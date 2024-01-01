Anla İşte Yine kayboldum Güpegündüz, hayatın ortasında Yine savruldum Güpegündüz, hayatın ortasında Yine farksızım Evet yanlışım Ama kayboldum, hayatın ortasında Hani rüzgar sağanağı ürpertir ya denizi Hani bir yel eserde üşütür ya çimleri Şu koca resimde göremedim ya kendimi Yaşamayı beceremediğim bu hayat Artık ruhuma batıyor Anla işte! Anla işte! Sözün bittiği canımın yandığı yerdeyim Birkaç dostumla beraber Susmaya karar verdim Bekliyorum gözlerim alışsın diye aydınlığa Dilsiz dudaksız isyanlar Geçip gidiyor yanımdan Anla işte! Anla işte! Anla işte! Bir nefes kadar yakınken Düşünceler kadar uzak olmayı Sürüklenip bu vicdanla hayatta Arada sıkışıp kalmayı Anla işte! Anla işte! Bir nefes kadar yakınken Düşünceler kadar uzak olmayı Sürüklenip bu vicdanla hayatta Arada sıkışıp kalmayı Anla işte! Bir nefes kadar yakınken Düşünceler kadar uzak olmayı Sürüklenip bu vicdanla hayatta Arada sıkışıp kalmayı Anla işte!

Yıldız Gibi Gidersen kırılır kanatları bütün kuşların Gidersen her bahar açmaz aynı gül Aşkın ötüşüne şakıyan bülbül bir daha ötmez Yanar içimdeki bütün dehlizler Sevdiğin o mavi bir daha gelmez Griye boyanır bütün denizler Sonum olur bu kapıdan çıkıp gitsen sonum olur Son bir defa Öyle mahzun bakıp gitsen sonum olur Sırtındaki veballeri Ödemeden bedelleri Kurduğumuz hayalleri yıkıp gitsen sonum olur * Ölürüm yıldız gibi akıp da gidersen Ölürüm gemileri yakıp da gidersen Aşkını şakağıma sıkıp da gidersen Sonum olur ölürüm * Uzatma ellerini tutamam bir daha diyorsun Gözlerine bakamam Alamam yüreğini denizlerime Sığdıramam diyorsun Aşk gemileri doldu Hayal kurma boşuna Gitmeliyim diyorsun Şimdi ben seni hangi limanda beklesem Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu Çaresizlik ne garip şey Bir noktada kalakalıyor gözlerin öylece Bu kaybetmenin vurgunu İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece Benim kadar sevmedi hiç kimse Hak etmedi seni benim kadar Kimse bu kadar çok kaybetmedi İsyanım sensizliğe Toprağa verme beni Gidersen susar içimdeki bütün şiirler Kan kırmızı bir renge boyanır dudakları Kirlenir genç kız yüzlü şehirler İstanbul da ağlar şimdi ankara da Ne tuhaf Ayrılık kokusu var havada Meleklerin kanatlarını takıp kalbime Kayan yıldızlarımıza aldırmadan Bütün gecelerde seni beklerim Yıldızlar söndürünce ışıklarını Sakın el sallama pencereden Merhaba mı, hoşçakal mı Bilmek istemiyorum İstemiyorum

Yalan Mıydı Eğer intikam alabilseydim Seni unuttuğumu söylerdim Eğer intikam alabilseydim Seni affederdim * Biri vardı geldi geçti Yüreğimi deldi geçti Şu bahtımın göç kervanı kimi götürmedi kij Şu gönlümün göç kervanı kimleri götürmea * Yalan mıydı, yalan mıydı O gözlerin hep yalan mıydı Senin bana yaptıkların gerçek aşka sığar mıydı Biz arkadaş kalalım deyip de böyle bitirmek var mıydı * Yaşanacak bir hayat ve hayallerimiz vardı Dağ suları misali harcandı boşa aktı Bir kuş kanadındaydı umutlarım Bembeyaz bir gelinliği taşıyordu bulutlar Kırık dökük bir hayattan boşanırcasına Yağmurlar yağıyordu gecelerime Gözlerim gibi ıslanıyordu düşlerim Sen gidiyordun Koskoca bir yangını ardında bırakarak gidiyordun Sevmiştin ya, yalan mıydı Yarım kaldı hep bir şeyler Hep bir şeyler eksik kaldı Hüzün bulaştı geceme Söyle seni kim çaldı Bilsen nasıl özlüyorum Seni benden kim aldı Aşka inancımı sen de kaybettim Oysa yaşanacak çok şey vardı Çok şey vardı

İkimiz Bir Fidanız Yola çıkmış arıyorum Kaybettiğim aşkımı Yola çıkmış arıyorum Kaybettiğim aşkımı * N'olur bana ümit verme Seveceksen başkasını N'olur bana ümit verme Seveceksen başkasını * Bana tozpembe görünmez Sensiz dünyam karanlıktır Bana tozpembe görünmez Sensiz dünyam karanlıktır * Bana senden başka ümit Olacak hiç kimsem yoktur Bana senden başka ümit Olacak hiç kimsem yoktur * İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız Sen benimle ben seninle bu hayatı yaşamalıyız Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz * Yaşamanın gayesini Seni sevince anladım Yaşamanın anlamını Seni görünce anladım * Senden gelen her cefaya Bu canımı adadım Senden gelen her cefaya Bu canımı adadım * Bil ki tahammül edemem Başka birini sevmeni Bil ki tahammül edemem Başka birini sevmeni * Sevme benden başkasını Razı değilsen ölmeme Sevme benden başkasını Razı değilsen ölmeme * İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız Sen benimle ben seninle bu hayatı yaşamalıyız Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz

Gelemez Miydin Seni böyle sevmeseydim aramazdım yar Bana bunca dert çektirdin katlanmazdım yar Aramazdım yar aramazdım yar Gururumu dizlerinde bırakmazdım yar Aramazdım yar inan ki aramazdım yar Sarılıp da sensizliğe ağlamazdım yar *** Dün gece rüyamda hep seni gördüm Şiirler, şarkınla dans ediyordu Seninle ne güzel hayaller kurdum Gözlerin ne tatlı gülümsüyordu *** Gördüğüm her şeyi hep hayra yordum Umutlar gerçekle raks ediyordu Simsiyah duvarların önünde durdum Gözlerin ne güzel gülümsüyordu *** Sen de böyle benim kadar sevemez miydin Güllerdeki şebnemleri silemez miydin Gelemez miydin yar gelemez miydin Ömründen bir tek gün veremez miydin *** Ansızın uyandım.yanımda yoktun İçimde ordular savaşıyordu Aklıma olmadık düşünce soktun Gözlerin ne güzel gülümsüyordu Gelemez miydin yar gelemez miydin Ömründen bir tek gün veremez miydin

Beni Çocukluğuma Götürün Beni çocukluğuma götürün Sarı saçlı bebeğimi özledim Hani almanya”dan gelen Ağlayıp, yürüyen, şarkı söyleyen Uyumak için beni bekleyen bebeğimi özledim Şu yalan dünyada Çıkarsız sevgileri özledim Çocuk kalbini Ve paylaşmayı sırasız Beni çocukluğuma götürün Doğum günümde Lunaparka, çarpışan arabalara Atlıkarıncaya Hatta deve-cüce aynalara götürün beni Kim bilir küçülürüm belki de Yine iki top dondurma yerim külahta Çocuklara gazoz ısmarlayıp Yazdırırım deftere Babam ödeyecek diye Yokuş aşağı tornete binerim Kışın tahta kızağa İp atlarım, sek sek oynarım Defalarca düşerim Ağlarım belki ama yine gülerim Çocuk değil miyim Beni çocukluğuma götürün Bayramlarda şiir okumak isterim Bağıra bağıra marş söylemek Madımak, bitlis ve kafkas oynamak 23 Nisanlarda Aziz hoca akordeon çalsın isterim Ali hoca saz bir coşku bir telaş Ah eski günler Beni çocukluğuma götürün Beni çocukluğuma götürün Haydarpaşa”ya, üsküdar”a Güvercinlere yem atarım yine Dedemle el ele yürürüz belki de Kahvede otururuz Arkadaşları kağıt oynar, biz seyrederiz Paramız varsa eğer simit de güzel gider Beni çocukluğuma götürün Ama annem çalışmasın olur mu Okul dönüşü bana kapıyı o açsın Kardeşime irmik tatlısı Bana peynirli poğaça yapsın Saçlarımı tarasın Hep yanımda kalsın Akşam sofralarımızı kursun annem Yorgun ama keyifli Etrafı mis gibi kokular sarsın Beni çocukluğuma götürün Ama annem ölmesin olur mu Annem ölmesin

Ah Eski Şarkılar Ben çocukken tatil günleri maaile toplanılır Sofralar kurulurdu Dedem masanın başına oturtulur Herkes etrafına sıralanırdı O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı Allah rahmet eylesin benim dedem çok şeker adamdı Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi Bir de radyo dinlemeyi Ne günlerdi, ne güzel günlerdi Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerlerdi Hepsinin de sesi çok güzeldi Ben sarkıtan böyle sevdim ipe bağlarını .sevmeyi saymayı Hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim, Annem yok şimdi, babaannemde, dedem de Hepsi birer birer gitti Oyuncağı kırılmış bir çocuk kadar yalnızım Bu şarkılar sizin için şimdi * Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Bir haykırsam belki duyulur sesim Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Kaderim bu böyle yazılmış yazım Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Ah eski şarkılar nerelerde kaldılar Çeyiz sandıklarına mı saklandılar Gençlik yıllarım İlk aşklarım Çocukluğum gibi daha bir güzeldi eski şarkılar Ah eski şarkılar Beni bu gece yine ağlattılar * İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı Uçan kuşlar, martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Arzular orada, zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı * Hatırla sevgili o mesut geceyi Çamların altında verdiğin buseyi Beni mecnun ettin sen de olasın Aşkımı inkar edersen allah”tan bulasın * Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Sensiz elem bana yar Al beni gönlüne al da güneş gibi Aşkını tazele gel

Gurbet Gelini Cetin bir kis gecesiydi martti soguktu Her taraf bembeyaz gök zifiri karanlikti Icim üsüyordu cocuktum agliyordum Gizli gizli hickira hickira Sesim duyulmasin diye yorganin altina girmistim Cok korkuyordum agliyordum Son kez öpmüstü ablam beni kala kalmistim Sus dedi isaret parmagini dudaklarina degdirerek Hastanelerde gördügüm hemsire ablalarin fotograflarina benzemisti Sakin sesini cikarma Ahmetimi de öp benim yerime annemi de Sizi cok seviyorum Bende dedim icimden Bende seni cok seviyorum abla Bende seni bende seni cok seviyorum Ablam gitmisti Nereye diye soramadim Bi islik sesi duydum inceden Aklimda hep bu ses kaldi o geceden O islik felaketi oldu ablamin Ve yillar süren suskunlugu babamin Iyice icine kapandi babam Mahallede kimselerin yüzüne bakamaz oldu Hayata küstü aylarca yillarca Annem agladi o sustu Hep bir haber bekleyerek gecti günleri Sormuyordu ama bekliyordu Dedikleri dogruydu Ne olursa olsun et tirnaktan kopmuyordu Ablam bir daha dönmedi Kim bilir belki de dönemedi Söz verdim kendime ben hic kopmayacaktim onlardan Evlenmeyecektim Tek umutlari bendim Gözümün icine bakardi babam Bir tane kizim benim der basini öne egerdi Icim titrerdi Pek belli etmezdi ama babam en cok beni severdi Canimi istesinler kizimi istemesinler derdi babam O daha cok kücük kücücük diyerek geri cevirirdi kismetleri Hic büyümeyen kiziydim babamin Sonunda benim de istedigim birine olur dedi babam Hayirlisi olsun Beyaz gelinligimi giyecegim güne kadar hep sustu Agzini bicak acmiyordu Bir gece annemle konusurlarken duydum Acaba dogru mu yaptik hanim Uzaklara verdik kizi gurbet ellere verdik Taht yaptik da baht yapamadik su kizlara Yazik bize yazik diyordu Iyi olur insallah bey dedi annem iyi olur insallah Sikma canini ablasina benzemesin kaderi Nerden bilirdim gurbet ellere gelin gidecegimi Zordu gurbet dedikleri Simdiden yakti icimi Kim bilir nasil özlerim annemi babami kardeslerimi Evimi memleketimi Gözyaslari icerisinde yatagima girdim Yorgani basima cektim Cocuklugumu biraktigim bu evde son gecemdi Agliyordum Bu evde dogmustum Ve ilk defa bu evde aglamistim Duvarlara baktim Sokak lambasindan sizan isikta sararmis aile fotografimizi gördüm Hersey eskimeye mahkumdu demek Hemen yaninda ablamin astigi Orhan Gencebay posteri duruyordu Bir teselli ver yaziyordu üzerinde Ama hic bir teselli vermiyordu Inadina acitiyordu iste Icimde bir seyler kopuyordu Paramparca olmustum Hepimiz paramparca olmustuk Kitapligin üzerine cizdigim cöp adamlari gördüm sonra Nasilda azar isitmistim annemden Bu cocuklar hic bir seyin degerini bilmiyorlar diye bagirmisti Biliyorum anne simdi her seyin degerini biliyorum iste Senin de babamin da kardeslerimin de Hepinizin degerini cok iyi biliyorum Sizi cok seviyorum anne sizi cok seviyorum Sevinci ve hüznü ayni anda yasiyordum Yorulmustum tam dalmak üzereydim ki kapi gicirtisiyla uyanmistim Babami gördüm Uyur gibi gözlerimi kapattim Yatagimin yanina diz cöktü Üstümü örttü siki siki Ilk defa saclarimi oksadi Saclarimi oksadi babam Ne kadar da gec kalmisti Aglamamak icin zor tutuyordum kendimi Bi taraftan hic bitmesin istiyordum bu rüya Alnimdan öptü babam Gözyaslari yanaklarimda kaldi Daha fazla dayanamadim Baba dedim boynuna sarildim Istemezsen gitmem baba Istemezseniz gitmem Allaha emanet ol yavrum dedi Cok mutlu oldum Canim babam benim canim babam Ellerini öpüyordum Hem agliyor hem gidiyordum Canim babam canim canim...

