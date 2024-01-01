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Mektupçu kız nerelerdesin
Ne zamandır yazmıyorsun bana
Anlatırdın olup bitenleri mektuplarında
Birde martı çizerdin zarfın kenarına
Çıkar gelirdin
Bir yerlerden konser sırasında
Mektupçu kız gelmiş derdim
Takılırdım gülerdim
Ve sonrada bir mektup daha
İpuçlarını takip eder hayatın işaretler koyardı
Bir gezgin martının kanatlarında bir bavul anı
Tanık olmamı isterdi hayatına
Mektupçu kız nerelerdesin
Ne zamandır yazmıyorsun bana
Mektupçu kız kimdi bilmezdim
Ne ben sorardım ne o söylerdi
Şarkılardan tanırdık birbirimizi
Bilmemi isterdi olup bitenleri
Mecburiyet caddesinde
Bir çıkmaz sokaktayım
Buralarda hayaller ayakta tutuyor insanı
Gökyüzü griyse var mı
Gece gündüz farkı
Mektupçu kız nerelerdesin
Ne zamandır yazmıyorsun bana
Anlatırdın olup bitenleri mektuplarında
Mektupçu kız nerelerdesin
Ne zamandır yazmıyorsun bana
-
Urfalıyam gül nedim
Ben yarime gül dedim
Urfalıyam gül nedim
Ben yarime gül dedim
***
Yar yanağında gül açmış(lo)
Gül içinde gül nedim
Yar yanağında gül açmış
Gül içinde gül nedim
***
Eli kınalı yarim
Gözü sürmeli yarim
Eli kınalı yarim
Gözü sürmeli yarim
***
Allı da yazmalı yarim
Burnu da hızmalı yarim
Allı da yazmalı yarim
Burnu da hızmalı yarim
Urfalıyam agam ben
Her derde ortagam ben
Urfalıyam agam ben
Her derde ortagam ben
***
Yar senden ayrılalı lo
Ölmemişem sagam ben
Yar senden ayrılalı
Ölmemişem sagam ben
***
Eli kınalı yarim
Gözü sürmeli yarim
Ah eli kınalı yarim
Gözü sürmeli yarim
***
Allı da yazmalı yarim
Burnu da hızmalı yarim
Allı da yazmalı yarim
Burnu da hızmalı yarim
Urfalıyam tahtım yok
Tüfengim var rahtım yok
Urfalıyam tahtım yok
Tüfengim var rahtım yok
***
Yar göğsüne gül dolmuş
Bir gül kadar bahtım yok
Yar göğsüne gül dolmuş lo
Bir gül kadar bahtım yok
***
Eli kınalı yarim
Gözü sürmeli yarim
Eli kınalı yarim
Gözü de sürmeli yarim
***
Allıda yazmalı yarim
Burnu da hızmalı yarim
Allıda yazmalı yarim
Burnu da hızmalı yarim
-
Alman frans ingiliz lo nedir ortak diliniz
İskuzmiden anlamam lo ben bilmem ne dediniz
Alman frans ingiliz lo nedir ortak diliniz
***
İskuzmiden anlamam lo ben bilmem ne dediniz
***
I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri millet malı götüri
I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri herkes malı götüri
***
Yugo, isveç, ′amarikan’, lo
Başında fötr şapka
Altında bir pantolon, lo
Arkada levi′s marka
Yugo, isveç, ‘amarikan’, lo
Başında fötr şapka
Altında bir pantolon, lo
Arkada levi′s marka
***
I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri millet malı götüri
I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri herkes malı götüri
***
Sterlin, mark, dolar
Inşallah bir gün solar
Gene düşmüş bu lira, lo
Hele verin bir bira
Sterlin, mark, dolar
Inşallah bir gün solar
Gene düşmüş bu lira, lo
Hele verin bir bira
***
I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri millet malı götüri
I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri herkes malı götüri
I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri millet malı götüri
-
Buyrun memur bey bu bir kimlikdir
kimlikle kibirlik bir cahillikdir
alemi bir görmek tam güzellikdir
***
diyarbakir antep urfaliyam ben
