Hayal meyal kalbimde sır gibisin Yok ki gönül aynamda bir resmin Fısıldarsın düşlerimde gelirim dersin Sen dinmeyen özlemim ** Bu gece yıldızlar çok yakın Bense çok yalnızım Bu gece yıldızlar çok yakın Yine girdabındayım Bu gece mecburum yine sana ** Çık gel neredeysen gel artık yeter Avunamam sen yoksan yerine koyamam Kaç defadır bu sen zannedip aldanışım Çık gel neredeysen Umut sahilinde bekliyorum ** Umut sahilinde bekliyorum Umut sahilinde bekliyorum... ** Direniyor gözlerim yokluğunu saklıyor Hayat denen rüyada ille de sen diyor Geç kalsak da gelmesen de Dilim de gönlüm de Sen diyor sen yine Bu gece yıldızlar çok yakın Bense çok yalnızım Bu gece yıldızlar çok yakın Yine girdabındayım Bu gece mecburum yine sana ** Çık gel neredeysen gel artık yeter Avunamam sen yoksan yerine koyamam Kaç defadır bu sen zannedip aldanışım Çık gel neredeysen Umut sahilinde bekliyorum ** Umut sahilinde bekliyorum Umut sahilinde bekliyorum...