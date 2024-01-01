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7/24 Dinle Nerede

Nerede Şarkı Sözleri

Nev Nerede şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nev Nerede şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nerede sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nev

Nev

Nerede

  • Herşeye Rağmen

  • Sonbahar Rüzgarları

  • Nerede

  • Aşka Yakalandım

  • Serseri Akşamlar

  • Yalancı

  • Aman Kimseler Duymasın

  • Çal Kanunum

  • Potpori 1-Tanrıdan Diledim 2-Dalda Çıkmı

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