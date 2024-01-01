Mazideki Aşk Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime O aşina bakışlar içimi deldi yine O bakış ki götürür beni yıllarca geri Hatıramda canlandı ilk aşkımın gülleri Gelmez o güller dönmez o günler mazide kaldı hep O bakış ki götürür beni yıllarca geri Hatıramda canlandı ilk aşkımın gülleri Gelmez o güller dönmez o günler mazide kaldı hep Gelmez o güller dönmez o günler mazide kaldı hep

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır Tadına doyum olmaz Hangi gönül uslanır ah Sevenle oyun olmaz Kaç kere yemin ettim Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim Kaç kere yemin ettim Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim İster yüzümü güldür İstersen ağlat beni Bir gecenin koynundan al Bin geceye at beni Kaç kere yemin ettim ah Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim Kaç kere yemin ettim Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim Bak yine geri geldim Bak yine geri geldim ah

Denizde Akşam Akşamı süzme deniz Renginden gözüm yandı Engindeki pembe iz Gönlümde halkalandı Ufkun kızıl ateşi Yanan derdimin eşi Ruhum solan güneşi Gurbetin gülü sandı Akşamı süzme deniz Renginden gözüm yandı Engindeki pembe iz Gönlümde halkalandı

Sensiz Olamam Bir kuş olup uçsam senin göğsüne konsam Orda uyuyup kalsam Uyusam uyusam Hiç uyanmasam Ah yıllarca öylece kalsam Olamam olamam ben sensiz olamam Yapamam yapamam ben sensiz yapamam Sen olmadan canım ben yaşayamam Sen olmadan canım ben yaşayamam

Ey Büt-i Nev Eda Ey büt-i nev edâ olmuşum müptelâ Âşıkım ben sana, iltifât et bana İltifât et bana, âşıkım ben sana ** Gördüğümden beri olmuşum serseri Bendenem ey peri, iltifât et bana İltifât et bana, âşıkım ben sana ** Hâsılı bunca dem, ben senin bendenem Gel, gel ey gonca fem, iltifât et bana İltifât et bana, âşıkım ben sana

Akşam Misafiri (Kapıldım Gidiyorum) Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına Ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına Ayrılık görünmüşken, yâr tutmuyor elimden Misafirim bugün ben gurbet akşamlarına

Ben Küskünüm Feleğe Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben ne ettim feleğe? Verdi bana bu derdi Yıllardır hep ağlattın Şu gönlüm güldürmedin Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye

Şimdi Uzaklardasın Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu Sevda bahçelerinin çiçekleri hep soldu Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu