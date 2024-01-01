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7/24 Dinle Kıyısız Deniz

Kıyısız Deniz Şarkı Sözleri

Nev Kıyısız Deniz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nev Kıyısız Deniz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kıyısız Deniz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nev

Nev

Kıyısız Deniz

  • O An

  • Toy

  • Anla İşte

  • Davetsiz Misafir

  • Gölgeler Mabedi

  • Kıyısız Deniz

  • Madem Ki Version

  • Madem Ki

  • Mektupçu Kız

  • O An Akustik

  • Yokum (Alaturka Version)

  • İkilem

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