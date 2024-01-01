-
Olamazsın onlar gibi
Yorma artık kendini
Sen gül bahçesinde büyüdün
Hatırla
Onlar gibi değil anlar gibisin
Dön bir kendine ve hatırla
Olamazsın onlar gibi
Yorma artık kendini
Sen gül bahçesinde büyüdün
Hatırla
Onlar gibi değil anlar gibisin
Dön bir kendine ve hatırla
Biz bu şarkıları ruhumuza yazdık
Sakız değil ki çiğneyip tükeresin
Biz bu aşkları ömrümüze yazdık
Düşürmedik kimselerin diline
Hatırla
Hatırla
Olamazsın onlar gibi
Yorma artık kendini
Sen gül bahçesinde büyüdün
Hatırla
Onlar gibi değil anlar gibisin
Dön bir kendine ve hatırla
Sırf siz mutlu olun hep var olun diye
O güller değil miydi her dem vazgeçen
Açıp da güller gibi solunca gün gelip de
Kokun kalır geriye o misler gibi
Hatırla
Hatırla
Biz bu şarkıları ruhumuza yazdık
Sakız değil ki çiğneyip tükeresin
Biz bu aşkları ömrümüze yazdık
Düşürmedik kimselerin diline
Sen gül bahçesinde büyüdün
Olamazsın onlar gibi
Olamazsın onlar gibi
Sen gül bahçesinde büyüdün
Olamazsın onlar gibi
Olamazsın
Sen gül bahçesinde büyüdün hatırla
-
Susma bir şey söyle biraz olsun yardım et
Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma
Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme
Anladım bu bir rüya, anladım bu son veda
Her gece hayalimde çiziyorum resmini, her halini
Fikrine sürgün sesine hasret
Sabah olup uyanınca silinip de gidiyorsun ya, tek başıma
Zaten hiç benim olmadın ki
Yine de insan soruyor kendine
Bu yazık hikayenin neresindeyim?
Yeter ki susma bir şey söyle biraz olsun yardım et
Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma
Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme
Anladım bu bir rüya, anladım bu son veda
Ne kadar kırılsam da ah etmem hakkım yok buna
Hem zaten davetsiz bir misafirdim ben aşkımla
Ne bir aptalın gölgesiyim, ne bir sevda kölesi
Sadece hesapsız bir gönül bahçesi
Yine de insan soruyor kendine
Bu yazık hikayenin neresindeyim?
Yeter ki susma, susma bir şey söyle biraz olsun yardım et
Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma
Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme
Anladım bu bir rüya, anladım bu son veda
Susma
Susma bir şey söyle biraz olsun yardım et
Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma
Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme
Anladım bu bir rüya anladım bu son veda
Susma bir şey söyle biraz olsun yardım et
Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma
Susma sen sustun ya yalnızlık çöktü üstüme
Anladım bu bir rüya anladım bu son veda
Susma
-
Ne başlayabildik doğru dürüst
Ne de bitirebildik
Ne vazgeçebildim bilirsin beni
Ne de anlatabildim
Ah bu aşk iflah etmez beni
Onunsa umrumda değil
Biliyorum
Zaman sen diyorlar çaresi
Geç de nasıl geçersen geç bildiğin gibi
Ah şu gönlüm hiç kimseyi böyle sevmedi
Hiç kimseye böylesine yenilmedi
Ne yapsam ne söylesem de değişmedi
Ama Al dedim vur demedim ki (nakarat)
Ayakta hislerim dilimde düğümler
Söz geçmiyor ki kendime
Mecalim yok
Anlat diyorsun ya bendeki usul kıyameti
Hani birisi daha çok sever ya
Bizimkisi o misal
Meğer o vefasız çoktan gitmiş
Gel de anlat kendine
Gel de anlat ellere
Nakarat
Kırılmış gururum
Hiç aman vermiyor
Ne söylese haklı
İşin aslı bende saklı
-
Sen boşver onları uç gönlünce
Onların hiç kanatları olmadı ki
Açar mı kanatların bir gün yine?
Kelebek kaç gün var geriye
Kısacık ömür yeter mi onca hayale?
Gücenme dünya hali böyle
Sen boşver onları uç gönlünce
Onların hiç kanatları olmadı ki
Sen boşver onları uç kendin gibi kelebek gibi
Onların ruhu böyle rengarenk değil saf ve tertemiz
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Sen boşver onları uç gönlünce
Onların hiç kanatları olmadı ki
Sen boşver onları uç kendin gibi kelebek gibi
Onların ruhu böyle rengarenk değil saf ve tertemiz
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep
Dokunmasınlar kanatlarına dökülür ya pulların
Unutma sen kelebeksin ben seni öyle sevdim
Bir asi rüzgardım da kıyamadım dokunmaya
Sen demiştin ya giderken
Ah kelebek, seni hep seveceğim
Ahh ahh (kelebek)
Sen boşver onları uç gönlünce
Onların hiç kanatları olmadı ki
Sen boşver onları uç kendin gibi kelebek gibi
Onların ruhu böyle rengarenk değil saf ve tertemiz
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Kelebek kelebek kelebek
-
Umudum içimdeki senden daha büyük
Senin aşkın yangın yeri
Bense küllerimi çoktan savurdum
Her aklıma estiğinde, kıvılcımların uçuşurken
Senden kalan bu közden alev olup yanılır mı
Alev-alev yanarken, mumlar gibi erirken
Kül olup da savrulurken duydun mu feryadımı
Duman olup da, kapkara uçup giderken sessiz
Alevsiz duman olmaz, anladın değil mi
Umudum içimdeki anılarımdan daha güçlü
Senin askin zindan yeri
Bense gönlümü çoktan salıverdım
Her aklıma geldiğinde şöyle bir düşünürüm de
Gururum içimdeki özleminden daha güçlü
Alev-alev yanarken, mumlar gibi erirken
Kül olup da savrulurken duydun mu feryadımı
Duman olup da kapkara uçup giderken sessiz
Alevsiz duman olmaz, anladın değil mi
Sen aşkına aşıksın, ben sadece bahane
Yalnızlıktan korkup da sana hâlâ aşığım deme
Kafesini açıverdım gönül kuşum uçsun diye
Bağışladım hayatımı sana teşekkür bile ettim
Alev-alev yanarken, mumlar gibi erirken
Kül olup da savrulurken duydun mu feryadımı
Duman olup da kapkara uçup giderken sessiz
Alevsiz duman olmaz, anladın değil mi
Alev-alev yanarken, mumlar gibi erirken
Kül olup da savrulurken duydun mu feryadımı
Duman olup da sen kapkara uçup giderken sessiz
Alevsiz duman olmaz, anladın değil mi
Için-için yansam da bir daha ben dönmem geri
Bu defa çiğnemem kendimi, senden kalan bu mazi ooff
Alev-alev yanarken, mumlar gibi erirken
Kül olup da savrulurken duydun mu feryadımı
Duman olup da kapkara uçup giderken sessiz
Alevsiz duman olmaz, anladın değil mi
-
Cevriye Cabbar hatun kişi
İşgüzarlıktır hep işi
Cevriye'min hâlleri
Ayrı da çalıyor telleri
Serinden gel serinden
Üzme beni derinden
Uma uma muma döndük
Costur gönlümü Cevriye'm
Maytap olduk mahalleye
Mağlup olduk bak yengeme
Sazı alanın eline
Derdi düşmüş Cevriye'me
Cevriye Cabbar, Cevriye Cabbar
Herkese sorar yine bana yorar
O kül kedisi ben dert delisi
Üç asla mahkûm etti de beni
Faytonlar çeker gider
Bu mevzular uzar gider
'Arkası Yarın' olmuşuz
Sanma başlayıp da biter
Uzar uzar mevzu uzar
Çektiğimi tarih yazar
Dokuz, sekiz, yetmiş iki
Seni bana vurdum bir etmedi
Cevriye'm ah hâllerin
Ayrı da çalıyor tellerin
Cevriye Cabbar, Cevriye Cabbar
Ona buna kanar yine beni yorar
Cevriye'min o hâlleri
Tekmil tamam her yerleri
Suçlu sen güçlü sen
Hep mi ben, hiç mi sen?
Kızan sen giden sen
Bu nasıl iş Cevriye'm?
