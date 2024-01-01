Bir Nev-i Alaturka Şarkı Sözleri
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Sevmekten kim usanır
Tadına doyum olmaz
Hangi gönül uslanır ah
Sevenle oyun olmaz
Kaç kere yemin ettim
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
Kaç kere yemin ettim
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
İster yüzümü güldür
İstersen ağlat beni
Bir gecenin koynundan al
Bin geceye at beni
Kaç kere yemin ettim ah
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
Kaç kere yemin ettim
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
Bak yine geri geldim
Bak yine geri geldim ah
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Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime
O aşina bakışlar içimi deldi yine
O bakış ki götürür beni yıllarca geri
Hatıramda canlandı ilk aşkımın gülleri
Gelmez o güller dönmez o günler mazide kaldı hep
O bakış ki götürür beni yıllarca geri
Hatıramda canlandı ilk aşkımın gülleri
Gelmez o güller dönmez o günler mazide kaldı hep
Gelmez o güller dönmez o günler mazide kaldı hep
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Akşamı süzme deniz
Renginden gözüm yandı
Engindeki pembe iz
Gönlümde halkalandı
Ufkun kızıl ateşi
Yanan derdimin eşi
Ruhum solan güneşi
Gurbetin gülü sandı
Akşamı süzme deniz
Renginden gözüm yandı
Engindeki pembe iz
Gönlümde halkalandı
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Bir kuş olup uçsam senin göğsüne konsam
Orda uyuyup kalsam
Uyusam uyusam
Hiç uyanmasam
Ah yıllarca öylece kalsam
Olamam olamam ben sensiz olamam
Yapamam yapamam ben sensiz yapamam
Sen olmadan canım ben yaşayamam
Sen olmadan canım ben yaşayamam
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Ey büt-i nev edâ olmuşum müptelâ
Âşıkım ben sana, iltifât et bana
İltifât et bana, âşıkım ben sana
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Gördüğümden beri olmuşum serseri
Bendenem ey peri, iltifât et bana
İltifât et bana, âşıkım ben sana
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Hâsılı bunca dem, ben senin bendenem
Gel, gel ey gonca fem, iltifât et bana
İltifât et bana, âşıkım ben sana
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Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına
Ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına
Ayrılık görünmüşken, yâr tutmuyor elimden
Misafirim bugün ben gurbet akşamlarına
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Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Nerelere gideyim?
Kara bahtım gülmeye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben ne ettim feleğe?
Verdi bana bu derdi
Yıllardır hep ağlattın
Şu gönlüm güldürmedin
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Nerelere gideyim?
Kara bahtım gülmeye
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Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu
Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu
Sevda bahçelerinin çiçekleri hep soldu
Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu
Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu
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Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime
Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime
Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime