Mucize Nağmeler Şarkı Sözleri
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Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime
Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime
Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
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Ne yiyor, ne içiyorsun
Elde değil aklım sende
Gece çok geç yatıyorsun
Gelde bi demli çay iç bende
***
Olmadı akşam yemeğe yetiş bari
Yolunu gözlüyor Perihan Hanım
Bu ayrı ev işine alışamadım
Sızlıyor ince ince sol yanım
***
A nenni nenni
Kınalı kuzum
Büyüdün de adam mı oldun
Yanağı pembem, dudağı kirazım
Gözü okyanusum iyi ki doğdun
***
Bu yürek çarpıntısı ömürlük biliyorsun
Büyümedin hiç gözümde
Bebeğim sen ne diyorsun
***
Bir dualık mesafedeyim
Ne zaman sıkışırsan yanındayım
Ha bu arada soğudu havalar aman ha
Üşütme yine, kurbanın olayım
***
A nenni nenni
Kınalı kuzum
Büyüdün de adam mı oldun
Yanağı pembem, dudağı kirazım
Gözü okyanusum iyi ki doğdun
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Bir demet yasemen
Aşkımın tek hatırası
Bir demet yasemen
Aşkımın tek hatırası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Ağlasam, inlesem
Silinmez bahtın karası
Ağlasam, inlesem
Silinmez bahtın karası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
-
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
***
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
***
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
***
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
-
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
***
Bu gece son gecemiz
Acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti
Olamadık farkında
***
Bu gece son gecemiz
Acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti
Olamadık farkında
***
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
***
Dolu dolu içerdik
Kadehlerden aşkı biz
Güneş bize doğardı
Ne mutluyduk ikimiz
***
Dolu dolu içerdik
Kadehlerden aşkı biz
Güneş bize doğardı
Ne mutluyduk ikimiz
***
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
Hatıralar gömülsün
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Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
*
Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle
Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle
*
Ben dinleyeyim ağlayayım gizlice böyle
Ben dinleyeyim ağlayayım gizlice böyle
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Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle
Helal, biraz daha kuvvetli bir final
Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle
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