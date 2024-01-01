Zor Şarkı Sözleri
Nev Zor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nev Zor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
biliyorum duymak istediklerin bunlar degildir
o yuzden zafer saymistim zamansiz gidisini
oyle ya sen ondokuzunda koca bir kadindin
oysa ben seni tum yalanlardan daha cok seviyorum
zooor, zor kadere emanet ettim seni
sen benim kor dugumum
tutamadigim goz yasim
zooor, zor birdaha, daha da guvenmek
bana dusen kabullenmek
zorda olsa donup gitmek
birgun gelir de bir an, cokca zamanlardan sonra
geri donup baktiginda bilmem anlar misin
o senin bir aninin benim omrum oldugunu
ne cok sevildigini,
artik cok gec oldugunu
zooor, zor kadere emanet ettim seni
sen benim kor dugumum
tutamadigim goz yasim
zooor, zor birdaha, daha da guvenmek
bana dusen kabullenmek
zor da olsa donup gitmek X2
zoor....zoor....zoor...zoor
zoor, zor kadere emanet ettim seni
sen benim kor dugumum
tutamadigim goz yasim
zoor, zor birdaha, daha da guvenmek
bana dusen kabullenemek
zor da olsa donup gitmek X2