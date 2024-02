Bir şarkısın dilimde bozuk plak gibiyim bütün gün Aklım fikrim hep sende Nasıl bir duygu ki bu Ne zaman seni düşünsem koşmak geliyor içimden Nereye gitsem ne yapsam Gözlerim hep seni arıyor tüm yollar sana çıkıyor şimdiden Nasıl bir duygu ki bu ne zaman seni görsem Bir kuş kanatlanır göğsümden Zaman sensiz geçmiyor senleyse yetmiyor Daha şimdiden özledim bir dahaki gelişini Sanki dünyam küçüldü barıştım bak hayatla Ama yokluğun korkutuyor Ben ki küskünüm en az bin yıldır Yılmışım boş vermişim derken Ne ara çaldın kalbimi bilmem Üstelik bir davet bile etmedin geldim sana Ama gözlerin her şeyi anlatıyor aşk... Sen nelere kadirsin... Aşk... Sen nelere kadirsin... Bir şarkısın dilimde seni söyleyip geziyorum Sonra şaşıyorum kendime Nasıl bir duygu ki bu inanmak geliyor içimden Kalbim bir şansı hak ediyor Zaman sensiz geçmiyor senleyse yetmiyor Daha şimdiden özledim bir dahaki gelişini Sanki dünyam küçüldü barıştım bak hayatla Ama yokluğun korkutuyor Ben ki küskünüm en az bin yıldır Yılmışım boş vermişim derken Ne ara çaldın kalbimi bilmem Üstelik bir davet bile etmedin geldim sana Ama gözlerin her şeyi anlatıyor aşk... sen nelere kadirsin... Aşk... Sen nelere kadirsin... Aşk... Sen nelere kadirsin... Aşk... Sen nelere kadirsin...

Gözlerinden içti gönlüm neşeyi Senden öğrendim gönülden sevmeyi *** Sildi aşkın gözlerimden her şeyi Senden öğrendim gönülden sevmeyi *** Sen ışıksın, ben senin pervanenim Mestinim, meftununum, dîvanenim Ben senin gölgen değil de ya nenim Senden öğrendim gönülden sevmeyi

SEVİLENİ ANMASINI, HER SÖZÜNE KANMASINI KEREM GİBİ YANMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** SEVDA İLE COŞMASINI, AŞKA DOĞRU KOŞMASINI, YÜREK YÜREK TAŞMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ, ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ, SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ *** SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** DARGINLAŞIP , BARIŞMASINI, İHTİRASLA SARIŞMAYI, BİR SON İÇİN YARIŞMAYI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** SEVDA İLE COŞMASINA, AŞKA DOĞRU KOŞMASINI, YÜREK YÜREK TAŞMASINI, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM. *** AŞKA GÖNÜL VERMESİNİ, ÖMÜR BOYU SEVMESİNİ, SEVEN İÇİN ÖLMESİNİ, SEN ÖĞRETTİN SEVGİLİM.