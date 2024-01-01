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7/24 Dinle Işığım ve Gölgem

Işığım ve Gölgem Şarkı Sözleri

Nev Işığım ve Gölgem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nev Işığım ve Gölgem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Işığım ve Gölgem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nev

Nev

Işığım ve Gölgem

  • Gölge

  • Susma

  • Süküt-ü Hayal

  • Kelebek

  • Alev Alev

  • Çevriye Cabbar

  • Kör Kuyular

  • Sevmek İçin Buradayım

  • Gül Bahçesi

  • Aşk Meydanı

  • Kelebek (2.Version)

  • Kör Kuyular (Akustik Version)

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