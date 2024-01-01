Nerede Şarkı Sözleri
Nev Nerede şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nev Nerede şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nerede sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Karanlığı senin kadar iyi bilemem ama
Aydınlığı gördüğümden bazen emin değilim
Sessizliği senin kadar iyi bilemem ama
Bakışların neler söyler anlar gibiyim
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Belki ne söylerim anlamazsın
Seni çok sevdiğimi hissedersin bilirim
Eğer koşmak sarılmak gelirse içinden
Bil ki ben de öylesine hasretim ama olsun
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Herşeye rağmen herşye rağmen
Ayakta kalma savaşı bu engellere engellere rağmen
Herşeye rağmen herşeye rağmen
Varolma savaşı bu hayat bu engellere engellere rağmen
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Kelimeler pes eder de isyanların yenilirse gerçeğe bir gün
Kendini yitik bir savaşçı gibi hisssedersen eğer
Kaç kez yıkılsak da kaç kez baştan başladık yolu yok
Dalıp dalıp da gitsen de kimbilir nerelere sessizce
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Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Rüzgarla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
Geleceksin sen bana
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
-
Nerelerdeydin beni böyle habersiz bırakıp,
Giden benim güzel gözlü sevgilim
Bulamadım izini, günler oldu
Bir kez olsun duyamadım sesini
***
Nerede, nerede, nerede
Nerede olursan ol
Beni de, beni de, beni de
Benide al yanına, yıllardır hasretim sana
***
Belki duyup sesimi
Anımsarsın o geceyi
Mutluluğu, sevilmeyi, sevmeyi
***
Bulamadım izini, günler oldu
Bir kez olsun duyamadım sesin
-
Gözlerine bakmasamda sözlerine kanmasamda
Ateşine yanmasamda aşka yakalındım ahh aşka yakalandım
Aşka yakalandım ahh aşka yakalandım
Olmaz deme olmaz olmaz kimselerin ahı kalmaz
***
Sevdadır bu adres sormaz aşka yakalındım
Ahh aşka yakalandım aşka yakalandım
-
Gemiler ardı ardına gider
Rüzgarın feri kalır güzel koylarda
Çapkın yıldız ayartır beni
Uzaklardan çağırır beni en lüks akşamlar
***
Serseri akşamlar alıp dağıtın beni koynunuzda
Serseri akşamlar ateşleyin beni kollarınıza
Serseri akşamlar bir buse dolaşır dudaklarımda
***
İçimde kıpır kıpır bir ben daha
Sanki yıkanmış yıllanmışım ben o şarapla
Deseler rüzgar gibi geçiyor zaman
Rüzgar olmuşum ben eserim durmadan
***
Serseri akşamlar alıp dağıtın beni koynunuzda
Serseri akşamlar ateşleyin beni kollarınıza
Serseri akşamlar bir buse dolaşır dudaklarımda
-
Duman duman aşkınla hep yansamda
Sözlerine inan o hep kansamda
Yağmur olup olup yüreğine yağsamda
Daldan dala konarsın sen yalancı
***
Her gün başka koldasın sen yalancı
Yalancı yalancı neredesin yalancı
Yalancı yalancı kiminlesin yalancı
Petekte bal çiçekte dal olsamda
***
Gecene ay gündüz güneş olsamda
Yağmur olup olup yüreğine yağsamda
Daldan dala konarsın sen yalancı
Her gün başka koldasın sen yalancı
***
Yalancı yalancı neredesin yalancı
Yalancı yalancı kiminlesin yalancı
-
Deli eder bakışların beni öyle
Hemen baştan çıkarırsın beni öyle
Aman kimseler duymasın
Aman kimseler bilmesin
Sonra düşeriz dillere
***
Olur mu ki olmaz mı ki bilmiyorum
Bir kez sevdim dilim yandı korkuyorum
Olur mu ki olmaz mı ki bilmiyorum
Yeşil gözler beni yakar korkuyorum
***
Aman kimseler duymasın
Aman kimseler bilmesin
Sonra düşeriz dillere
***
Sırılsıklam aşık gibi bakıyorsun
Alav alev gözlerinle yakıyorsun
***
Aman kimseler duymasın
Aman kimseler bilmesin
Sonra düşeriz dillere
***
Çapkın çapkın bakıyorsun yüzüme
Güvensemmi ben acaba sözüne
Çağkın çapkın bakıyorsun yüzüme
Şeytan gibi giriverdin kalbime
***
Aman kimseler duymasın
Aman kimseler bilmesin
Sonra düşeriz dillere
-
Gülmedi bahtım yine
Bu sevda bitti yazık
***
İkimizin aşkını
Anlat kanunum anlat
***
Çileli başım gibi
Gönül sırdaşım gibi
***
Akan göz yaşım gibi
Çağla kanunum çağla
***
Çal kanunum çal
Derdini söyle bana
***
Çal kanunum çal
Aşkını anlat bana
***
Arzular gönlümüzde
Sitemler kalbimizde
***
Ne kaldı elimizde
Anlat kanunum anlat
-