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Kimin umrunda hani söyle
Kimi görsem ayrı telde
Benim akord zaten bozuk
Hayat ne basarsın bam telime
Bu gece, dertler bana derdini anlatamaz
Bu gece, gözler bana derdini anlatamaz
Bana ne, sözler bana derdini anlatamaz
Sen beni boşver güzelim, felek bana yâr bu gece
Gölgemi alır giderim, İstanbul alır koynuna
Felek senle cankuş olsak
İnce telde neşe bulsak
Bu kaçıncı çelmen bana, ahhh
Ya bana uy ya ben sana...
Bu gece, dertler bana derdini anlatamaz
Bu gece, gözler bana derdini anlatamaz
Bana ne, sözler bana derdini anlatamaz
Sen beni boşver güzelim, felek bana yâr bu gece
Gölgemi alır giderim, İstanbul alır koynuna
Yanmışım kaç kere, sönmüşüm kaç kere
Şu arsız, şu vefasız gecelerde (Gecelerde)
Şu arsız, şu vefasız gecelerde
Olmuyor
Kim kime, ah dum duma
Kimi görsem ayrı dalga
Kurtlara bak kuzu postunda
Kül kedisiyle düttürü leyla
Yalnızlığı aldım yanıma
Gölgem düşmüş peşime
Ne'n var diye bana sorma
Sen beni boşver güzelim, felek bana yâr bu gece
Bu gece, bu gece, bu gece...
Bu gece, dertler bana...
Bu gece, gözler bana...
Bu gece, sözler bana derdini merdini anlatamaz
Bu gece, dertler bana derdini anlatamaz
Bu gece, gözler bana derdini anlatamaz
Bana ne, sözler bana derdini anlatamaz
Sen beni boşver güzelim, felek bana yâr bu gece
Gölgemi alır giderim, İstanbul alır koynuna
Amaaaaaan (Bu gece)
Bu gece
Amaaaaaan (Bu gece)
-
Hatırlıyor musun kim olduğunu
Hâlâ hissedebiliyor musun
Ne zamandır farkında mısın yokluğunun
Arasan bulur musun kaybolduğun yerleri he-hey
Gündüzün geçtiğini farketmedin bile
Anılar sinemasından bir bilet almışsın bu gece
Ömrün küsmek ve pişmanlıkla geçip gidiyor
Hâlâ aynı soruyu soruyorsun kendine
Bazen kendi gölgene basar sendelersin ıssız sokaklarda
Bir karayel eser, üşütür yalnızlığını yüzüne vurur
Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında
Boğazında yıllanır bir düğüm
Umrunda mı zamanın senin küskünlüğün
Ooo, bazen, bazen, bazen, bazen
İçin öyle sıkılır, kimse bilmez neyin var sen bile
Olup bitenleri seyredersin öylece
Yalnızsındır kalabalıklar içinde, kim daha iyi bilir ki
Bir ses vardır çözer herşeyi, yasaktır duyamazsın
Bazen kendi gölgene basar, sendelersin ıssız sokaklarda
Bir karayel eser üşütür yalnızlığını yüzüne vurur
Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında
Boğazında yıllanır bir düğüm
Bazen
Bazen kendi gölgene basar, sendelersin ıssız sokaklarda
Bir karayel eser üşütür yalnızlığını yüzüne vurur
Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında
Boğazında yıllanır bir düğüm
Umrunda mı zamanın senin küskünlüğün
Ooo bazen, bazen, bazen, bazen
Bazen kendi gölgene basar, sendelersin ıssız sokaklarda
Bir karayel eser üşütür, yalnızlığını yüzüne vurur
Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında
Boğazında yıllanır bir düğüm
Umrunda mı zamanın senin küskünlüğün
-
Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor
Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor
Suya yazı yazmak gibi seni sevmek
Yorgunum, üşüyorum
Yanındayım ama yalnız ne çare
Suskunum, huzursuzum
Gözlerinde uçurumlar korkup da yüzleşmeye
Bakışların kaçar gider gücüm yok yetişmeye
Düğüm düğüm oldu içim, ne olur bir şey söyle
Sen sustukça içimde isyanlar, çığlıklar
Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor
Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor
Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor
Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor
Avuçlarımda eriyen buz gibisin
Damla damla akıp giden umutlarım gibisin
Çaresi derdinden daha zor
Yüreğimiz yetmiyor söylesene nerdesin?
