biliyorum duymak istediklerin bunlar degildir o yuzden zafer saymistim zamansiz gidisini oyle ya sen ondokuzunda koca bir kadindin oysa ben seni tum yalanlardan daha cok seviyorum zooor, zor kadere emanet ettim seni sen benim kor dugumum tutamadigim goz yasim zooor, zor birdaha, daha da guvenmek bana dusen kabullenmek zorda olsa donup gitmek birgun gelir de bir an, cokca zamanlardan sonra geri donup baktiginda bilmem anlar misin o senin bir aninin benim omrum oldugunu ne cok sevildigini, artik cok gec oldugunu zooor, zor kadere emanet ettim seni sen benim kor dugumum tutamadigim goz yasim zooor, zor birdaha, daha da guvenmek bana dusen kabullenmek zor da olsa donup gitmek X2 zoor....zoor....zoor...zoor zoor, zor kadere emanet ettim seni sen benim kor dugumum tutamadigim goz yasim zoor, zor birdaha, daha da guvenmek bana dusen kabullenemek zor da olsa donup gitmek X2