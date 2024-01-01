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Mayadağ'dan kalkan sazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yarimin yüreği sızlar
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Mayadağ'ın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Efendimin sağ gözüyüm
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
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Ne sevdalar, büyük aşklar
Yaşadım ben her köşende
Son ayrılık fena vurdu
İzleri var Kadıköy'de
Son ayrılık fena vurdu
İzleri var Kadıköy'de
Ah İstanbul
Kal de bana
Sevdiğimi geri ver bana
Ah İstanbul
Ben gidiyorum
Artık veda ediyorum
Sevdalarım, hayallerim
Tüm dertlerim sende kalsın
Ah İstanbul
Ben gidiyorum
Artık veda ediyorum
Bitmesin hiç sevdaların
Anlat beni her sevene
Gözyaşlarım yağmur olsun
Yediveren güllerine
Gözyaşlarım yağmur olsun
Yediveren güllerine
Ah İstanbul
Kal de bana
Sevdiğimi geri ver bana
Ah İstanbul
Ben gidiyorum
Artık veda ediyorum
Sevdalarım, hayallerim
Tüm dertlerim sende kalsın
Ah İstanbul
Ben gidiyorum
Artık veda ediyorum
Ah İstanbul
Kal de bana
Sevdiğimi geri ver bana
Ah İstanbul
Ben gidiyorum
Artık veda ediyorum
Sevdalarım, hayallerim
Tüm dertlerim sende kalsın
Ah İstanbul
Ben gidiyorum
Artık veda ediyorum
-
İçimde nice uzun yılların özlemi var
İçimde nice uzun yılların özlemi var
Bu gece efkarlıyım
Ağla gitar
Çal, çal, çal gitar
Bu gece efkarlıyım
Ağla gitar
Çal, çal, çal gitar
Bitmesin bu sarhoşluk
Sürsün sabaha kadar
Bu gece efkarlıyım
Ağla gitar
Çal, çal, çal gitar
Bu gece efkarlıyım
Ağla gitar
Çal, çal, çal gitar
Çal, çal, çal gitar
-
Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın
Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın
Gel bana her gece sen
Gönlüme doğmalısın
Gel bana her gece sen
Gönlüme doğmalısın
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Sensiz elem bana yâr
Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi
Aşkımı tazele gel
Aşkımı tazele gel
Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi
Aşkımı tazele gel
Aşkımı tazele gel
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Bekleme sonbaharı
Bir acı rüzgâr eser
Bekleme sonbaharı
Bir acı rüzgâr eser
Gel bana her gece sen
Saçların bağrıma ser
Gel bana her gece sen
Saçların bağrıma ser
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Sensiz elem bana yâr
Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi
Aşkımı tazele gel
Aşkımı tazele gel
Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi
Aşkımı tazele gel
Aşkımı tazele gel
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel, ne güzel
Tatlı gülüş pek yaraşır
Gözlerin ömre bedel
Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek
Ne güzel
-
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Sanki billur bir pınar
Kahverengi gözlerin
Ruhuma neşe sunar
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Ruhuma neşe sunar
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Mehtapta benzer aya
Bakarım doya doya
Sanki tatlı bir rüya
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Sanki tatlı bir rüya
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Rüzgarlar kadar serin
Ufuklar kadar derin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
-
Hicran oku sinem deler
Olmaktadır halim beter
Bu iftirak artık yeter
İnsafa gel ey şiveger
Bir gün olur çağın geçer
***
Ben aşıkım bi-iştibah
Aşkım ona oldu güvah
Rahm etmemek gayet günah
İnsafa gel ey şiveger
Bir gün olur çağın geçer
-
Hicran oku sinem deler
Olmaktadır halim beter
Bu iftirak artık yeter
İnsafa gel ey şiveger
Bir gün olur çağın geçer
***
Ben aşıkım bi-iştibah
Aşkım ona oldu güvah
Rahm etmemek gayet günah
İnsafa gel ey şiveger
Bir gün olur çağın geçer
-
Böyle mi geçer bu rüya
Çok mu sevdin kederleri
Hangi günahın bedelisin
Sen mühürlü kaderim
Hep mi cefa gördüğün reva
Yok mu sende hiç vefa
Yok mu sende hiç vefa
***
Mühürlü kaderim ben gibi erir misin
Mühürlü kaderim bir yol verir misin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
O gün sen de bitersin
***
Olmuyor ne yapsam olmuyor
Çok mu gördün hevesleri
Hasret senden yana
Sevda senden yana
Değişmedin kaderim
Hep mi hüsran
Bana hep mi veda
Yok mu sende hiç deva
-
Böyle mi geçer bu rüya
Çok mu sevdinin kederleri
Hangi günahın bedelisin
Sen mühürlü kaderim
Hep mi cefa gördüğün reva
Yok mu sende hiç vefa
Yok mu sende hiç vefa
Mühürlü kaderim ben gibi erir misin
Mühürlü kaderim bir yol verir misin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
O gün sen de bitersin
Olmuyor ne yapsam olmuyor
Çok mu gördün hevesleri
Hasret senden yana
Sevda senden yana
Değişmedin kaderim
Hep mi hüsran
Bana hep mi veda
Yok mu sende hiç deva
Yok mu sende hiç deva
Mühürlü kaderim ben gibi erir misin
Mühürlü kaderim bir yol verir misin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
Mühürlü kaderim ben gibi erir misin
Mühürlü kaderim bir yol verir misin
Gün olur bu rüyadan ben de geçerim
O gün sen de bitersin
Eyvallah der o şarabı ben de içerim
O gün sen de bitersin
-
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Sanki billur bir pınar
Kahverengi gözlerin
Ruhuma neşe sunar
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Ruhuma neşe sunar
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Mehtapta benzer aya
Bakarım doya doya
Sanki tatlı bir rüya
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Sanki tatlı bir rüya
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Rüzgarlar kadar serin
Ufuklar kadar derin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin
Kahverengi gözlerin
Gözlerin yar gözlerin
Gözlerin yar gözlerin, gözlerin