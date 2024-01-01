Kahverengi Gözlerin Senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin Sanki billur bir pınar Kahverengi gözlerin Ruhuma neşe sunar Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin Ruhuma neşe sunar Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin Mehtapta benzer aya Bakarım doya doya Sanki tatlı bir rüya Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin Sanki tatlı bir rüya Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin Rüzgarlar kadar serin Ufuklar kadar derin Senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin Senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin Senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin

Sevdalarım Ne sevdalar, büyük aşklar Yaşadım ben her köşende Son ayrılık fena vurdu İzleri var Kadıköy'de Son ayrılık fena vurdu İzleri var Kadıköy'de Ah İstanbul Kal de bana Sevdiğimi geri ver bana Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Sevdalarım, hayallerim Tüm dertlerim sende kalsın Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Bitmesin hiç sevdaların Anlat beni her sevene Gözyaşlarım yağmur olsun Yediveren güllerine Gözyaşlarım yağmur olsun Yediveren güllerine Ah İstanbul Kal de bana Sevdiğimi geri ver bana Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Sevdalarım, hayallerim Tüm dertlerim sende kalsın Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Ah İstanbul Kal de bana Sevdiğimi geri ver bana Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Sevdalarım, hayallerim Tüm dertlerim sende kalsın Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum

Çal Gitar İçimde nice uzun yılların özlemi var İçimde nice uzun yılların özlemi var Bu gece efkarlıyım Ağla gitar Çal, çal, çal gitar Bu gece efkarlıyım Ağla gitar Çal, çal, çal gitar Bitmesin bu sarhoşluk Sürsün sabaha kadar Bu gece efkarlıyım Ağla gitar Çal, çal, çal gitar Bu gece efkarlıyım Ağla gitar Çal, çal, çal gitar Çal, çal, çal gitar

Gözleri Aşka Gülen Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gel bana her gece sen Gönlüme doğmalısın Gel bana her gece sen Gönlüme doğmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Sensiz elem bana yâr Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Bekleme sonbaharı Bir acı rüzgâr eser Bekleme sonbaharı Bir acı rüzgâr eser Gel bana her gece sen Saçların bağrıma ser Gel bana her gece sen Saçların bağrıma ser Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Sensiz elem bana yâr Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel

Viyolonsel Taksimi (Hicran Oku Sinem Deler) Hicran oku sinem deler Olmaktadır halim beter Bu iftirak artık yeter İnsafa gel ey şiveger Bir gün olur çağın geçer *** Ben aşıkım bi-iştibah Aşkım ona oldu güvah Rahm etmemek gayet günah İnsafa gel ey şiveger Bir gün olur çağın geçer

Hicran Oku Sinem Deler Hicran oku sinem deler Olmaktadır halim beter Bu iftirak artık yeter İnsafa gel ey şiveger Bir gün olur çağın geçer *** Ben aşıkım bi-iştibah Aşkım ona oldu güvah Rahm etmemek gayet günah İnsafa gel ey şiveger Bir gün olur çağın geçer

Vardar Ovası Mayadağ'dan kalkan sazlar Al topuklu beyaz kızlar Yarimin yüreği sızlar Eylenemem aldanamam Ben bu yerlerde duramam Vardar ovası Vardar ovası Kazanamadım sıla parası Mayadağ'ın yıldızıyım Ben annemin bir kızıyım Efendimin sağ gözüyüm Eylenemem aldanamam Ben bu yerlerde duramam Vardar ovası Vardar ovası Kazanamadım sıla parası

Kanun Taksimi (Mühürlü Kaderim) Böyle mi geçer bu rüya Çok mu sevdin kederleri Hangi günahın bedelisin Sen mühürlü kaderim Hep mi cefa gördüğün reva Yok mu sende hiç vefa Yok mu sende hiç vefa *** Mühürlü kaderim ben gibi erir misin Mühürlü kaderim bir yol verir misin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin O gün sen de bitersin *** Olmuyor ne yapsam olmuyor Çok mu gördün hevesleri Hasret senden yana Sevda senden yana Değişmedin kaderim Hep mi hüsran Bana hep mi veda Yok mu sende hiç deva

Mühürlü Kaderim (Alaturka Versiyon) Böyle mi geçer bu rüya Çok mu sevdinin kederleri Hangi günahın bedelisin Sen mühürlü kaderim Hep mi cefa gördüğün reva Yok mu sende hiç vefa Yok mu sende hiç vefa Mühürlü kaderim ben gibi erir misin Mühürlü kaderim bir yol verir misin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin O gün sen de bitersin Olmuyor ne yapsam olmuyor Çok mu gördün hevesleri Hasret senden yana Sevda senden yana Değişmedin kaderim Hep mi hüsran Bana hep mi veda Yok mu sende hiç deva Yok mu sende hiç deva Mühürlü kaderim ben gibi erir misin Mühürlü kaderim bir yol verir misin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin Mühürlü kaderim ben gibi erir misin Mühürlü kaderim bir yol verir misin Gün olur bu rüyadan ben de geçerim O gün sen de bitersin Eyvallah der o şarabı ben de içerim O gün sen de bitersin