aslimi sorarsan dünyaliyam ben
***
binlerce kardasim var pakistanda
teyzem anam bacim cok hindistanda
hemi bir anda afganistanda
***
elazig malatya agriliyam ben
aslimi sorarsan dünyaliyam ben
***
yalansa mekanim olsun cehennem
dünyadan baska yer görmedim bilmem
ademle havvadir anam babam
***
istanbul ankara seyhanliyam ben
aslimi sorarsan dünyaliyam ben
-
Hani sönmeyen bir yangın vardır ya
Benimde yüreğim öyle ağlıyor
Hani dinmeyen bir yağmur vardır ya
Benimde gözlerim öyle ağlıyor
Hani dinmeyen bir yağmur vardır ya
Benimde gözlerim öyle ağlıyor
***
Düşmüşüm çaresiz kara sevdaya
Bilseydim gelmezdim ben bu dünyaya
Düşmüşüm çaresiz kara sevdaya
Bilseydim gelmezdim ben bu dünyaya
***
Hani bitmeyen bir çile vardır ya
Benimde kaderim öyle ağlıyor
Hani bitmeyen bir çile vardır ya
Benimde kaderim öyle ağlıyor
***
Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor
Ağlıyor ağlıyor, gözlerim ağlıyor
Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor
Ağlıyor ağlıyor, yüreğim ağlıyor
Ayrılık yazılmış alın yazıma
Çektiğim acılar yetti canıma
Hani gülmeyen bir talih vardır ya
Beninde gözlerim öyle ağlıyor
Hani gülmeyen bir talih vardır ya
Beninde gözlerim öyle ağlıyor
Düşmüşüm çaresiz kara sevdaya
Bilseydim gelmezdim ben bu dünyaya
***
Düşmüşüm çaresiz kara sevdaya
Bilseydim gelmezdim ben bu dünyaya
Hani bitmeyen bir çile vardır ya
Benimde kaderim öyle ağlıyor
Hani bitmeyen bir çile vardır ya
Benimde kaderim öyle ağlıyor
***
Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor
Ağlıyor ağlıyor, yüreğim ağlıyor
Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor
Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor
***
Ağlıyor ağlıyor, gözlerim ağlıyor
Ağlıyor ağlıyor, içerim ağlıyor
Ağlıyor ağlıyor, gözlerim ağlıyor
-
-
Arzular içimde bir alev aldı
Dertleri içimden sildi kaldırdı
Arzular içimde bir alev aldı
Dertleri içimden sildi kaldırdı ah
***
Artık keder kalmadı kalbim bağlandı
Sil baştan aldım aşkı, aşkı sevdayı
Sil baştan aldım aşkı, aşkı sevdayı
***
Sevdim seni seni, sevdim sevdim
Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim
Gönlümü sana sana, verdim verdim
Deli dolu hayatı çok özledim
***
Sevdim seni seni, sevdim sevdim
Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim
Gönlümü sana sana, verdim verdim
Deli dolu hayatı çok özledim
Hasret denizini aştım ben şimdi
Anılar mazide, sevdan yanımda
Hasret denizini aştım ben şimdi
Anılar mazide, sevdan yanımda
***
Artık acılar bitti güldüm yeniden
Sil baştan aldım aşkı, aşkı sevdayı
Sil baştan aldım aşkı, aşkı sevdayı
***
Sevdim seni seni, sevdim sevdim
Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim
Gönlümü sana sana, verdim verdim
Deli dolu hayatı çok özledim
***
Sevdim seni seni, sevdim sevdim
Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim
Gönlümü sana sana, verdim verdim
Deli dolu hayatı çok özledim
***
Sevdim seni seni, sevdim sevdim
Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim
Gönlümü sana sana, verdim verdim
Deli dolu hayatı çok özledim
***
Sevdim seni seni, sevdim
Ben aşkı sevdayı seçtim
Gönlümü sana sana, verdim verdim
Deli dolu hayatı çok özledim
***
Sevdim seni seni, vallah sevdim
Ben aşkı sevdayı sana verdim
-
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
***
Tut serçe parmağımı var mısın ladesine?
