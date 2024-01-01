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Bir şarkısın dilimde bozuk plak gibiyim bütün gün
Aklım fikrim hep sende
Nasıl bir duygu ki bu
Ne zaman seni düşünsem koşmak geliyor içimden
Nereye gitsem ne yapsam
Gözlerim hep seni arıyor tüm yollar sana çıkıyor şimdiden
Nasıl bir duygu ki bu ne zaman seni görsem
Bir kuş kanatlanır göğsümden
Zaman sensiz geçmiyor senleyse yetmiyor
Daha şimdiden özledim bir dahaki gelişini
Sanki dünyam küçüldü barıştım bak hayatla
Ama yokluğun korkutuyor
Ben ki küskünüm en az bin yıldır
Yılmışım boş vermişim derken
Ne ara çaldın kalbimi bilmem
Üstelik bir davet bile etmedin geldim sana
Ama gözlerin her şeyi anlatıyor aşk... Sen nelere kadirsin...
Aşk... Sen nelere kadirsin...
Bir şarkısın dilimde seni söyleyip geziyorum
Sonra şaşıyorum kendime
Nasıl bir duygu ki bu inanmak geliyor içimden
Kalbim bir şansı hak ediyor
Zaman sensiz geçmiyor senleyse yetmiyor
Daha şimdiden özledim bir dahaki gelişini
Sanki dünyam küçüldü barıştım bak hayatla
Ama yokluğun korkutuyor
Ben ki küskünüm en az bin yıldır
Yılmışım boş vermişim derken
Ne ara çaldın kalbimi bilmem
Üstelik bir davet bile etmedin geldim sana
Ama gözlerin her şeyi anlatıyor aşk... sen nelere kadirsin...
Aşk... Sen nelere kadirsin...
Aşk... Sen nelere kadirsin...
Aşk... Sen nelere kadirsin...
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Çok Çekti Bu Biçare Gönül Yarin Elinden
Rabim beni kurtar bu cefakarin elinden
Ben boyle cefa gormedim ah yarin elinden
Rabim beni kurtar bu cefakarin elinden
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Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin.
Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin..
Bilmek istemem şimdi nerede, nasıl kiminlesin.
Dünya gözümde değil çünkü sen gönlümdesin..
***
Ben o şarkıda kaldım
Hep o aynı yalnızlıkta gülüm.
Sensizlikte, ümitsizlikte..
Rıhtımda akşamlar buruk
Günler soluk, dalgalar tenine hasret..
***
Nefes alamaz oldum gülüm.
Bilemezsin, görmedin ki,
Yaşayan bir ölü gibiyim.
Titrek ellerimi,
Suskunluğumu sakladım kumlara..
Uzaktan bir radyo sesi..
Hep o aynı şarkı gülüm
Hep o aynı sızı
Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin...
-
Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım
Diz çöküp önünde yıllarca taptım
***
Kalbimi uğruna bir köle yaptım
Aldanıp o tatlı yalanlara ben
***
Yıllarca inandım yıllarca kandım
Yüreğin benim için çarpıyor sandım
Yıllardan beridir demek aldandım
İnanmam şimdi hiç figanlara ben
-
Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede
Gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu
Genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu;
Sorarım ak saçımın örttüğü yıllar nerde?
-
Zeytin gözlüm sana meylim nedendir
Bu sevmenin kabahati kimdedir
Gül olmuşsun dikenlerin bendedir
Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne
***
Şarkıları düşürürüm peşine
***
Zeytin gözlüm özlem ektim yollara
Rast gelirsen halimi sor onlara
Gül kurusu akşamlar senden yana
Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne
Şarkıları düşürürüm peşine
-
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi , ne dersin
Ben ağlıyorum, sen de mi bitabı kedersin
Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi , ne dersin
-
Gözlerinden içti gönlüm neşeyi
Senden öğrendim gönülden sevmeyi
***
Sildi aşkın gözlerimden her şeyi
Senden öğrendim gönülden sevmeyi
***
Sen ışıksın, ben senin pervanenim
Mestinim, meftununum, dîvanenim
Ben senin gölgen değil de ya nenim
Senden öğrendim gönülden sevmeyi
-
Mest olur ta haşre dek seyreden didarını
Sermeder açmazdı güller görseler ruhsarın
***
Rehgüzarında gezen ben aşıka kılsan nazar
Farkederdin dahriçinde yarını ağyarını
-
Bir kelebeksin gonca çiceksin
Güzel meleksin nazlı bebeksin
Bir hoş gülüşle bir göz süzüşle
Bir hoş gülüşle bir göz süzüşle
***
Gönüller yakan tatlı afetsin
Gönüller yakan tatlı afetsin
Aldın aklımı yaktın kalbimi
Seninle buldum gerçek aşkımı
***
Dünyama doğan bir güneş oldun
Dünyama doğan bir güneş oldun
Şaşırdım kaldım gel gör halimi
Şaşırdım kaldım gel gör halimi
-
SEVİLENİ ANMASINI,
HER SÖZÜNE KANMASINI
KEREM GİBİ YANMASINI,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
SEVDA İLE COŞMASINI,
AŞKA DOĞRU KOŞMASINI,
YÜREK YÜREK TAŞMASINI,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ,
ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ,
SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ
***
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
DARGINLAŞIP , BARIŞMASINI,
İHTİRASLA SARIŞMAYI,
BİR SON İÇİN YARIŞMAYI,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
SEVDA İLE COŞMASINA,
AŞKA DOĞRU KOŞMASINI,
YÜREK YÜREK TAŞMASINI,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.
***
AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ,
ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ,
SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ,
SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.