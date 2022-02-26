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7/24 Dinle Neşet Ertaş

Yare Gidem Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Yare Gidem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Yare Gidem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yare Gidem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Yare Gidem

  • Yare Gidem
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