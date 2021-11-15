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Nesrin Sipahi

Nesrin Sipahi

En Çok Dinlenen Nesrin Sipahi Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşkın Kanunu

Nesrin Sipahi 03:33
02

İçin İçin Yanıyor

Nesrin Sipahi 03:33
03

Kalbi Kırık Serseri

Nesrin Sipahi 03:33
04

Son Hıçkırık

Nesrin Sipahi 03:19
05

Gözleri Aşka Gülen

Nesrin Sipahi 03:43

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