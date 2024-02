Susma bir şey söyle biraz olsun yardım et Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme Anladım bu bir rüya, anladım bu son veda Her gece hayalimde çiziyorum resmini, her halini Fikrine sürgün sesine hasret Sabah olup uyanınca silinip de gidiyorsun ya, tek başıma Zaten hiç benim olmadın ki Yine de insan soruyor kendine Bu yazık hikayenin neresindeyim? Yeter ki susma bir şey söyle biraz olsun yardım et Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme Anladım bu bir rüya, anladım bu son veda Ne kadar kırılsam da ah etmem hakkım yok buna Hem zaten davetsiz bir misafirdim ben aşkımla Ne bir aptalın gölgesiyim, ne bir sevda kölesi Sadece hesapsız bir gönül bahçesi Yine de insan soruyor kendine Bu yazık hikayenin neresindeyim? Yeter ki susma, susma bir şey söyle biraz olsun yardım et Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme Anladım bu bir rüya, anladım bu son veda Susma Susma bir şey söyle biraz olsun yardım et Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme Anladım bu bir rüya anladım bu son veda Susma bir şey söyle biraz olsun yardım et Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme Anladım bu bir rüya anladım bu son veda Susma