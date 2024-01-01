Dans Et Şarkı Sözleri
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Hey hey, duyan var mı sesimi?
Çağıran var mı tenhadaki yasak düşleri?
Hey hey, duyan var mı sesimi?
Heyecanı nefes kesen o dilsiz istekleri
Nasıl olsa inkar edersin
Bu defa bir şeyler var sende
Yüzündeki o masum bahane
Belli ki aklın başka yerde
Ele veriyor gözlerin bak seni
Firar edip bedenden kaşla göz arası
Uyanık gördüğüm bu rüya
Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası
An bu an sen dans et benimle eee
Biraz hayat dursun yerinde
Sen dans et benimle eee
Nasıl olsa kaçmaz bir yere
Sen dans et benimle
Belli ki sıkılmışsın sen de
Yüzündeki o masum ifade
Salıver o tutsak düşleri
Hayalin feneri götürsün seni
Firar edip bedenden kaşla göz arası
Uyanık gördüğüm bu rüya
Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası
An bu an dans et benimle eee
Biraz hayat dursun yerinde
Sen dans et benimle eee
Nasıl olsa kaçmaz bir yere
Sen dans et benimle
Firar edip bedenden kaşla göz arası
Uyanık gördüğüm bu rüya
Ne inkar ne itiraf, gerçekle düş arası
An bu an dans et benimleee
Sustursan tüm sesleri, kapatsam gözlerimi
Yüzümdeki o arsız ifade
Sıyrılsam kendimden, burdan öteye geçsem
An bu an dans et benimle eee
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle
Dans et, dans et benimle