Üzüm Karası Hiç kimse senin kadar sevilmedi Aklımı firara vemişim zaten Bir siiri kıskandıran gözlerinle Yak beni * Yıllar gecti unutmadım Unutmadım aklımda Yasananlar bir tarafa Ogüzelerin saklımda * Yıllar gecti unutmadım Unutmadım aklımda Yasananlar bir tarafa Ah ogüzelerin saklımda * O gidiş ayrılıktan daha bir zordu Bu gizli sessiz veda inan cok koydu Kimbilir kaç yıl gecti Kaç sene oldu Unuttamadım afedemedim * Seni nasıl sevmeşim Neler neler vermişim Su yollara düsmüsüm Gelde kurtar beni * Seni nasıl sevmeşim Neler neler vermişim Su yollara düsmüsüm Gelde güldür beni * Üzüm karası gözlerin Öldürür beni Kursun yarası sözlerin Süründürür beni * Yıllar varki yüreğimde gittiğin gün kanıyor Üzüm karası gözlerin hasreti yanıyor Yıllar varki yüreğimde gittiğin gün kanıyor Ogüzel gözlerin hasreti ta suramda yanıyor * Sen benim ilk göz ağrım ilk yanılısım Sen benim aldanısım aşkta yanlısım Çekip gittiğin günden beri yanmısım Unutamadım afedemedim * Seni nasıl sevmesim Neler neler vermişim Su yollara düsmüsüm Gelde kurtar beni * Seni nasıl sevmesim Neler neler vermişim Su yollara düsmüsüm Gelde güldür beni * Üzüm karası gözlerin Öldürür beni Kursun yarası sözlerin Süründürür beni * Büzları üsüten boskura yazdım Ve denizden yeni cıkmıs rüzgarlarla geldim Kurudalları bastıkca kırılan eylül Üzüm karası bir hasrette soyunmusken dökülmüsken Kursunlara dizilirken susus denizler Kapattım penceresini ömrümün Çektim perdesini Hazırım Yak beni * Üzüm karası gözlerin Öldürür beni Kursun yarası sözlerin Süründürür beni * Öldürür beni

Asker Mektubu Bugün altı ayı bitirdim asker ocağında Mektubunu aldım gözlerim doldu Ranzama uzandım, bir sigara yaktım Utanmasam ağlayacaktım Demek konuşmaya başiadı oğlum Demek baba diyor artık Kaşı gözü, bakışı bana benziyor demek Oğlumu benim için doya doya öp Saçlarını kokla, sımsıkı sarıl Ezdirme kimseye babasız diye Baba dedim de aklıma geldi Hani babanın bir sözü vardı Askerliğini yapmamış adama kız verilmez demişti Haklıymış burada ne kadar da değişiyor insan Bilemezsin Sanki hayat burda başlıyor Neyse yalnız değilim hiç değilse Koğuşta bir toprağım var bizim yukarı köyden Çakı gibi delikanlı Dayanamıyor hasrete.sekiz aylık nişanlı Çarşı iznine çıktık geçen pazar Gümüş bir kolye aidi yavuklusuna Hatırlar mısın ben de sana almıştım Ucunda isminin ilk harfi vardı O geldi aklıma, bir de gözlerin Ki rüyadır şimdi sana kavuşmak uzak bir düştür Yüreğimi içine koyduğum er mektubu görülmüştür Saatler durmuş burda günler bitmiyor Hele üç beş nöbetinde zaman geçmiyor Hasret ağır geliyor postalım gibi Şafak sayıyorum çok özledim sizi Nöbette bir türkü dolandı dilime Unuttum zamanı baharı güzü Soğuktan tüfek yapıştı elime * Bir anda belirdi anamın yüzü Çocukken kadınlar toplanınca söylerdi Kim bilir içinden neler geçerdi * Ano yemendir Gülü çemendir Giden gelmiyor Acep nedendir * Onlar da bizim gibi gitmişti Gidip de dönmemişti hani İnsanı böyle garip düşünceler alıyor işte Her neyse sen sakın kendini üzme Sizi nasıl özlüyorum bir bilsen Akşam karavanalarında sıcak tarhananın dumanında çekiyorum Hasretini Hep beraber oturduğumuz sofralar geliyor aklıma Tadına duyamadığım memleket yemekleri Ve dağları memleketimin, türküleri Rüyalarıma giriyor iğde kokulu sokaktaki bahar çiçekleri Ve beni beklediğin pencere Elimde tezkere terhis oluyorum her gece Her gece gördüğüm rüya bu işte Nedendir bilmem düşlerimde hep sivilim Mis gibi yıkanmış, ütülenmiş beyaz gömleğim Siyah pantolonum ve boyalı ayakkabılarım sonra Hani bayramlarda giydiğim Hani kendimi beğendiğim ayna Uzamış saçlarımı taradığım Oysa şimdi ne kadar da kısa saçlarım Oğlum bile görse tanımaz beni Şimdi burda olsa öper öper koklarım Oğlumu benim için doya doya öp Saçlarını okşa sımsıkı sarıl Ezdirme kimseye babasız diye Burada daha iyi anlıyorum babasızlığımı Anama da selam et ellerini öp Beni merak etmesin.hiç düşünmesin Dönerim aslanlar gibi gelirim Helal etsin hakkını Her şey vatan için Her şey vatan için

Ben Bugün Doğdum Sevdanın tetiği düştü bir kere Kalbimde çıld.mııs kuşlar uçuyor Karakışta baharı yaşadım yine İçimde kırmızı güller açıyor Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım Nicedir böyle güzel uyanmadım inan ki bu sabah sevinçten Ağladım Gizledim gözlerimi ıslaktı bakışlarım Seninle mutluyum seninle doğdum Beni seviyorsun ya ben bugün doğdum Mutluyum, inan ki çok mutluyum Yarından umutluyum Ben bugün doğdum Ömrümün perdesi açıldı bugün Karanlık bahtımı seninle boğdum Görecek günleri varmış gönlümün Sensiz yaşamamışım Ben bugün doğdum Hayat senle başladı Milat seninle Şirin ben de gördü aşkı ferhat seninle Kimseyi sevmedim böyle inan yeminle Sensiz yaşamamışım Seninle doğdum Seni seviyorum ya Ben bugün doğdum Sevginle bugün doğdum sevginle Uçtum sanki sesinle Kalbim seninle sevginle

Korsan Şarkı Yıllar önce bir geceydi Şehirler korsan bir şarkıyı çalıyordu Karanlık bir militan gibi saklanmıştı Yanık bir kürt kemanına yarenlik ediyordu balaban Bir çocuk gibi ağlıyordu nedensiz Gözlerim üşüyordu Zamansızdı zaman Dardı Firarı bekleyen kadın ağlıyordu Şehirler o korsan şarkıyı çalıyordu Sen yoktun * Acılıydı, umutsuzdu, tükenmiş bir şarkıydı Bizi anlatıyordu Bir korsan sevdayı gizlemişti içine Kendimi buldum sözlerinde Seni buldum Hiç bitmesin istedim Seni bana getiren bu şarkı Bu korsan şarkı hiç bitmesin Gözlerimi kapattım Sen vardın Ne kadar uzaktın oysa ne kadar yakın Gelemez miydin Seni gözbebeklerimde sakladım Hayat sendin, kavga sendin aşk sendin Yaşamaya nedendin Şehirler o korsan şarkıyı çalıyordu Sevmek kaybetmekse kaybettik ikimiz de