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7/24 Dinle Bir Nev-i Alaturka

Bir Nev-i Alaturka Şarkı Sözleri

Nev Bir Nev-i Alaturka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nev Bir Nev-i Alaturka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Nev-i Alaturka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nev

Nev

Bir Nev-i Alaturka

  • Şimdi Uzaklardasın

  • Sevmekten Kim Usanır

  • Mazideki Aşk

  • Denizde Akşam

  • Sensiz Olamam

  • Ey Büt-i Nev Eda

  • Akşam Misafiri (Kapıldım Gidiyorum)

  • Ben Küskünüm Feleğe

  • Kimseye Etmem Şikayet (Akustik)

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