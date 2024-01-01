-
Mademki ben varsam hayat var
O zaman hayat ben yaşarım seni
Eğer aşk seçersen beni
Bu defa üzmem, inan aldım dersimi
Erken uyandırıldım her rüyam adına
Yarım kalmış bütün düşlerim payına
Kırdığınız, çok gördüğünüz heveslerim için
İnadına gökyüzü, inadına yaşamak
Mademki
Mademki ben varsam hayat var
O zaman hayat ben yaşarım seni
Eğer aşk seçersen beni
Bu defa üzmem, inan aldım dersimi
Ne kötü anılar ne de pişmanlıklar
Yoramıyor artık yaptığım hatalar
Acıtsa da öğrendim dertlerle güzelleştim
İnadına gökyüzü, inadına yaşamak
Mademki
Erken uyandırıldım her rüyam adına
Yarım kalmış bütün düşlerim payına
Kırdığınız, çok gördüğünüz heveslerim için
İnadına gökyüzü, inadına yaşamak
Ne kötü anılar ne de pişmanlıklar
Yoramıyor artık yaptığım hatalar
Acıtsa da öğrendim dertlerle güzelleştim
İnadına gökyüzü, inadına yaşamak
Mademki
Mademki
Mademki
-
Toysun toy, aşkın yaşı senden büyük
Toysun toy, daha omuzların küçük
Toysun toy, o yıllardan geçtin
Toydun, daha toy
Biz aşkı filmlerden fragmanlardan öğrendik
Afişlerdeki kalbi kırık yitik gençtik
Sonu belli senaryoda hep baş roldeydik
Toyduk daha toy
Oysa aşk tutulacak bir sözden daha çok
Yaşanacak bir masal evvel zamanında
Sen sen ol aşkı tarif etme, yaşa
Olur ya sözler unutulur, ya da hayat
Toysun toy, aşkın yaşı senden daha büyük
Toysun toy, daha hayatı kendine zehir etme yaşa
Ne bilek yeter, ne yürek yeter
Biraz huyundan anlaman gerek
Yavaş yavaş tanıtacak kendini sana
Büyütecek seni türlü türlü mevzuyla
Ara sıra kaybettirip izini
Sonrada bulduracak yine kendini
Soracak bu defa anladın mı diye?
Biz aşkı hep, hüzünlü şarkılarda
Biz aşkı hep, kaybedenlerden dinledik
Soruyorsun ya " neden? " diye belki de
Oysa aşk tutulacak bir sözden daha çok
Yaşanacak bir masal evvel zamanında
Sen sen ol aşkı tarif etme, yaşa
Olur ya sözler unutulur, ya da hayat
Toysun toy, aşkın yaşı senden daha büyük
Toysun toy, daha hayatı kendine zehir etme yaşa
Ne bilek yeter, ne yürek yeter
Biraz huyundan anlaman gerek
Toysun, daha toy
Yavaş yavaş tanıtacak kendini sana
Büyütecek seni türlü türlü mevzuyla
Ara sıra kaybettirip izini
Sonra da bulduracak yine kendini
Soracak bu defa anladın mı diye?
-
Yine kayboldum
Güpegündüz, hayatın ortasında
Yine savruldum
Güpegündüz, hayatın ortasında
Yine farksızım
Evet yanlışım
Ama kayboldum, hayatın ortasında
Hani rüzgar sağanağı ürpertir ya denizi
Hani bir yel eserde üşütür ya çimleri
Şu koca resimde göremedim ya kendimi
Yaşamayı beceremediğim bu hayat
Artık ruhuma batıyor
Anla işte!
Anla işte!
Sözün bittiği canımın yandığı yerdeyim
Birkaç dostumla beraber
Susmaya karar verdim
Bekliyorum gözlerim alışsın diye aydınlığa
Dilsiz dudaksız isyanlar
Geçip gidiyor yanımdan
Anla işte!
Anla işte!
Anla işte! Bir nefes kadar yakınken
Düşünceler kadar uzak olmayı
Sürüklenip bu vicdanla hayatta
Arada sıkışıp kalmayı
Anla işte!
