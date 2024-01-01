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7/24 Dinle Sen Gibi

Sen Gibi Şarkı Sözleri

Nev Sen Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nev Sen Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nev

Nev

Sen Gibi

  • Sen Gibi

  • Bazen

  • Benmişim

  • Dans Et

  • Meğer

  • Can-ı Gönlüm

  • Dem

  • Mühürlü Kaderim

  • Bu Gece

  • Aşk

  • Cadı Kazanı

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