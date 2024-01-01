O An Akustik O an yaşanır da bir anda Bir ömür, o anı özler ya insan Düşer ya aklına en yalnız anında Tutar kolundan getirir, ona dair ne varsa O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim, o başlar Gecenin kıyısında Bir sen bir ben Bi' ya sarıl bana artık, ya da bırak gideyim Gücüme gidiyor bu hesaplı sevmeler Hani dünya dururdu Bak dönüyor işte Hani öfken dinmezdi Alışmış gibisin Hani, kırdıkların uğruna Herkes gider, bir o an kalır Yok ki başka sahip çıkanı O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim O an yasak şarkı başlar O an için kalbim yumuşar Ben susarım, gece susar O an, o an O an lafı yine sana getirir O an döner yine beni bitirir O an anılmak ister Yok ki başka sahip çıkanı O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim O an yasak şarkı başlar O an için kalbim yumuşar Ben susarım, gece susar O an, o an O an lafı yine sana getirir O an döner yine beni bitirir O an anılmak ister Yok ki başka sahip çıkanı

Toy Toysun toy, aşkın yaşı senden büyük Toysun toy, daha omuzların küçük Toysun toy, o yıllardan geçtin Toydun, daha toy Biz aşkı filmlerden fragmanlardan öğrendik Afişlerdeki kalbi kırık yitik gençtik Sonu belli senaryoda hep baş roldeydik Toyduk daha toy Oysa aşk tutulacak bir sözden daha çok Yaşanacak bir masal evvel zamanında Sen sen ol aşkı tarif etme, yaşa Olur ya sözler unutulur, ya da hayat Toysun toy, aşkın yaşı senden daha büyük Toysun toy, daha hayatı kendine zehir etme yaşa Ne bilek yeter, ne yürek yeter Biraz huyundan anlaman gerek Yavaş yavaş tanıtacak kendini sana Büyütecek seni türlü türlü mevzuyla Ara sıra kaybettirip izini Sonrada bulduracak yine kendini Soracak bu defa anladın mı diye? Biz aşkı hep, hüzünlü şarkılarda Biz aşkı hep, kaybedenlerden dinledik Soruyorsun ya " neden? " diye belki de Oysa aşk tutulacak bir sözden daha çok Yaşanacak bir masal evvel zamanında Sen sen ol aşkı tarif etme, yaşa Olur ya sözler unutulur, ya da hayat Toysun toy, aşkın yaşı senden daha büyük Toysun toy, daha hayatı kendine zehir etme yaşa Ne bilek yeter, ne yürek yeter Biraz huyundan anlaman gerek Toysun, daha toy Yavaş yavaş tanıtacak kendini sana Büyütecek seni türlü türlü mevzuyla Ara sıra kaybettirip izini Sonra da bulduracak yine kendini Soracak bu defa anladın mı diye?

Anla İşte Yine kayboldum Güpegündüz, hayatın ortasında Yine savruldum Güpegündüz, hayatın ortasında Yine farksızım Evet yanlışım Ama kayboldum, hayatın ortasında Hani rüzgar sağanağı ürpertir ya denizi Hani bir yel eserde üşütür ya çimleri Şu koca resimde göremedim ya kendimi Yaşamayı beceremediğim bu hayat Artık ruhuma batıyor Anla işte! Anla işte! Sözün bittiği canımın yandığı yerdeyim Birkaç dostumla beraber Susmaya karar verdim Bekliyorum gözlerim alışsın diye aydınlığa Dilsiz dudaksız isyanlar Geçip gidiyor yanımdan Anla işte! Anla işte! Anla işte! Bir nefes kadar yakınken Düşünceler kadar uzak olmayı Sürüklenip bu vicdanla hayatta Arada sıkışıp kalmayı Anla işte! Anla işte! Bir nefes kadar yakınken Düşünceler kadar uzak olmayı Sürüklenip bu vicdanla hayatta Arada sıkışıp kalmayı Anla işte! Bir nefes kadar yakınken Düşünceler kadar uzak olmayı Sürüklenip bu vicdanla hayatta Arada sıkışıp kalmayı Anla işte!