El âlemin başı şişer
Derdi gelir bize düşer
Uma uma döndük muma
Hani bulup yapsak şimdi
Cevriye Cabbar, Cevriye Cabbar
Herkese sorar yine bana yorar
O kül kedisi ben dert delisi
Üç asla mahkûm etti de beni
Cevriye Cabbar, Cevriye Cabbar
Herkese sorar yine bana yorar
O kül kedisi ben dert delisi
Üç asla mahkûm etti de beni
-
Zaten kırgınım ne olur bir de sen yorma
Biraz halimden anla
Gözlerimdalıyor gidiyorsa uzaklara
İlişme sükUnuma
Bir kara gölge kaçıyor kendinden çığlık çığlığa
Bir kara suret sürgün kendine gidemez ne yapsa
Ah dilsizimtensizimvarım yoğum şahidim
Süpürür yalnızlığımı köşe bucak
Issız şehrimde okşar soğuk duvarları
Bir kara kuzgun kızgın apollon, yakıştı mı ismine
Sen firari dikilip kendine,
Varacağın yer değil ki aslından öte
Bir kara gölge kaçıyor kendinden çığlık çığlığa
Bir kara suret sürgün kendine gidemez ne yapsa
Biraz huzur çok mutsuzum, çok mu zor soluksuzum
Yalnızlık da bir yerdir gidilmeli arasıra
-
Bebekler nefessiz, kimler büyür yerine
Feryatlar sahipsiz, bak şu insan hâline
Kör kuyulara çevirenler dünyayı
Yutacaktır sizi de elbet günün birinde
Soracaktır hesabı dünya günün birinde
Bu dünyayı yaratan bilmen için yaratmış
Kötülüğün içinden iyiliği aratmış
Sualin mi var, vardır bir bildiği
Sormaz mı hesabı elbet gün bittiğinde
Etme bulma dünyası sabret günün birinde
Sabır ver Allah'ım buna yürek dayanmaz
Sabır ver Allah'ım buna yürek dayanmaz
El kadar yavrunun bunda günahı ne?
Onlarca masumun söyle günahı ne?
Ektiğin hep rüzgar biçtiğimiz fırtına
Harcadığın onca insan degil ki bozuk para
Kör kuyulara çevirdiğin dünyada
El kadar yavrunun bunda günahı ne?
Onlarca masumun söyle günahı ne?
İnilir mi kuyuya düzenbazın ipiyle?
Kazacaktır kuyunu inceden senin de
Zayıfları uygun görmüş baksana dişine
Akıl erdi, sır değil
Düzen müzen bahane
Ne ondanım ne bundan
Arama boş yerlerde
Görmek istiyorsan koy elini kalbine
Yaşattığın dünyanın dön de bir bak haline
Kör kuyular, kör kuyular
Kör kuyular
Kör kuyular, kör kuyular
Kör kuyular
Onlarca masumun günahı ne?
Ooooh-oooh-oooh-oooh
-
Korkuna kurban ettiğin bu kaçıncı sen, ya ben?
Sendeki şüpheli ben, bendeki sensiz sen, neden?
Sözlerinin başıboş kırıyorsun kalbimi
Daha mı hak edilmiş sanıyorsun kendini
Neden? Korkma, sevmek için burdayım
Bilirim, eğilmeyi seven sarmaşıklar gibi, ama kırılmam
Düşerim, baharda kuruyan yapraklar gibi, dans ederim
Bu zalim belirsizliklerden çok yoruldum
Koy sözleri kınına yaralıyorsun bak bizi, neden?
Korkma, sevmek için burdayım
Sevmek için burdayım sevmek için burdayım
Sevmek için burdayım sevmek için burdayım
Sözlerinin başıboş kırıyorsun kalbimi
Daha mı hak edilmiş sanıyorsun kendini
Neden? Korkma, sevmek için burdayım
Sevmek için burdayım (neden?) sevmek için burdayım
Sevmek için burdayım sevmek için burdayım
Bu zalim belirsizliklerden çok yoruldum
Koy sözleri kınına yaralıyorsun bak bizi
Şüpheler yuvalanmasın soldurma gülüşleri
Kazanan yok ki sonunda duy artık bu iç çekişleri
Heey sevmek için burdayım...
Sevmek için burdayım
Sevmek için burdayım...
