadi şimdi herkes köyü köyüne Yazık ettin benim bütün emeklerime Demir demiri keser, kalbim hep seni keser Fotoroman biter, gerçeklere tapıyorum Meseleyi kapıyorum Masaldı, romandı, güzeldi bu Keşke yalan olmasaydı, bitmeseydi bu Bitti bile, bitti bile, bitti bile Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Geliyor gidiyor atıyo'sun Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Yatıyor kalkıyor atıyo'sun Atıyorsam böyle olursun Bensiz öksüz kalırsın Atıyorsam na böyle olursun Bensiz öksüz kalırsın (ah) Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Geliyor gidiyor atıyo'sun Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Yatıyor kalkıyor atıyo'sun Atıyor, atıyor... Geliyor gidiyor... Atıyor, atıyor... Yatıyor kalkıyor atıyo'sun ***

Anlamaya Çalış Kendine saklanmış dört odalı kalbim Parçalanmış dağılmışım, nerem doğru ki benim? Kafam bozulmuş zaten İçim kıyılmış benim, sinirlerim perişan Günler geçmiyo′ zaten Uyku tutmuyor beni, uykularım perişan Ne kavuştuk ne ayrıldık Çok üzüldük, çok ağladık Vurulmuş olduk bir kere Bozma kalbini Anlamaya çalış beni Topla kendini Ben çok ağladım bize Üzme kendini Anlamaya çalış beni Topla kendini Ben çok anladım seni Yorma kendini Hanidir böyleyim, içime kapandım Kanadı bağlanmış bir kuş gibiyim Kafam bozulmuş zaten İçim kıyılmış benim, sinirlerim perişan İçim yanıyo' zaten Kalbime vurmuş benim, duygularım perişan Ne kavuştuk ne ayrıldık Çok üzüldük, çok ağladık Vurulmuş olduk bir kere Bozma kalbini Anlamaya çalış beni Topla kendini Ben çok ağladım bize Üzme kendini Anlamaya çalış beni Topla kendini Ben çok anladım seni Yorma kendini Anlamaya çalış beni Topla kendini Ben çok ağladım bize Üzme kendini Anlamaya çalış beni Topla kendini Ben çok anladım seni Yorma kendini ***

Küçük Gemiler Burası evsiz kediler sokağı Elden düşme hayatla işi bitmişler yuvası Aynı taşa takılan aynı duvara çarpıyor Acıyla yankılanıyor ayak sesleri Küçük gemiler su alır bebeğim Bu sokaktan geçerken başını çevir bebeğim Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil Burada güneş doğmaz bilirim Ceketin buruşmasın, ütüsü bozulmasın Ellerini sürme, çamura bulaşmasın Benim yatağım rahatını kaçırır Ben rujumu tazelerken sen yola koyul Büyük gemiler buradan geçmez bayım Takalar gibi bu limanda demir almaz bebeğim Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil Burada çiçekler yaşamaz bilirim Küçük gemiler su alır bebeğim Bu sokaktan geçerken başını çevir bebeğim Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil Burada güneş doğmaz bilirim

Gül Pansiyon Bir odamız vardı bizim Denizi kucaklayan Sarı sarı lambaları Bir küçük penceresi Seyre dalardık sarhoş gemileri Seyre dalardık sarhoş gemileri Gözyaşlarının kırık hikayesi Gözyaşlarımız kurumadan bitti gül pansiyonda bıraktım kalbimi Gül pansiyonda bıraktım kalbimi Bir balkonumuz vardı bizim Geceyi karşılayan Sahilde gitar sesleri Ay ışığında yaz gecesi Şaraptan mı neden Ağlatırdı bizi Rüzgar dedi ki güzel şeyler biter Kalbim dedi ki unutmasın yeter Gül pansiyonda bıraktım kalbimi ***

Otomobil Bir kavuşturur, bir ayırır yollar Bir ağlatır, bir güldürür yollar ** Benimde yollarda aklım var Benimde hayatta gözüm var Benimde yollarda aklım var Benimde bu aşkta gözüm var ** Gel binelim benim otomobile Geze geze gidiverelim gene Ben şöförün olayım senin Gümbür gümbür gidelim her yere (Tıngır mıngır gidelim her yere) ** Ben keten helvalar isterim Sen yanık ömerim ol benim Ayran içelim çöp şiş yiyelim Yan yana fotoğraf çektirelim (Kol kola fotoğraf çektirelim) ** Bir caydırıyor bir ayartıyor yollar Bir kandırıyor bir avutuyor yollar **

Ruh Hali Söz ver A hak ver İş ver Açık verme Hep ver Çok ver Ver, ver Hiç boş verme Bıktım, bıktım, bıktım artık Sıktın, sıktın, sıktın artık Sıktın Sıktın Hem zor hem kolay Hem boş hem olay Hiç mi ortası yok bunun? Hiç mi ortası... Onu ver Bunu ver Zaman ver Az buçuk verme Akıl ver Gönül ver Hesap ver Hiç boş verme Bıktım, bıktım, bıktım artık Sıktın, sıktın, sıktın artık Sıktın Sıktın Hem zor hem kolay Hem boş hem olay Hiç mi sonrası yok bunun? Hiç mi sonrası... Hem zor hem kolay Hem boş hem olay Hiç mi ortası yok bunun? Hiç mi ortası