Gözlerinde uçurumlar korkup da yüzleşmeye
Bakışların kaçar gider gücüm yok yetişmeye
Düğüm düğüm oldu içim, ne olur bir şey söyle
Sen sustukça içimde isyanlar, çığlıklar
Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor
Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor
Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor
Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor
Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor
Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor
Gece avutmuyor, gönlüm unutmuyor
Dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor
Koyamadım kimseyi yerine sen gibi
Sevemedim kimseyi içimdeki sen gibi
-
İçimde kaleler inşa ettim kırılmamak adına
Harcına gözyaşı döktüm daha da sağlam olsun diye
Şimdi yarattığım zindanlarda ışıksızım
Kaçtım kendime saklandım her küstüğümde
Vazgeçtim aynalardan vakitsiz uykularda
İnsan kendine rağmen yaşamayı bilmeli bazen
Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım
Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm
Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen
Bir meçhul olmuşum failim ben
Ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran
Kalpsizin hiç suçu yok mu?
Kim demş aşıklar hep mutlu olurlar diye
Hesapsız seveceksin, canın ağzına gelse de
Vururken yalnızlık yüzüne
Sen pay edersin gönlünü onlarca hüzüne
Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım
Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm
Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen
Bir meçhul olmuşum failim ben
Ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran
Kalpsizin hiç suçu yok mu?
Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım
Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm
Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen
Bir meçhul olmuşum failim ben
Ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran
Kalpsizin hiç suçu yok mu?
Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım
Kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm
Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen
Bir meçhul olmuşum failim ben
Ama beni bana küstüren, beni bana kırdıran
Kalpsizin hiç suçu yok mu?
-
Hey hey, duyan var mı sesimi?
Çağıran var mı tenhadaki yasak düşleri?
Hey hey, duyan var mı sesimi?
Heyecanı nefes kesen o dilsiz istekleri
Nasıl olsa inkar edersin
Bu defa bir şeyler var sende
Yüzündeki o masum bahane
Belli ki aklın başka yerde
Ele veriyor gözlerin bak seni
Firar edip bedenden kaşla göz arası
Uyanık gördüğüm bu rüya
Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası
An bu an sen dans et benimle eee
Biraz hayat dursun yerinde
Sen dans et benimle eee
Nasıl olsa kaçmaz bir yere
Sen dans et benimle
Belli ki sıkılmışsın sen de
Yüzündeki o masum ifade
Salıver o tutsak düşleri
Hayalin feneri götürsün seni
Firar edip bedenden kaşla göz arası
Uyanık gördüğüm bu rüya
Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası
An bu an dans et benimle eee
Biraz hayat dursun yerinde
Sen dans et benimle eee
Nasıl olsa kaçmaz bir yere
Sen dans et benimle
Firar edip bedenden kaşla göz arası
Uyanık gördüğüm bu rüya
Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası
An bu an dans et benimleee
Sustursan tüm sesleri, kapatsam gözlerimi
Yüzümdeki o arsız ifade
Sıyrılsam kendimden, burdan öteye geçsem
An bu an dans et benimle eee
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
-
Dün yine yazdım sana
Adresi meçhule bir mektup yolladım, aldın mı?
Birkaç yaralı söz bende kalan
Ne olur bir dinle, onların suçu yok
Dün yine yazdım sana
Umudun peşi sıra birkaç söz yolladım, aldın mı?
Yarım kalmış, söylenmemiş
Belki de bulamayıp seni yine
Dönüş yolunda çaresiz
Meğer ne çok şey varmış
Sana bir türlü söyleyemediğim
Meğer ne çok şey varmış
Bir kez olsun duymak istediğim
Meğer ne çok şey varmış
Hala kuytularımda, seni nazlanır şu gönlüm
Mecalsiz itiraflarla
Kim bilir kaç defa yakalanır kendime?
Kaybolurum dehlizlerimde, kimseler duymaz
Meğer, meğer ne çok şey varmış
Sana bir türlü söyleyemediğim
Meğer ne çok şey varmış
Bir kez olsun duymak istediğim
Meğer ne çok şey varmış (hı, hı)
-
Can-ı gönlüm
Dert ortağım
Can yoldaşım
Ah dargınım gel
Gel barışalım gel
Ne günler gördük biz senle
Geceyi sabaha bir edip, yalnız başına
Gidenler gördük senle
Ne çıkar, anladım ben bir tek, sensiz olamam
Ve hatalar yaptık senle biz
Tövbeler edip ben yine sana uysam
Yağmurlar yağsa üstümüze
Ne çıkar, ah şu gözlerin bir dili olsa
Can-ı gönlüm
Dert ortağım
Can yoldaşım gel
Ah dargınım gel
Can-ı gönlüm
Güzel yanım
Boşver onları sen
Gel ah etme
Yağmurlar yağsa üstümüze
Ne çıkar anladım sensiz olamam
Can-ı gönlüm
Gel barışalım
Yine alışalım
Gel yine karışalım
Can-ı gönlüm
Gel barışalım
Yine alışalım
Gel yine kavuşalım
Gel yine karışalım
-
Öyle bir dem ki ruhum
Hiç olayım derken meğer hep olmuşum
Kelam edip dertleşip nağmelerle
Sana da sebep olmuşum
Oof bu dem
Var git sor halin nedir?
Ben olayım derken meğer sen olmuşum
Derdi canım, söyleyip gezerken
Sana da sebep olmuşum
Oof bu dem
Derdi canım, söyleyip gezerken
Sana da sebep olmuşum
Oof bu dem
Öyle bir dem ki ruhum
Hiç olayım derken meğer hep olmuşum
Kelam edip dertleşip nağmelerle
Sana da sebep olmuşum
Oof bu dem
Kelam edip dertleşip nağmelerle
Sana da sebep olmuşum
Oof bu dem
-
Böyle mi geçer bu rüya
Çok mu sevdinin kederleri
Hangi günahın bedelisin
Sen mühürlü kaderim
Hep mi cefa gördüğün reva
Yok mu sende hiç vefa
Yok mu sende hiç vefa
Mühürlü kaderim ben gibi erir misin
Mühürlü kaderim bir yol verir misin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
O gün sen de bitersin
Olmuyor ne yapsam olmuyor
Çok mu gördün hevesleri
Hasret senden yana
Sevda senden yana
Değişmedin kaderim
Hep mi hüsran
Bana hep mi veda
Yok mu sende hiç deva
Yok mu sende hiç deva
Mühürlü kaderim ben gibi erir misin
Mühürlü kaderim bir yol verir misin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
Mühürlü kaderim ben gibi erir misin
Mühürlü kaderim bir yol verir misin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
-
Bir şarkısın dilimde bozuk plak gibiyim bütün gün
Aklım fikrim hep sende
Nasıl bir duygu ki bu
Ne zaman seni düşünsem koşmak geliyor içimden
Nereye gitsem ne yapsam
Gözlerim hep seni arıyor tüm yollar sana çıkıyor şimdiden
Nasıl bir duygu ki bu ne zaman seni görsem
Bir kuş kanatlanır göğsümden
Zaman sensiz geçmiyor senleyse yetmiyor
Daha şimdiden özledim bir dahaki gelişini
Sanki dünyam küçüldü barıştım bak hayatla
Ama yokluğun korkutuyor
Ben ki küskünüm en az bin yıldır
Yılmışım boş vermişim derken
Ne ara çaldın kalbimi bilmem
Üstelik bir davet bile etmedin geldim sana
Ama gözlerin her şeyi anlatıyor aşk... Sen nelere kadirsin...
Aşk... Sen nelere kadirsin...
Bir şarkısın dilimde seni söyleyip geziyorum
Sonra şaşıyorum kendime
Nasıl bir duygu ki bu inanmak geliyor içimden
Kalbim bir şansı hak ediyor
Zaman sensiz geçmiyor senleyse yetmiyor
Daha şimdiden özledim bir dahaki gelişini
Sanki dünyam küçüldü barıştım bak hayatla
Ama yokluğun korkutuyor
Ben ki küskünüm en az bin yıldır
Yılmışım boş vermişim derken
Ne ara çaldın kalbimi bilmem
Üstelik bir davet bile etmedin geldim sana
Ama gözlerin her şeyi anlatıyor aşk... sen nelere kadirsin...
Aşk... Sen nelere kadirsin...
Aşk... Sen nelere kadirsin...
Aşk... Sen nelere kadirsin...
-
Bir meçhule dört nala alem film seyreyle
Ben evveli bilmem ama tek bildiğim artık burası
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı
Kıralcılar ayakçılar suspuslar boşvermişler
İlk değil son değil bitecek gibi hiç değil
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı
Cahilin cesareti bilenin hezimeti
Sığınacak yer kalmamış tek bildiğim artık burası
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı
Ruhunu şeytana satıp suçu da ona atanlar
Felek pazarında söyle adamın metresi kaç para
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı
Cüceler beyaz camda gölgeler büyümüş yine
İthal malı düş peşinde adam küsuratları
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı
Cahilin cesareti bilenin hezimeti
Sığınacak yer kalmamış tek bildiğim artık burası
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı
Sen hiç cadı gördün mü sorarsan hepsi melek
Sanma konuşurum karanlığa kimseler duymaz sesimi
Sinirlerim bozuk biraz sen bakma güldüğüme
Uyduk hazır imama yarab sonum hayreyle
Cahilin cesareti bilenin hezimeti
Sığınacak yer kalmamış tek bildiğim artık burası
Cadı kazanı
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı
Cadı kazanı cadı kazanı
Cadı kazanı dedim ya burası cadı kazanı