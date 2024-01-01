Toy Şarkı Sözleri
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Toysun toy, aşkın yaşı senden büyük
Toysun toy, daha omuzların küçük
Toysun toy, o yıllardan geçtin
Toydun, daha toy
Biz aşkı filmlerden fragmanlardan öğrendik
Afişlerdeki kalbi kırık yitik gençtik
Sonu belli senaryoda hep baş roldeydik
Toyduk daha toy
Oysa aşk tutulacak bir sözden daha çok
Yaşanacak bir masal evvel zamanında
Sen sen ol aşkı tarif etme, yaşa
Olur ya sözler unutulur, ya da hayat
Toysun toy, aşkın yaşı senden daha büyük
Toysun toy, daha hayatı kendine zehir etme yaşa
Ne bilek yeter, ne yürek yeter
Biraz huyundan anlaman gerek
Yavaş yavaş tanıtacak kendini sana
Büyütecek seni türlü türlü mevzuyla
Ara sıra kaybettirip izini
Sonrada bulduracak yine kendini
Soracak bu defa anladın mı diye?
Biz aşkı hep, hüzünlü şarkılarda
Biz aşkı hep, kaybedenlerden dinledik
Soruyorsun ya " neden? " diye belki de
Oysa aşk tutulacak bir sözden daha çok
Yaşanacak bir masal evvel zamanında
Sen sen ol aşkı tarif etme, yaşa
Olur ya sözler unutulur, ya da hayat
Toysun toy, aşkın yaşı senden daha büyük
Toysun toy, daha hayatı kendine zehir etme yaşa
Ne bilek yeter, ne yürek yeter
Biraz huyundan anlaman gerek
Toysun, daha toy
Yavaş yavaş tanıtacak kendini sana
Büyütecek seni türlü türlü mevzuyla
Ara sıra kaybettirip izini
Sonra da bulduracak yine kendini
Soracak bu defa anladın mı diye?