Davetsiz Misafir Çiçekler solmuştur herhâlde Muhabbetler açamadı bile Teşekkür beklemedim ki Sadece özledim seni Ruhuna ağırlık verdim belki de En iyisi ben artık kalkayım Bendeki seni de alıp da yanıma Ne de olsa davetsiz misafirim Ne de olsa davetsiz misafirim Bu sessizlikte merhamet yok ki Çiçeklerin hatırı vardır bilirdim Bir selam verip de geçeydin bari Tabii ya davetsiz misafirim Tabii ya davetsiz misafirim Davetsiz misafirim Heyecanıma yeniğim Allem eder kallem ederdim de Benim için başka türlü bir şeysin Ve ben davetsiz misafirim Ne fena davetsiz misafirim Sen kilit ol, bense anahtar Açıp da cennetine gireyim Ben olsam yerinde ama değilim Maalesef davetsiz misafirim Ne fena davetsiz misafirim Davetsiz misafirim Heyecanıma yeniğim Allem eder kallem ederdim de Benim için başka türlü bir şeysin Ve ben davetsiz misafirim Ne fena davetsiz misafirim

Gölgeler Mabedi Dün akşam kendimi hesaba çektim de Bir beyaz kağıda döktüm içimi Dün akşam şapkamı koydum da önüme Müsvedde hayatımı çektim temize O masum sözlerde bir hainin izini sürdüm Anladım ki artık gönlüm gölgeler mabedi Şaşırtmıyor artık şu dünya halleri Üzülsem de geçiyor elbet Rabbim korusun beterinden Dost zannettiğimden Eninde sonunda gölgeler mabedi Dün akşam bir ara sardım da geçmişe Bozdum ezberimi geldim kendime Dün akşam şansımı doladım da dilime Saydım sövdüm, kahrettim ziyan ettiğim günlere Yaşanmamış günlerin mutlu hatıraları için Mümkünlerin kıyısında parçalanıp durmuşum Şaşırtmıyor artık şu dünya halleri Üzülsem de geçiyor elbet Rabbim korusun beterinden Aşkım zannettiğimden Eninde sonunda gölgeler mabedi Dön dolaş yine gölgeler mabedi Eninde sonunda gölgeler mabedi Şaşırtmıyor artık şu dünya halleri Üzülsem de geçiyor elbet Rabbim korusun beterinden Dost zannettiğimden Eninde sonunda gölgeler mabedi Şaşırtmıyor artık şu dünya halleri Üzülsem de geçiyor elbet Rabbim korusun beterinden Aşkım zannettiğimden Eninde sonunda gölgeler mabedi Eninde sonunda gölgeler mabedi

Kıyısız Deniz Usulca çözmeli halatları açılmalı Tanıdık martıların gözlerinden bakmalı aşina kıyılara Huzurun buhurunda yummalı gözleri Uzak dost fenerler gibi Takılıp bir orfozun kuyruğuna Kaybettirmeli izimizi Deniz suyu sürmeli dudaklarına içmeli mavi Yosun koklamalı saçların tuzlu tuzlu sevişmeli Yıldızları örtmeli üstümüze Gönül denizinin kumuna ayak basmalı Ya da ufkun ardına saklanıp biraz huzur bulmalı Dönerken muzipçe gülerek başıboş dalgalar gibi Koşmalı sahillere zaman denen kıyısız denizde Deniz suyu sürmeli dudaklarına içmeli mavi Yosun koklamalı saçların tuzlu tuzlu sevişmeli Yıldızları örtmeli üstümüze Deniz suyu sürmeli dudaklarına içmeli mavi Yosun koklamalı saçların tuzlu tuzlu sevişmeli Yıldızları örtmeli üstümüze

Madem Ki Version Mademki ben varsam hayat var O zaman hayat ben yaşarım seni Eğer aşk seçersen beni Bu defa üzmem, inan aldım dersimi Erken uyandırıldım her rüyam adına Yarım kalmış bütün düşlerim payına Kırdığınız, çok gördüğünüz heveslerim için İnadına gökyüzü, inadına yaşamak Mademki Mademki ben varsam hayat var O zaman hayat ben yaşarım seni Eğer aşk seçersen beni Bu defa üzmem, inan aldım dersimi Ne kötü anılar ne de pişmanlıklar Yoramıyor artık yaptığım hatalar Acıtsa da öğrendim dertlerle güzelleştim İnadına gökyüzü, inadına yaşamak Mademki Erken uyandırıldım her rüyam adına Yarım kalmış bütün düşlerim payına Kırdığınız, çok gördüğünüz heveslerim için İnadına gökyüzü, inadına yaşamak Ne kötü anılar ne de pişmanlıklar Yoramıyor artık yaptığım hatalar Acıtsa da öğrendim dertlerle güzelleştim İnadına gökyüzü, inadına yaşamak Mademki Mademki Mademki

Madem Ki Mademki ben varsam hayat var O zaman hayat ben yaşarım seni Eğer aşk seçersen beni Bu defa üzmem, inan aldım dersimi Erken uyandırıldım her rüyam adına Yarım kalmış bütün düşlerim payına Kırdığınız, çok gördüğünüz heveslerim için İnadına gökyüzü, inadına yaşamak Mademki Mademki ben varsam hayat var O zaman hayat ben yaşarım seni Eğer aşk seçersen beni Bu defa üzmem, inan aldım dersimi Ne kötü anılar ne de pişmanlıklar Yoramıyor artık yaptığım hatalar Acıtsa da öğrendim dertlerle güzelleştim İnadına gökyüzü, inadına yaşamak Mademki Erken uyandırıldım her rüyam adına Yarım kalmış bütün düşlerim payına Kırdığınız, çok gördüğünüz heveslerim için İnadına gökyüzü, inadına yaşamak Ne kötü anılar ne de pişmanlıklar Yoramıyor artık yaptığım hatalar Acıtsa da öğrendim dertlerle güzelleştim İnadına gökyüzü, inadına yaşamak Mademki Mademki Mademki

Mektupçu Kız Mektupçu kız nerelerdesin Ne zamandır yazmıyorsun bana Anlatırdın olup bitenleri mektuplarında Birde martı çizerdin zarfın kenarına Çıkar gelirdin Bir yerlerden konser sırasında Mektupçu kız gelmiş derdim Takılırdım gülerdim Ve sonrada bir mektup daha İpuçlarını takip eder hayatın işaretler koyardı Bir gezgin martının kanatlarında bir bavul anı Tanık olmamı isterdi hayatına Mektupçu kız nerelerdesin Ne zamandır yazmıyorsun bana Mektupçu kız kimdi bilmezdim Ne ben sorardım ne o söylerdi Şarkılardan tanırdık birbirimizi Bilmemi isterdi olup bitenleri Mecburiyet caddesinde Bir çıkmaz sokaktayım Buralarda hayaller ayakta tutuyor insanı Gökyüzü griyse var mı Gece gündüz farkı Mektupçu kız nerelerdesin Ne zamandır yazmıyorsun bana Anlatırdın olup bitenleri mektuplarında Mektupçu kız nerelerdesin Ne zamandır yazmıyorsun bana

O An O an yaşanır da bir anda Bir ömür, o anı özler ya insan Düşer ya aklına en yalnız anında Tutar kolundan getirir, ona dair ne varsa O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim, o başlar Gecenin kıyısında Bir sen bir ben Bi' ya sarıl bana artık, ya da bırak gideyim Gücüme gidiyor bu hesaplı sevmeler Hani dünya dururdu Bak dönüyor işte Hani öfken dinmezdi Alışmış gibisin Hani, kırdıkların uğruna Herkes gider, bir o an kalır Yok ki başka sahip çıkanı O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim O an yasak şarkı başlar O an için kalbim yumuşar Ben susarım, gece susar O an, o an O an lafı yine sana getirir O an döner yine beni bitirir O an anılmak ister Yok ki başka sahip çıkanı O an, o an Anılmak ister çalar kapını O an o an Zayıfsındır bilir, girer içeri O an, o an Nazlı nazlı bakar da yüzüne O an, o an Ben biterim O an yasak şarkı başlar O an için kalbim yumuşar Ben susarım, gece susar O an, o an O an lafı yine sana getirir O an döner yine beni bitirir O an anılmak ister Yok ki başka sahip çıkanı

Yokum (Alaturka Version) Aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa Kalsın ben yokum Larilari larilar larila larilari larila Kimi görsem bu günlerde biraz dertli aşktan yana Aşk dediğin bir ayna sende ne varsa onda Suçu yok zulmetme günahını alma boşuna Aşk güzel bir şey inan ki İkiyüzlü bir aynada kendimi gördüm sandım Aklıevvel bir kalpsizin aşkından yeni aydım Peki öyle ya da böyle ne fark eder bitiyorsa eğer Gözlerimi ellerimle bağlamışım Aşk dediğin başka bir şey olmalı Ama aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum ben yokum Ben yokum Larilari larila larila larilari larila Gün gelirde tek bir soru aralar ya perdeyi Dert dediğin bile dostum layığından gelmeli Üzülme izin ver biraz ışık girsin içeri Bu ayna şarap ile yıkanmalı şimdi Aşk dediğin güzel bir şey inan ki Ama aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa Bedeli yalnız solmaksa kalsın Aşk bir mucize gözleri kamaştıran Bense pervaneler gibi ateşe aldanan Ne bileyim yanarmış kanatlarım sokulursam Yılanın zehrinden deva buldum Aşk dediğin buysa ben yokum Yokum Yokum Yokum Aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum Aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum