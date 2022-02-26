Neşet Ertaş

Yare gidem, yare gidem Yare gidem, yare gidem Yareliyim nere gidem? Bu derdimin dermanını almaya ben yare gidem Bu derdimin dermanını almaya ben yare gidem *** Saçlarını ben öreyim Saçlarını ben öreyim Buna dayanmaz yüreğim Seni vermem Ezrail'e ben öleyim, ben öleyim Vermem seni Ezrail'e ben öleyim, ben öleyim *** Yar elinden, yar elinden Yar elinden, yar elinden Yareliyim yar elinden Dermansız bir derde düştüm, dermanı var yar elinden Dermansız bir derde düştüm, dermanı var yar elinden