Ne sevdalar, büyük aşklar Yaşadım ben her köşende Son ayrılık fena vurdu İzleri var Kadıköy'de Son ayrılık fena vurdu İzleri var Kadıköy'de Ah İstanbul Kal de bana Sevdiğimi geri ver bana Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Sevdalarım, hayallerim Tüm dertlerim sende kalsın Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Bitmesin hiç sevdaların Anlat beni her sevene Gözyaşlarım yağmur olsun Yediveren güllerine Gözyaşlarım yağmur olsun Yediveren güllerine Ah İstanbul Kal de bana Sevdiğimi geri ver bana Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Sevdalarım, hayallerim Tüm dertlerim sende kalsın Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Ah İstanbul Kal de bana Sevdiğimi geri ver bana Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum Sevdalarım, hayallerim Tüm dertlerim sende kalsın Ah İstanbul Ben gidiyorum Artık veda ediyorum

Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gel bana her gece sen Gönlüme doğmalısın Gel bana her gece sen Gönlüme doğmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Sensiz elem bana yâr Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Bekleme sonbaharı Bir acı rüzgâr eser Bekleme sonbaharı Bir acı rüzgâr eser Gel bana her gece sen Saçların bağrıma ser Gel bana her gece sen Saçların bağrıma ser Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Sensiz elem bana yâr Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ne güzel