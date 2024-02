Hey hey, duyan var mı sesimi? Çağıran var mı tenhadaki yasak düşleri? Hey hey, duyan var mı sesimi? Heyecanı nefes kesen o dilsiz istekleri Nasıl olsa inkar edersin Bu defa bir şeyler var sende Yüzündeki o masum bahane Belli ki aklın başka yerde Ele veriyor gözlerin bak seni Firar edip bedenden kaşla göz arası Uyanık gördüğüm bu rüya Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası An bu an sen dans et benimle eee Biraz hayat dursun yerinde Sen dans et benimle eee Nasıl olsa kaçmaz bir yere Sen dans et benimle Belli ki sıkılmışsın sen de Yüzündeki o masum ifade Salıver o tutsak düşleri Hayalin feneri götürsün seni Firar edip bedenden kaşla göz arası Uyanık gördüğüm bu rüya Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası An bu an dans et benimle eee Biraz hayat dursun yerinde Sen dans et benimle eee Nasıl olsa kaçmaz bir yere Sen dans et benimle Firar edip bedenden kaşla göz arası Uyanık gördüğüm bu rüya Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası An bu an dans et benimleee Sustursan tüm sesleri, kapatsam gözlerimi Yüzümdeki o arsız ifade Sıyrılsam kendimden, burdan öteye geçsem An bu an dans et benimle eee Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle Dans et, dans et benimle