-
Boşver beni aldırma
Ben söylerim takılma
Aşk denilen meydanda
Görüşürüz nasılsa
Çok gelip geçen gördüm
O hayalin peşinde
Sabahın köründe
Bu meydanda işin ne
Öyle bir meydan ki bu cümle alem gelir geçer
Kimi ağlar kimi güler, gönül koyup da gidenler
Oynamayı bilmezsen yarısında yanar çıkarsın
Bak söylemedin deme er meydanı değil ki bu
Aşk meydanı hah şunu bilesin
Sanma ki pek de masum
Öyle büyük konuşma
Aşk dediğin o yosma
Takar boynuna tasma ha ha kızma
Öyle bir meydan ki bu cümle alem gelir geçer
Kimi ağlar kimi güler, gönül koyup da gidenler
Oynamayı bilmezsen yarısında yanar çıkarsın
Bak söylemedin deme er meydanı değil ki bu
Aşk meydanı hah şunu bilesin
Öyle bir meydan ki bu cümle alem gelir geçer
Kimi ağlar kimi güler, gönül koyup da gidenler
Oynamayı bilmezsen yarısında yanar çıkarsın
Bak söylemedin deme er meydanı değil ki bu
Öyle bir meydan ki bu cümle alem gelir geçer
Kimi ağlar kimi güler, gönül koyup da gidenler
Oynamayı bilmezsen yarısında yanar çıkarsın
Bak söylemedin deme er meydanı değil ki bu
Aşk meydanı hah şunu bilesin
-
Sen boşver onları uç gönlünce
Onların hiç kanatları olmadı ki
Açar mı kanatların bir gün yine?
Kelebek kaç gün var geriye
Kısacık ömür yeter mi onca hayale?
Gücenme dünya hali böyle
Sen boşver onları uç gönlünce
Onların hiç kanatları olmadı ki
Sen boşver onları uç kendin gibi kelebek gibi
Onların ruhu böyle rengarenk değil saf ve tertemiz
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Sen boşver onları uç gönlünce
Onların hiç kanatları olmadı ki
Sen boşver onları uç kendin gibi kelebek gibi
Onların ruhu böyle rengarenk değil saf ve tertemiz
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep
Dokunmasınlar kanatlarına dökülür ya pulların
Unutma sen kelebeksin ben seni öyle sevdim
Bir asi rüzgardım da kıyamadım dokunmaya
Sen demiştin ya giderken
Ah kelebek, seni hep seveceğim
Ahh ahh (kelebek)
Sen boşver onları uç gönlünce
Onların hiç kanatları olmadı ki
Sen boşver onları uç kendin gibi kelebek gibi
Onların ruhu böyle rengarenk değil saf ve tertemiz
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Kelebek kelebek (kelebek) sen uç hep gönlünce
Kelebek kelebek kelebek
-
Bebekler nefessiz, kimler büyür yerine
Feryatlar sahipsiz, bak şu insan hâline
Kör kuyulara çevirenler dünyayı
Yutacaktır sizi de elbet günün birinde
Soracaktır hesabı dünya günün birinde
Bu dünyayı yaratan bilmen için yaratmış
Kötülüğün içinden iyiliği aratmış
Sualin mi var, vardır bir bildiği
Sormaz mı hesabı elbet gün bittiğinde
Etme bulma dünyası sabret günün birinde
Sabır ver Allah'ım buna yürek dayanmaz
Sabır ver Allah'ım buna yürek dayanmaz
El kadar yavrunun bunda günahı ne?
Onlarca masumun söyle günahı ne?
Ektiğin hep rüzgar biçtiğimiz fırtına
Harcadığın onca insan degil ki bozuk para
Kör kuyulara çevirdiğin dünyada
El kadar yavrunun bunda günahı ne?
Onlarca masumun söyle günahı ne?
İnilir mi kuyuya düzenbazın ipiyle?
Kazacaktır kuyunu inceden senin de
Zayıfları uygun görmüş baksana dişine
Akıl erdi, sır değil
Düzen müzen bahane
Ne ondanım ne bundan
Arama boş yerlerde
Görmek istiyorsan koy elini kalbine
Yaşattığın dünyanın dön de bir bak haline
Kör kuyular, kör kuyular
Kör kuyular
Kör kuyular, kör kuyular
Kör kuyular
Onlarca masumun günahı ne?
Ooooh-oooh-oooh-oooh