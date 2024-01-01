Benmişim İçimde kaleler inşa ettim kırılmamak adına Harcına gözyaşı döktüm daha da sağlam olsun diye Şimdi yarattığım zindanlarda ışıksızım Kaçtım kendime saklandım her küstüğümde Vazgeçtim aynalardan vakitsiz uykularda İnsan kendine rağmen yaşamayı bilmeli bazen Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen Bir meçhul olmuşum failim ben Ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran Kalpsizin hiç suçu yok mu? Kim demş aşıklar hep mutlu olurlar diye Hesapsız seveceksin, canın ağzına gelse de Vururken yalnızlık yüzüne Sen pay edersin gönlünü onlarca hüzüne Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen Bir meçhul olmuşum failim ben Ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran Kalpsizin hiç suçu yok mu? Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen Bir meçhul olmuşum failim ben Ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran Kalpsizin hiç suçu yok mu? Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen Bir meçhul olmuşum failim ben Ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran Kalpsizin hiç suçu yok mu?

Bazen Hatırlıyor musun kim olduğunu Hâlâ hissedebiliyor musun Ne zamandır farkında mısın yokluğunun Arasan bulur musun kaybolduğun yerleri he-hey Gündüzün geçtiğini farketmedin bile Anılar sinemasından bir bilet almışsın bu gece Ömrün küsmek ve pişmanlıkla geçip gidiyor Hâlâ aynı soruyu soruyorsun kendine Bazen kendi gölgene basar sendelersin ıssız sokaklarda Bir karayel eser, üşütür yalnızlığını yüzüne vurur Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında Boğazında yıllanır bir düğüm Umrunda mı zamanın senin küskünlüğün Ooo, bazen, bazen, bazen, bazen İçin öyle sıkılır, kimse bilmez neyin var sen bile Olup bitenleri seyredersin öylece Yalnızsındır kalabalıklar içinde, kim daha iyi bilir ki Bir ses vardır çözer herşeyi, yasaktır duyamazsın Bazen kendi gölgene basar, sendelersin ıssız sokaklarda Bir karayel eser üşütür yalnızlığını yüzüne vurur Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında Boğazında yıllanır bir düğüm Bazen Bazen kendi gölgene basar, sendelersin ıssız sokaklarda Bir karayel eser üşütür yalnızlığını yüzüne vurur Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında Boğazında yıllanır bir düğüm Umrunda mı zamanın senin küskünlüğün Ooo bazen, bazen, bazen, bazen Bazen kendi gölgene basar, sendelersin ıssız sokaklarda Bir karayel eser üşütür, yalnızlığını yüzüne vurur Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında Boğazında yıllanır bir düğüm Umrunda mı zamanın senin küskünlüğün

Sen Gibi Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor Suya yazı yazmak gibi seni sevmek Yorgunum, üşüyorum Yanındayım ama yalnız ne çare Suskunum, huzursuzum Gözlerinde uçurumlar korkup da yüzleşmeye Bakışların kaçar gider gücüm yok yetişmeye Düğüm düğüm oldu içim, ne olur bir şey söyle Sen sustukça içimde isyanlar, çığlıklar Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor Avuçlarımda eriyen buz gibisin Damla damla akıp giden umutlarım gibisin Çaresi derdinden daha zor Yüreğimiz yetmiyor söylesene nerdesin? Gözlerinde uçurumlar korkup da yüzleşmeye Bakışların kaçar gider gücüm yok yetişmeye Düğüm düğüm oldu içim, ne olur bir şey söyle Sen sustukça içimde isyanlar, çığlıklar Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor Koyamadım kimseyi yerine sen gibi Sevemedim kimseyi içimdeki sen gibi

