Nar-ı Aşk Şarkı Sözleri
Neşet Ertaş Nar-ı Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Nar-ı Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nar-ı Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yazımı kışa çevirdin
Karlar yağdı başa Leyla'm
Yazımı kışa çevirdin
Kar yağdırdın başa Leyla'm
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Viran oldu evim yurdum
Ne söylesem boşa Leyla'm
Ne söylesem boşa Leyla'm
Boşa Leyla'm
***
Viran oldu evim yurdum
Ne söylesem boşa Leyla'm
Ne söylesem boşa Leyla'm
Boşa Leyla'm
***
Her an gözümde perdesin
Nere baksam sen ordasın
Mevlam ayrılık vermesin
Gölde uçan kuşa Leyla'm
Gölde uçan kuşa Leyla'm
Kuşa Leyla'm
***
Mevlam ayrılık vermesin
Gölde uçan kuşa Leyla'm
Gölde uçan kuşa Leyla'm
Kuşa Leyla'm
***
Yârdan ayrı kalmak ölüm
Söyle ne olacak halım
Böyle kader, böyle zulüm
Gelir garip başa Leyla'm
Gelir garip başa Leyla'm
Başa Leyla'm
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Böyle kader, böyle zulüm
Gelir garip başa Leyla'm
Gelir garip başa Leyla'm
Başa Leyla'm
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