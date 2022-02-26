Neşet Ertaş

Yare Gidem Şarkı Sözleri
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Yare gidem, yare gidem
Yare gidem, yare gidem
Yareliyim nere gidem?
Bu derdimin dermanını almaya ben yare gidem
Bu derdimin dermanını almaya ben yare gidem
***
Saçlarını ben öreyim
Saçlarını ben öreyim
Buna dayanmaz yüreğim
Seni vermem Ezrail'e ben öleyim, ben öleyim
Vermem seni Ezrail'e ben öleyim, ben öleyim
***
Yar elinden, yar elinden
Yar elinden, yar elinden
Yareliyim yar elinden
Dermansız bir derde düştüm, dermanı var yar elinden
Dermansız bir derde düştüm, dermanı var yar elinden