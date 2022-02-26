Neşet Ertaş

Yazımı kışa çevirdin Karlar yağdı başa Leyla'm Yazımı kışa çevirdin Kar yağdırdın başa Leyla'm *** Viran oldu evim yurdum Ne söylesem boşa Leyla'm Ne söylesem boşa Leyla'm Boşa Leyla'm *** Viran oldu evim yurdum Ne söylesem boşa Leyla'm Ne söylesem boşa Leyla'm Boşa Leyla'm *** Her an gözümde perdesin Nere baksam sen ordasın Mevlam ayrılık vermesin Gölde uçan kuşa Leyla'm Gölde uçan kuşa Leyla'm Kuşa Leyla'm *** Mevlam ayrılık vermesin Gölde uçan kuşa Leyla'm Gölde uçan kuşa Leyla'm Kuşa Leyla'm *** Yârdan ayrı kalmak ölüm Söyle ne olacak halım Böyle kader, böyle zulüm Gelir garip başa Leyla'm Gelir garip başa Leyla'm Başa Leyla'm *** Böyle kader, böyle zulüm Gelir garip başa Leyla'm Gelir garip başa Leyla'm Başa Leyla'm