Tut serçe parmağımı var mısın ladesine?
İnat etme seversin kulak ver gel sesime
İnat etme özlersin kulak ver gel sesime
***
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
***
Bu günü çok ararsın bırak çapkın desinler
Bu günü çok ararsın bırak çapkın desinler
Dedikodu değil desinler onlar öyle bilsinler
Dedikodu değil desinler onlar öyle bilsinler
***
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime
***
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime
Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?
-
-
Bağlandı umudum, çözemiyorum
El ele tutuşup gezemiyorum
Herkes zevküsefa sürerken Tanrım
Neler oldu bana bilemiyorum
***
Yine yağmurlar, yine bulutlar
Kaybolup gitti bak o güzel yıllar
Ne sevenim var ne de soranım
Sevdiklerim beni hep unuttular
***
Gizemli aşkım var kara mı kara
Felek beni saldı dikenli yola
Kurtlar, kuşlar bile yuva kurarken
Konamadım gitti ince bir dala
***
Yine yağmurlar, yine bulutlar
İçimde söndü bak yanan umutlar
Ne sevenim var ne de soranım
Sevdiklerim beni hep unuttular
-
Dünya malı dünya malı
Dünyada kalır dünya malı
Sen yanımda olmaz isen
Neyleyim ben dünya malı
***
Hala, hala hey
***
Yolla yolla Adana'ya yolla
Samsun'a yolla, Kıbrıs'a yolla
Antep'e yolla, Bitlis'e yolla
Kaka cola yolla, caca cola yolla
***
Yolla yolla Adana'ya yolla
Samsun'a yolla, Kıbrıs'a yolla
Antep'e yolla, Bitlis'e yolla
Kaka cola yolla, caca cola yolla
Mini mini mini Midyat'a yolla
Evlerinin önü kandır
Yanar yüreğim külhandır
Görmeyeli çok zamandır
Sen gelmezsen mektup yolla
***
Hala, hala, hey
***
Yolla yolla Adana'ya yolla
Samsun'a yolla, Kıbrıs'a yolla
Antep'e yolla, Bitlis'e yolla
Kaka cola yolla, caca cola yolla
***
Yolla yolla Adana'ya yolla
Samsun'a yolla, Kıbrıs'a yolla
Antep'e yolla, Bitlis'e yolla
Kaka cola yolla, caca cola yolla
Mini mini mini Midyat'a yolla
On yediler deli dolu
Hiç bilmez gittiği yolu
Has bahçenin gonca gülü
Göndermezsen haber yolla
***
Hala, hala hey
***
Yolla yolla Adana'ya yolla
Artvin'e yolla, Samsun'a yolla
Urfa'ya yolla, Muğla'ya yolla
Kaka cola yolla, caca cola yolla
***
Yolla yolla Adana'ya yolla
Artvin'e yolla, Samsun'a yolla
Urfa'ya yolla, Muğla'ya yolla
Kaka cola yolla, caca cola yolla
Mini mini mini Midyat'a yolla
***
Yolla yolla Adana'ya yolla
Artvin'e yolla, Samsun'a yolla
Urfa'ya yolla, Muğla'ya yolla
Kaka cola yolla, caca cola yolla
***
Yolla yolla Adana'ya yolla
Artvin'e yolla, Samsun'a yolla
Urfa'ya yolla, Muğla'ya yolla
Kaka cola yolla, caca cola yolla
Mini mini mini Midyat'a yolla
-