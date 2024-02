Cevriye Cabbar hatun kişi İşgüzarlıktır hep işi Cevriye'min hâlleri Ayrı da çalıyor telleri Serinden gel serinden Üzme beni derinden Uma uma muma döndük Costur gönlümü Cevriye'm Maytap olduk mahalleye Mağlup olduk bak yengeme Sazı alanın eline Derdi düşmüş Cevriye'me Cevriye Cabbar, Cevriye Cabbar Herkese sorar yine bana yorar O kül kedisi ben dert delisi Üç asla mahkûm etti de beni Faytonlar çeker gider Bu mevzular uzar gider 'Arkası Yarın' olmuşuz Sanma başlayıp da biter Uzar uzar mevzu uzar Çektiğimi tarih yazar Dokuz, sekiz, yetmiş iki Seni bana vurdum bir etmedi Cevriye'm ah hâllerin Ayrı da çalıyor tellerin Cevriye Cabbar, Cevriye Cabbar Ona buna kanar yine beni yorar Cevriye'min o hâlleri Tekmil tamam her yerleri Suçlu sen güçlü sen Hep mi ben, hiç mi sen? Kızan sen giden sen Bu nasıl iş Cevriye'm? El âlemin başı şişer Derdi gelir bize düşer Uma uma döndük muma Hani bulup yapsak şimdi Cevriye Cabbar, Cevriye Cabbar Herkese sorar yine bana yorar O kül kedisi ben dert delisi Üç asla mahkûm etti de beni Cevriye Cabbar, Cevriye Cabbar Herkese sorar yine bana yorar O kül kedisi ben dert delisi Üç asla mahkûm etti de beni

(Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum Bir tek Selamına Güveniyorum Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim (Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime (Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim