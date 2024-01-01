Herşeye Rağmen Karanlığı senin kadar iyi bilemem ama Aydınlığı gördüğümden bazen emin değilim Sessizliği senin kadar iyi bilemem ama Bakışların neler söyler anlar gibiyim ** Belki ne söylerim anlamazsın Seni çok sevdiğimi hissedersin bilirim Eğer koşmak sarılmak gelirse içinden Bil ki ben de öylesine hasretim ama olsun ** Herşeye rağmen herşye rağmen Ayakta kalma savaşı bu engellere engellere rağmen Herşeye rağmen herşeye rağmen Varolma savaşı bu hayat bu engellere engellere rağmen ** Kelimeler pes eder de isyanların yenilirse gerçeğe bir gün Kendini yitik bir savaşçı gibi hisssedersen eğer Kaç kez yıkılsak da kaç kez baştan başladık yolu yok Dalıp dalıp da gitsen de kimbilir nerelere sessizce

Sonbahar Rüzgarları Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Rüzgarla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma

Nerede Nerelerdeydin beni böyle habersiz bırakıp, Giden benim güzel gözlü sevgilim Bulamadım izini, günler oldu Bir kez olsun duyamadım sesini *** Nerede, nerede, nerede Nerede olursan ol Beni de, beni de, beni de Benide al yanına, yıllardır hasretim sana *** Belki duyup sesimi Anımsarsın o geceyi Mutluluğu, sevilmeyi, sevmeyi *** Bulamadım izini, günler oldu Bir kez olsun duyamadım sesin

Aşka Yakalandım Gözlerine bakmasamda sözlerine kanmasamda Ateşine yanmasamda aşka yakalındım ahh aşka yakalandım Aşka yakalandım ahh aşka yakalandım Olmaz deme olmaz olmaz kimselerin ahı kalmaz *** Sevdadır bu adres sormaz aşka yakalındım Ahh aşka yakalandım aşka yakalandım

Serseri Akşamlar Gemiler ardı ardına gider Rüzgarın feri kalır güzel koylarda Çapkın yıldız ayartır beni Uzaklardan çağırır beni en lüks akşamlar *** Serseri akşamlar alıp dağıtın beni koynunuzda Serseri akşamlar ateşleyin beni kollarınıza Serseri akşamlar bir buse dolaşır dudaklarımda *** İçimde kıpır kıpır bir ben daha Sanki yıkanmış yıllanmışım ben o şarapla Deseler rüzgar gibi geçiyor zaman Rüzgar olmuşum ben eserim durmadan *** Serseri akşamlar alıp dağıtın beni koynunuzda Serseri akşamlar ateşleyin beni kollarınıza Serseri akşamlar bir buse dolaşır dudaklarımda

Yalancı Duman duman aşkınla hep yansamda Sözlerine inan o hep kansamda Yağmur olup olup yüreğine yağsamda Daldan dala konarsın sen yalancı *** Her gün başka koldasın sen yalancı Yalancı yalancı neredesin yalancı Yalancı yalancı kiminlesin yalancı Petekte bal çiçekte dal olsamda *** Gecene ay gündüz güneş olsamda Yağmur olup olup yüreğine yağsamda Daldan dala konarsın sen yalancı Her gün başka koldasın sen yalancı *** Yalancı yalancı neredesin yalancı Yalancı yalancı kiminlesin yalancı

Aman Kimseler Duymasın Deli eder bakışların beni öyle Hemen baştan çıkarırsın beni öyle Aman kimseler duymasın Aman kimseler bilmesin Sonra düşeriz dillere *** Olur mu ki olmaz mı ki bilmiyorum Bir kez sevdim dilim yandı korkuyorum Olur mu ki olmaz mı ki bilmiyorum Yeşil gözler beni yakar korkuyorum *** Aman kimseler duymasın Aman kimseler bilmesin Sonra düşeriz dillere *** Sırılsıklam aşık gibi bakıyorsun Alav alev gözlerinle yakıyorsun *** Aman kimseler duymasın Aman kimseler bilmesin Sonra düşeriz dillere *** Çapkın çapkın bakıyorsun yüzüme Güvensemmi ben acaba sözüne Çağkın çapkın bakıyorsun yüzüme Şeytan gibi giriverdin kalbime *** Aman kimseler duymasın Aman kimseler bilmesin Sonra düşeriz dillere