Dans Et Hey hey, duyan var mı sesimi? Çağıran var mı tenhadaki yasak düşleri? Hey hey, duyan var mı sesimi? Heyecanı nefes kesen o dilsiz istekleri Nasıl olsa inkar edersin Bu defa bir şeyler var sende Yüzündeki o masum bahane Belli ki aklın başka yerde Ele veriyor gözlerin bak seni Firar edip bedenden kaşla göz arası Uyanık gördüğüm bu rüya Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası An bu an sen dans et benimle eee Biraz hayat dursun yerinde Sen dans et benimle eee Nasıl olsa kaçmaz bir yere Sen dans et benimle Belli ki sıkılmışsın sen de Yüzündeki o masum ifade Salıver o tutsak düşleri Hayalin feneri götürsün seni Firar edip bedenden kaşla göz arası Uyanık gördüğüm bu rüya Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası An bu an dans et benimle eee Biraz hayat dursun yerinde Sen dans et benimle eee Nasıl olsa kaçmaz bir yere Sen dans et benimle Firar edip bedenden kaşla göz arası Uyanık gördüğüm bu rüya Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası An bu an dans et benimleee Sustursan tüm sesleri, kapatsam gözlerimi Yüzümdeki o arsız ifade Sıyrılsam kendimden, burdan öteye geçsem An bu an dans et benimle eee Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle

Meğer Dün yine yazdım sana Adresi meçhule bir mektup yolladım, aldın mı? Birkaç yaralı söz bende kalan Ne olur bir dinle, onların suçu yok Dün yine yazdım sana Umudun peşi sıra birkaç söz yolladım, aldın mı? Yarım kalmış, söylenmemiş Belki de bulamayıp seni yine Dönüş yolunda çaresiz Meğer ne çok şey varmış Sana bir türlü söyleyemediğim Meğer ne çok şey varmış Bir kez olsun duymak istediğim Meğer ne çok şey varmış Hala kuytularımda, seni nazlanır şu gönlüm Mecalsiz itiraflarla Kim bilir kaç defa yakalanır kendime? Kaybolurum dehlizlerimde, kimseler duymaz Meğer, meğer ne çok şey varmış Sana bir türlü söyleyemediğim Meğer ne çok şey varmış Bir kez olsun duymak istediğim Meğer ne çok şey varmış (hı, hı)

Can-ı Gönlüm Can-ı gönlüm Dert ortağım Can yoldaşım Ah dargınım gel Gel barışalım gel Ne günler gördük biz senle Geceyi sabaha bir edip, yalnız başına Gidenler gördük senle Ne çıkar, anladım ben bir tek, sensiz olamam Ve hatalar yaptık senle biz Tövbeler edip ben yine sana uysam Yağmurlar yağsa üstümüze Ne çıkar, ah şu gözlerin bir dili olsa Can-ı gönlüm Dert ortağım Can yoldaşım gel Ah dargınım gel Can-ı gönlüm Güzel yanım Boşver onları sen Gel ah etme Yağmurlar yağsa üstümüze Ne çıkar anladım sensiz olamam Can-ı gönlüm Gel barışalım Yine alışalım Gel yine karışalım Can-ı gönlüm Gel barışalım Yine alışalım Gel yine kavuşalım Gel yine karışalım

Dem Öyle bir dem ki ruhum Hiç olayım derken meğer hep olmuşum Kelam edip dertleşip nağmelerle Sana da sebep olmuşum Oof bu dem Var git sor halin nedir? Ben olayım derken meğer sen olmuşum Derdi canım, söyleyip gezerken Sana da sebep olmuşum Oof bu dem Derdi canım, söyleyip gezerken Sana da sebep olmuşum Oof bu dem Öyle bir dem ki ruhum Hiç olayım derken meğer hep olmuşum Kelam edip dertleşip nağmelerle Sana da sebep olmuşum Oof bu dem Kelam edip dertleşip nağmelerle Sana da sebep olmuşum Oof bu dem

