O an yaşanır da bir anda Bir ömür, o anı özler ya insan Düşer ya aklına en yalnız anında Tutar kolundan getirir, ona dair ne varsa O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim, o başlar Gecenin kıyısında Bir sen bir ben Bi' ya sarıl bana artık, ya da bırak gideyim Gücüme gidiyor bu hesaplı sevmeler Hani dünya dururdu Bak dönüyor işte Hani öfken dinmezdi Alışmış gibisin Hani, kırdıkların uğruna Herkes gider, bir o an kalır Yok ki başka sahip çıkanı O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim O an yasak şarkı başlar O an için kalbim yumuşar Ben susarım, gece susar O an, o an O an lafı yine sana getirir O an döner yine beni bitirir O an anılmak ister Yok ki başka sahip çıkanı O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim O an yasak şarkı başlar O an için kalbim yumuşar Ben susarım, gece susar O an, o an O an lafı yine sana getirir O an döner yine beni bitirir O an anılmak ister Yok ki başka sahip çıkanı