Toysun toy, aşkın yaşı senden büyük Toysun toy, daha omuzların küçük Toysun toy, o yıllardan geçtin Toydun, daha toy Biz aşkı filmlerden fragmanlardan öğrendik Afişlerdeki kalbi kırık yitik gençtik Sonu belli senaryoda hep baş roldeydik Toyduk daha toy Oysa aşk tutulacak bir sözden daha çok Yaşanacak bir masal evvel zamanında Sen sen ol aşkı tarif etme, yaşa Olur ya sözler unutulur, ya da hayat Toysun toy, aşkın yaşı senden daha büyük Toysun toy, daha hayatı kendine zehir etme yaşa Ne bilek yeter, ne yürek yeter Biraz huyundan anlaman gerek Yavaş yavaş tanıtacak kendini sana Büyütecek seni türlü türlü mevzuyla Ara sıra kaybettirip izini Sonrada bulduracak yine kendini Soracak bu defa anladın mı diye? Biz aşkı hep, hüzünlü şarkılarda Biz aşkı hep, kaybedenlerden dinledik Soruyorsun ya " neden? " diye belki de Oysa aşk tutulacak bir sözden daha çok Yaşanacak bir masal evvel zamanında Sen sen ol aşkı tarif etme, yaşa Olur ya sözler unutulur, ya da hayat Toysun toy, aşkın yaşı senden daha büyük Toysun toy, daha hayatı kendine zehir etme yaşa Ne bilek yeter, ne yürek yeter Biraz huyundan anlaman gerek Toysun, daha toy Yavaş yavaş tanıtacak kendini sana Büyütecek seni türlü türlü mevzuyla Ara sıra kaybettirip izini Sonra da bulduracak yine kendini Soracak bu defa anladın mı diye?