Anla işte! Bir nefes kadar yakınken
Düşünceler kadar uzak olmayı
Sürüklenip bu vicdanla hayatta
Arada sıkışıp kalmayı
Anla işte! Bir nefes kadar yakınken
Düşünceler kadar uzak olmayı
Sürüklenip bu vicdanla hayatta
Arada sıkışıp kalmayı
Anla işte!
-
Çiçekler solmuştur herhâlde
Muhabbetler açamadı bile
Teşekkür beklemedim ki
Sadece özledim seni
Ruhuna ağırlık verdim belki de
En iyisi ben artık kalkayım
Bendeki seni de alıp da yanıma
Ne de olsa davetsiz misafirim
Ne de olsa davetsiz misafirim
Bu sessizlikte merhamet yok ki
Çiçeklerin hatırı vardır bilirdim
Bir selam verip de geçeydin bari
Tabii ya davetsiz misafirim
Tabii ya davetsiz misafirim
Davetsiz misafirim
Heyecanıma yeniğim
Allem eder kallem ederdim de
Benim için başka türlü bir şeysin
Ve ben davetsiz misafirim
Ne fena davetsiz misafirim
Sen kilit ol, bense anahtar
Açıp da cennetine gireyim
Ben olsam yerinde ama değilim
Maalesef davetsiz misafirim
Ne fena davetsiz misafirim
Davetsiz misafirim
Heyecanıma yeniğim
Allem eder kallem ederdim de
Benim için başka türlü bir şeysin
Ve ben davetsiz misafirim
Ne fena davetsiz misafirim
-
Dün akşam kendimi hesaba çektim de
Bir beyaz kağıda döktüm içimi
Dün akşam şapkamı koydum da önüme
Müsvedde hayatımı çektim temize
O masum sözlerde bir hainin izini sürdüm
Anladım ki artık gönlüm gölgeler mabedi
Şaşırtmıyor artık şu dünya halleri
Üzülsem de geçiyor elbet
Rabbim korusun beterinden
Dost zannettiğimden
Eninde sonunda gölgeler mabedi
Dün akşam bir ara sardım da geçmişe
Bozdum ezberimi geldim kendime
Dün akşam şansımı doladım da dilime
Saydım sövdüm, kahrettim ziyan ettiğim günlere
Yaşanmamış günlerin mutlu hatıraları için
Mümkünlerin kıyısında parçalanıp durmuşum
Şaşırtmıyor artık şu dünya halleri
Üzülsem de geçiyor elbet
Rabbim korusun beterinden
Aşkım zannettiğimden
Eninde sonunda gölgeler mabedi
Dön dolaş yine gölgeler mabedi
Eninde sonunda gölgeler mabedi
Şaşırtmıyor artık şu dünya halleri
Üzülsem de geçiyor elbet
Rabbim korusun beterinden
Dost zannettiğimden
Eninde sonunda gölgeler mabedi
Şaşırtmıyor artık şu dünya halleri
Üzülsem de geçiyor elbet
Rabbim korusun beterinden
Aşkım zannettiğimden
Eninde sonunda gölgeler mabedi
Eninde sonunda gölgeler mabedi
-
Usulca çözmeli halatları açılmalı
Tanıdık martıların gözlerinden bakmalı aşina kıyılara
Huzurun buhurunda yummalı gözleri
Uzak dost fenerler gibi
Takılıp bir orfozun kuyruğuna
Kaybettirmeli izimizi
Deniz suyu sürmeli dudaklarına içmeli mavi
Yosun koklamalı saçların tuzlu tuzlu sevişmeli
Yıldızları örtmeli üstümüze
Gönül denizinin kumuna ayak basmalı
Ya da ufkun ardına saklanıp biraz huzur bulmalı
Dönerken muzipçe gülerek başıboş dalgalar gibi
Koşmalı sahillere zaman denen kıyısız denizde
Deniz suyu sürmeli dudaklarına içmeli mavi
Yosun koklamalı saçların tuzlu tuzlu sevişmeli
Yıldızları örtmeli üstümüze
Deniz suyu sürmeli dudaklarına içmeli mavi
Yosun koklamalı saçların tuzlu tuzlu sevişmeli
Yıldızları örtmeli üstümüze
-
Mademki ben varsam hayat var
O zaman hayat ben yaşarım seni
Eğer aşk seçersen beni
Bu defa üzmem, inan aldım dersimi
Erken uyandırıldım her rüyam adına
Yarım kalmış bütün düşlerim payına
Kırdığınız, çok gördüğünüz heveslerim için
İnadına gökyüzü, inadına yaşamak
Mademki
Mademki ben varsam hayat var
O zaman hayat ben yaşarım seni
Eğer aşk seçersen beni
Bu defa üzmem, inan aldım dersimi
Ne kötü anılar ne de pişmanlıklar
Yoramıyor artık yaptığım hatalar
Acıtsa da öğrendim dertlerle güzelleştim
İnadına gökyüzü, inadına yaşamak
Mademki
Erken uyandırıldım her rüyam adına
Yarım kalmış bütün düşlerim payına
Kırdığınız, çok gördüğünüz heveslerim için
İnadına gökyüzü, inadına yaşamak
Ne kötü anılar ne de pişmanlıklar
Yoramıyor artık yaptığım hatalar
Acıtsa da öğrendim dertlerle güzelleştim
İnadına gökyüzü, inadına yaşamak
Mademki
Mademki
Mademki
-
Mektupçu kız nerelerdesin
Ne zamandır yazmıyorsun bana
Anlatırdın olup bitenleri mektuplarında
Birde martı çizerdin zarfın kenarına
Çıkar gelirdin
Bir yerlerden konser sırasında
Mektupçu kız gelmiş derdim
Takılırdım gülerdim
Ve sonrada bir mektup daha
İpuçlarını takip eder hayatın işaretler koyardı
Bir gezgin martının kanatlarında bir bavul anı
Tanık olmamı isterdi hayatına
Mektupçu kız nerelerdesin
Ne zamandır yazmıyorsun bana
Mektupçu kız kimdi bilmezdim
Ne ben sorardım ne o söylerdi
Şarkılardan tanırdık birbirimizi
Bilmemi isterdi olup bitenleri
Mecburiyet caddesinde
Bir çıkmaz sokaktayım
Buralarda hayaller ayakta tutuyor insanı
Gökyüzü griyse var mı
Gece gündüz farkı
Mektupçu kız nerelerdesin
Ne zamandır yazmıyorsun bana
Anlatırdın olup bitenleri mektuplarında
Mektupçu kız nerelerdesin
Ne zamandır yazmıyorsun bana
-
O an yaşanır da bir anda
Bir ömür, o anı özler ya insan
Düşer ya aklına en yalnız anında
Tutar kolundan getirir, ona dair ne varsa
O an, o an
Anılmak ister çalar kapını
O an o an
Zayıfsındır bilir, girer içeri
O an, o an
Nazlı nazlı bakar da yüzüne
O an, o an
Ben biterim, o başlar
Gecenin kıyısında
Bir sen bir ben
Bi' ya sarıl bana artık, ya da bırak gideyim
Gücüme gidiyor bu hesaplı sevmeler
Hani dünya dururdu
Bak dönüyor işte
Hani öfken dinmezdi
Alışmış gibisin
Hani, kırdıkların uğruna
Herkes gider, bir o an kalır
Yok ki başka sahip çıkanı
O an, o an
Anılmak ister çalar kapını
O an o an
Zayıfsındır bilir, girer içeri
O an, o an
Nazlı nazlı bakar da yüzüne
O an, o an
Ben biterim
O an yasak şarkı başlar
O an için kalbim yumuşar
Ben susarım, gece susar
O an, o an
O an lafı yine sana getirir
O an döner yine beni bitirir
O an anılmak ister
Yok ki başka sahip çıkanı
O an, o an
Anılmak ister çalar kapını
O an o an
Zayıfsındır bilir, girer içeri
O an, o an
Nazlı nazlı bakar da yüzüne
O an, o an
Ben biterim
O an yasak şarkı başlar
O an için kalbim yumuşar
Ben susarım, gece susar
O an, o an
O an lafı yine sana getirir
O an döner yine beni bitirir
O an anılmak ister
Yok ki başka sahip çıkanı
-
O an yaşanır da bir anda
Bir ömür, o anı özler ya insan
Düşer ya aklına en yalnız anında
Tutar kolundan getirir, ona dair ne varsa
O an, o an
Anılmak ister çalar kapını
O an o an
Zayıfsındır bilir, girer içeri
O an, o an
Nazlı nazlı bakar da yüzüne
O an, o an
Ben biterim, o başlar
Gecenin kıyısında
Bir sen bir ben
Bi' ya sarıl bana artık, ya da bırak gideyim
Gücüme gidiyor bu hesaplı sevmeler
Hani dünya dururdu
Bak dönüyor işte
Hani öfken dinmezdi
Alışmış gibisin
Hani, kırdıkların uğruna