Mühürlü Kaderim Böyle mi geçer bu rüya Çok mu sevdinin kederleri Hangi günahın bedelisin Sen mühürlü kaderim Hep mi cefa gördüğün reva Yok mu sende hiç vefa Yok mu sende hiç vefa Mühürlü kaderim ben gibi erir misin Mühürlü kaderim bir yol verir misin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin O gün sen de bitersin Olmuyor ne yapsam olmuyor Çok mu gördün hevesleri Hasret senden yana Sevda senden yana Değişmedin kaderim Hep mi hüsran Bana hep mi veda Yok mu sende hiç deva Yok mu sende hiç deva Mühürlü kaderim ben gibi erir misin Mühürlü kaderim bir yol verir misin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin Mühürlü kaderim ben gibi erir misin Mühürlü kaderim bir yol verir misin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin

Bu Gece Kimin umrunda hani söyle Kimi görsem ayrı telde Benim akord zaten bozuk Hayat ne basarsın bam telime Bu gece, dertler bana derdini anlatamaz Bu gece, gözler bana derdini anlatamaz Bana ne, sözler bana derdini anlatamaz Sen beni boşver güzelim, felek bana yâr bu gece Gölgemi alır giderim, İstanbul alır koynuna Felek senle cankuş olsak İnce telde neşe bulsak Bu kaçıncı çelmen bana, ahhh Ya bana uy ya ben sana... Bu gece, dertler bana derdini anlatamaz Bu gece, gözler bana derdini anlatamaz Bana ne, sözler bana derdini anlatamaz Sen beni boşver güzelim, felek bana yâr bu gece Gölgemi alır giderim, İstanbul alır koynuna Yanmışım kaç kere, sönmüşüm kaç kere Şu arsız, şu vefasız gecelerde (Gecelerde) Şu arsız, şu vefasız gecelerde Olmuyor Kim kime, ah dum duma Kimi görsem ayrı dalga Kurtlara bak kuzu postunda Kül kedisiyle düttürü leyla Yalnızlığı aldım yanıma Gölgem düşmüş peşime Ne'n var diye bana sorma Sen beni boşver güzelim, felek bana yâr bu gece Bu gece, bu gece, bu gece... Bu gece, dertler bana... Bu gece, gözler bana... Bu gece, sözler bana derdini merdini anlatamaz Bu gece, dertler bana derdini anlatamaz Bu gece, gözler bana derdini anlatamaz Bana ne, sözler bana derdini anlatamaz Sen beni boşver güzelim, felek bana yâr bu gece Gölgemi alır giderim, İstanbul alır koynuna Amaaaaaan (Bu gece) Bu gece Amaaaaaan (Bu gece)

Aşk Bir şarkısın dilimde bozuk plak gibiyim bütün gün Aklım fikrim hep sende Nasıl bir duygu ki bu Ne zaman seni düşünsem koşmak geliyor içimden Nereye gitsem ne yapsam Gözlerim hep seni arıyor tüm yollar sana çıkıyor şimdiden Nasıl bir duygu ki bu ne zaman seni görsem Bir kuş kanatlanır göğsümden Zaman sensiz geçmiyor senleyse yetmiyor Daha şimdiden özledim bir dahaki gelişini Sanki dünyam küçüldü barıştım bak hayatla Ama yokluğun korkutuyor Ben ki küskünüm en az bin yıldır Yılmışım boş vermişim derken Ne ara çaldın kalbimi bilmem Üstelik bir davet bile etmedin geldim sana Ama gözlerin her şeyi anlatıyor aşk... Sen nelere kadirsin... Aşk... Sen nelere kadirsin... Bir şarkısın dilimde seni söyleyip geziyorum Sonra şaşıyorum kendime Nasıl bir duygu ki bu inanmak geliyor içimden Kalbim bir şansı hak ediyor Zaman sensiz geçmiyor senleyse yetmiyor Daha şimdiden özledim bir dahaki gelişini Sanki dünyam küçüldü barıştım bak hayatla Ama yokluğun korkutuyor Ben ki küskünüm en az bin yıldır Yılmışım boş vermişim derken Ne ara çaldın kalbimi bilmem Üstelik bir davet bile etmedin geldim sana Ama gözlerin her şeyi anlatıyor aşk... sen nelere kadirsin... Aşk... Sen nelere kadirsin... Aşk... Sen nelere kadirsin... Aşk... Sen nelere kadirsin...