Herkes gider, bir o an kalır
Yok ki başka sahip çıkanı
O an, o an
Anılmak ister çalar kapını
O an o an
Zayıfsındır bilir, girer içeri
O an, o an
Nazlı nazlı bakar da yüzüne
O an, o an
Ben biterim
O an yasak şarkı başlar
O an için kalbim yumuşar
Ben susarım, gece susar
O an, o an
O an lafı yine sana getirir
O an döner yine beni bitirir
O an anılmak ister
Yok ki başka sahip çıkanı
O an, o an
Anılmak ister çalar kapını
O an o an
Zayıfsındır bilir, girer içeri
O an, o an
Nazlı nazlı bakar da yüzüne
O an, o an
Ben biterim
O an yasak şarkı başlar
O an için kalbim yumuşar
Ben susarım, gece susar
O an, o an
O an lafı yine sana getirir
O an döner yine beni bitirir
O an anılmak ister
Yok ki başka sahip çıkanı
-
Aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa
Kalsın ben yokum
Larilari larilar larila larilari larila
Kimi görsem bu günlerde biraz dertli aşktan yana
Aşk dediğin bir ayna sende ne varsa onda
Suçu yok zulmetme günahını alma boşuna
Aşk güzel bir şey inan ki
İkiyüzlü bir aynada kendimi gördüm sandım
Aklıevvel bir kalpsizin aşkından yeni aydım
Peki öyle ya da böyle ne fark eder bitiyorsa eğer
Gözlerimi ellerimle bağlamışım
Aşk dediğin başka bir şey olmalı
Ama aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum
Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa
Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum ben yokum
Ben yokum
Larilari larila larila larilari larila
Gün gelirde tek bir soru aralar ya perdeyi
Dert dediğin bile dostum layığından gelmeli
Üzülme izin ver biraz ışık girsin içeri
Bu ayna şarap ile yıkanmalı şimdi
Aşk dediğin güzel bir şey inan ki
Ama aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum
Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa
Bedeli yalnız solmaksa kalsın
Aşk bir mucize gözleri kamaştıran
Bense pervaneler gibi ateşe aldanan
Ne bileyim yanarmış kanatlarım sokulursam
Yılanın zehrinden deva buldum
Aşk dediğin buysa ben yokum
Yokum Yokum Yokum
Aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum
Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa
Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum
Aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum
Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa
Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum
-
Başından biliyorum çıkmaz sokaktayım
Geri dönmem lazım, gelmiyor içimden
Yerle gök arasında sıkıştım kaldım
Olmayacak duaya amin mi diyeyim
Ama aklımdan geçenleri ah bir bilsen ah bir duysan
Ne düşünürdün bilmem
Gitsem gidemem kalsam kalamam
Ah bilemem, kal diyorsun da bu ikilem
Neden insan çok isteyince olmuyor, neden
Şaka gibi yaşıyorum neyin peşindeyim
Deli desen değilim uyuyorum aklına
Yolun başındayım daha başından bitsin
Bu kadarı bize yetsin desem de içimden
Aklımdan geçenleri ah bir bilsen, ah bir duysan
Ne düşünürdün bilmem
Gitsem gidemem kalsam kalamam
Ah bilemem, kal diyorsun da bu ikilem
Aklımdan geçenleri ah bir bilsen, ah bir duysan
Ne düşünürdün bilmem
Gitsem gidemem kalsam kalamam
Ah bilemem, kal diyorsun da bu ikilem
Aklımdan geçenleri ah bir bilsen, ah bir duysan
Ne düşünürdün bilmem
Gitsem gidemem kalsam kalamam
Ah bilemem, kal diyorsun da bu ikilem